‘Pokémon GO’: Cliff Guide – Meilleurs compteurs

Grimer de l’ombre

Cette flaque toxique de boue vivante est de type poison pur, donc des marqueurs appropriés sont rapidement trouvés dans les catégories Psychique et Sol. Vous devriez vous concentrer sur l’épuisement des boucliers de Cliff avec des attaques de charge rapides ici pour faciliter la dernière partie du combat.

Compteurs recommandés :

Mewtwo (Confusion, Psystrike) Rhyperior (Mud Slap, Rock Wrecker, Surf) Excadrill (Mud Shot, Drill Run, Rock Slide)

Vénusaure de l’ombre

L’emblématique démarreur Grass de la première génération est un adversaire familier pour la plupart des entraîneurs. Ses faiblesses résident dans les mouvements de type Feu, Vol, Glace et Psychique – il y a donc un chevauchement pratique avec Grimer.

Compteurs recommandés :

Mewtwo (Confusion, Psystrike) Moltres (Fire Spin, Sky Attack, Overheat) Dragonite (Dragon Breath, Dragon Claw, Hurricane)

Crobate de l’Ombre

Cette batte, avec ses faiblesses contre les mouvements de type Electro, Ice, Psychic et Rock, ne devrait pas être opposée par Mewtwo : son attaque Dark Bite est très efficace contre le légendaire et vous pourriez en avoir besoin plus tard. Les types de roches sont le meilleur choix en raison de leurs avantages ultérieurs dans ce combat.

Compteurs recommandés :

Tyranitar (Smack Down, Stone Edge) Rampardos (Smack Down, Rock Slide) Magnezone (Spark, Wild Charge)

Ombre Machamp

Le muscleman semblable à Cliff est à nouveau une cible parfaite pour Mewtwo ou un autre Pokémon de type Psy. De plus, Machamp est facilement blessé par les attaques de Fée ou de Vol.

Compteurs recommandés :

Mewtwo (Confusion, Psystrike) Hoopa (Lié) (Confusion, Psychic) ​​Togekiss (Charme, Pouvoir ancien, Lance-flammes)

Tyranitar de l’Ombre

Le Pokémon basé sur Godzilla est sans conteste très puissant, mais il ne manque pas de points faibles : les attaques de type Combat, Insecte, Fée, Herbe, Sol, Acier et Eau sont fortes contre Tyranitar. Dans ce cas, les entraîneurs doivent emballer un Pokémon Eau, car l’un d’entre eux contrera facilement les trois options pour la troisième place dans l’équipe de Cliff.

Compteurs recommandés :

Kyogre (chute d’eau, surf) Swampert (tir de boue, canon à eau, tremblement de terre) Lucario (compteur, coup de poing de mise sous tension, aurasphère)

Dracaufeu de l’ombre

Dragon Claw donne à Charizard une option d’attaque rapide, mais dans l’ensemble, ce Pokémon emblématique ne devrait pas présenter beaucoup de défi: les attaques de type Eau et Roche ne font qu’une bouchée du cracheur de feu.

Compteurs recommandés :

Kyogre (Cascade, Surf) Tyranitar (Smack Down, Stone Edge) Rampardos (Smack Down, Rock Slide)

Arcanin de l’ombre

Ce chien vicieux est facilement contré par Ground, Rock et Water grâce à son typage Feu pur, mais il a un vilain tour dans son sac : Thunder Fang peut gravement blesser les compteurs d’eau, donc les types Rock sont l’option la plus sûre.

Compteurs recommandés :

Kyogre (cascade, surf) Swampert (tir de boue, canon à eau, tremblement de terre) Tyranitar (smack down, bord de pierre)

Le combat contre Cliff peut être répété immédiatement en cas de défaite, auquel cas l’entraîneur peut mieux se préparer grâce à des informations sécurisées sur la configuration de l’adversaire. Cependant, cela ne devrait pas être nécessaire dans ce cas : un puissant Pokémon de type Psy, Roche ou Eau devrait pouvoir submerger l’équipe de Cliff. Après une victoire, les entraîneurs peuvent sauver Shadow Grimer et la prochaine étape vers Giovanni est franchie.

Écrit par Marco Wutz au nom de GLHF.

‘Pokémon GO’: Giovanni Guide – Meilleurs compteurs