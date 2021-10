Pokemon Go de Niantic pour améliorer l’éclosion des œufs, astuces, PokéStops

Image : Niantic

Niantic a annoncé mercredi qu’il prévoyait de tester une nouvelle série d' »ajustements mineurs du gameplay » pour Pokémon Go au cours des prochains mois. Parmi eux, enfin, il existe des plans pour améliorer l’expérience des nouveaux joueurs qui commencent le jeu aujourd’hui.

« Nous nous efforçons continuellement d’améliorer l’expérience Pokémon GO », déclare Niantic, aux ricanements silencieux de tous ceux qui ont passé du temps à se battre contre le jeu mobile et ses innombrables décisions terribles. Cependant, à cette occasion, il semble qu’ils ne préfigurent pas une idée manifestement horrible, mais plutôt des améliorations de la qualité de vie pour le jeu qui connaît un énorme succès.

La liste des changements potentiels, qui seront testés « dans certaines parties du monde », est la suivante :

Suggestions de surnoms pour les nouveaux DresseursUn ensemble étendu de Conseils de DresseurNouvelles fonctionnalités PokéStopMises à jour des trappes d’œufs, y compris la possibilité d’ignorer l’animation de la trappeUne histoire de recherche spéciale qui introduit les nouveaux Dresseurs dans le monde de Pokémon GO

Ces « nouvelles fonctionnalités PokéStop » intrigantes sont, de manière frustrante, inexpliquées, mais le reste est une très bonne nouvelle. Décomposons-les, dans le mauvais ordre.

Les animations d’éclosion d’œufs sont la valeur aberrante ici, et bon Dieu, enfin. Quiconque a passé du temps avec le jeu connaîtra l’expérience exaspérante d’essayer de faire quelque chose au bon moment, juste au moment où votre dernier pas a déclenché l’éclosion d’une couvée d’œufs. Vous êtes alors coincé dans une série de longues animations inévitables et incontournables, après quoi le raid dans lequel vous étiez sur le point d’entrer, ou le monstre rare que vous étiez sur le point d’attraper, a disparu depuis longtemps. Pouvoir les ignorer sera génial, mais pas aussi génial que de simplement retarder l’ensemble du processus jusqu’à ce que vous soyez prêt. S’il te plaît, Niantic. Cette.

Les trois entrées restantes visent à améliorer l’expérience des nouveaux joueurs, et en tant que personne qui a eu du mal à apprendre l’enchevêtrement insensé de cordes du jeu l’année dernière, je suis extrêmement familier avec le terrible gâchis dans lequel il se trouve en ce moment.

Les suggestions de surnoms ne sont pas intéressantes mais utiles. Avec plus d’un milliard de téléchargements, il devient clairement plus difficile de trouver un ensemble unique de lettres et de chiffres qui ne ressemblent pas à un mot de passe suggéré, il est donc utile que cela ne vous fasse pas deviner et échouer.

L’ensemble élargi de conseils du formateur semble une inclusion beaucoup plus immédiatement vitale. Ils ont déjà commencé à apparaître sur l’écran de chargement au cours des derniers jours, vous l’avez peut-être remarqué. Il y a quelques jours, on m’a dit: « Les lancers de spin augmentent vos chances d’attraper un Pokémon », à peu près 14 mois trop tard. Bien que cela me rappelle surtout ma perplexité quant à ce qu’était un « lancer de rotation », la première fois qu’un défi a exigé l’un de moi. Tourner comment ? Faire tourner quoi ? Il ne se souciait pas de mentionner. (Je suis super bon pour eux maintenant, cependant !) Des informations de base comme celle-ci, présentées au joueur dès le début, seraient très utiles.

Ce qui est donné plus d’espoir par la nouvelle histoire de recherche spéciale vaguement décrite, « qui présente de nouveaux entraîneurs dans le monde de Pokémon GO ». Alors que le jeu contient déjà un tas de premières chaînes de quêtes destinées à vous mettre sur la voie, elles visent actuellement principalement à essayer de vous accrocher à tous les éléments payants du jeu, et échouent lamentablement à expliquer les pans. de ce que les gens ont réellement besoin de savoir lorsqu’ils commencent. Donc, si cela peut résoudre ce problème de manière utile et sans but lucratif, ce serait un énorme pas en avant.

Niantic a l’intention de déployer ces fonctionnalités à tous les joueurs s’ils fonctionnent comme prévu lors de leurs tests. En attendant, gardez un œil sur les changements avec les PokéStops et faites-nous savoir ce qu’ils sont !