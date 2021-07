Pokémon GO dépasse les 5 milliards de dollars de revenus à l’âge de 5 ans

Pokémon GO célèbre son 5e anniversaire cette semaine et la prochaine avec des événements intégrés et plus encore. Parallèlement à ce jalon, de nouvelles données montrent que le jeu AR à succès a rapporté un total de plus de 5 milliards de dollars depuis son lancement en 2016.

Sensor Tower a partagé un nouveau rapport soulignant la croissance continue de Pokémon GO en ce qui concerne les dépenses in-app des joueurs. En comparant le premier semestre 2021 à 2020, les revenus du jeu ont augmenté de 34% à 642 millions de dollars pour iOS et Android.

De manière impressionnante, cela a marqué la plus forte augmentation des revenus 1H depuis le lancement du jeu. Mais 2020 a fini par être la plus grosse année du jeu avec un total de 1,3 milliard de dollars de revenus, donc pour couronner le tout, Pokémon GO devra poursuivre sa croissance au 2H 2021.

D’autres données intéressantes de Sensor Tower incluent les États-Unis étant le principal générateur de revenus de tous les temps pour le jeu avec près de 37% du total de 5 milliards de dollars +. Pokémon GO compte plus de 600 millions de téléchargements au total sur iOS et Android, les États-Unis étant également en tête de cette métrique.

À ce jour, Pokémon GO a enregistré environ 632 millions de téléchargements. Les États-Unis se classent au premier rang pour les installations, générant 115,5 millions de téléchargements, soit 18,3 % du total. Le Brésil se classe n°2 pour les installations, tandis que l’Inde complète le top trois.

Alors que 5 milliards de dollars d’un jeu est un énorme succès, si l’on considère la situation dans son ensemble, cela ne représente que 5% du total de 100 milliards de dollars que la franchise Pokémon a créé depuis ses débuts en 1996.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :