Pokémon Go change de salle de gym, distances Pokéstop après le tollé des fans

Image : Pokémon Go

Les développeurs de Pokémon Go, Niantic, ont récemment décidé de réduire les exigences de distanciation sociale dans le jeu pour les joueurs aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, et cela n’a pas été bien accueilli par les fans.

Alors que le raisonnement de Niantic était que « hé dans ces deux pays, la pandémie est en grande partie terminée, non ? une chose merdique et imprudente à faire. Le hashtag #BoycottNiantic a été créé pour que les utilisateurs expriment leur mécontentement.

Le volume de menaces a incité les développeurs à agir et, en réponse, plus tôt ce mois-ci, Niantic a décidé de créer une « task force » :

… nous avons entendu votre contribution haut et fort et donc pour répondre aux préoccupations que vous avez soulevées, nous prenons les mesures suivantes : Nous rassemblons une équipe interfonctionnelle interne pour développer des propositions conçues pour préserver notre mission d’inspirer les gens à explorer le monde ensemble, tout en répondant aux préoccupations spécifiques qui ont été soulevées concernant la distance d’interaction. Nous partagerons les conclusions de ce groupe de travail lors du prochain changement de saison de jeu (1er septembre). Dans le cadre de ce processus, nous contacterons également les dirigeants communautaires dans les prochains jours pour qu’ils se joignent à nous dans ce dialogue.

Bien que ce « groupe de travail » reste pour partager ses « conclusions complètes », ils ont déjà fait un changement, annonçant sur Twitter plus tôt dans la journée qu’après avoir déplacé la plage Pokéstop et Gym de 80 m à 40 m, ils la ramènent maintenant à 80 m pour toutes les personnes:

Formateurs – nous sommes impatients de partager nos plans à la suite du groupe de travail du 1er septembre, mais une chose ne doit pas attendre ! Désormais, 80 mètres seront le rayon d’interaction de base pour les PokéStops et les gymnases dans le monde. Merci à tous ceux qui ont fait entendre votre voix. Nous vous avons entendu et comprenons que cela a été un avantage bienvenu pour de nombreux joueurs. Nous en partagerons plus la semaine prochaine.

C’est une bonne nouvelle, surtout compte tenu du contexte de ce qui s’est passé dans les semaines qui ont suivi la modification initiale de la distance. Prenez la Nouvelle-Zélande, par exemple: choisie comme l’un des deux seuls pays à voir la distance changer, compte tenu de l’excellent bilan du pays en matière de Covid, la semaine dernière, elle a connu sa plus grande épidémie depuis le début de la pandémie, provoquant des blocages à l’échelle nationale et faisant n’importe quel jeu difficile, sans parler des rassemblements à 40m.