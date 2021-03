Pokemon Go Eevee Evolution: comment évoluer vers Sylveon, Leafeon, Glaceon, Espeon, Umbreon, Vaporeon, Jolteon, Flareon

Avec autant d’évolutions parmi lesquelles choisir, vous voulez vous assurer d’obtenir votre favori – alors parlons-en comment faire évoluer Evoli dans Pokemon Go.

Pour notre argent, Evoli est l’un des Pokémon les plus cool. C’est l’un des plus mignons de la génération originale de jeux Pokemon Rouge / Bleu / Vert, oui, et il vient juste d’être promu au statut de starter pour Pokemon Let’s Go – mais la chose la plus cool à propos d’Eevee est la façon dont il évolue. Evoli peut évoluer en plus de Pokémon différents que toute autre espèce découverte jusqu’à présent – et bien sûr, cela se répercute sur Pokemon Go.

Evoli Evolutions: comment évoluer vers Sylveon, Glaceon, Leafeon, Umbreon, Espeon, Vaporeon, Flareon et Jolteon dans Pokemon Go

Eevee Evolution est censé être un processus aléatoire dans Pokemon Go. Une fois que vous appuyez sur Évoluer sur un Évoli, vous avez une chance aléatoire d’obtenir l’une des trois versions originales. Les autres peuvent être obtenus par d’autres moyens, qui nécessitent tous un peu d’effort. Il existe également des raccourcis et astuces utiles pour contourner le facteur aléatoire. Nous détaillerons tout cela ci-dessous.

Il y a jusqu’à présent sept Evolutions Evoli dans le jeu. Vaporeon, Jolteon et Flareon à partir de la génération 1 sont entièrement attribuables au hasard. Umbreon et Espeon à partir de la génération 2 et Leafeon et Glaceon de la génération 3 sont obtenus de manière spécifique. Et Sylveon, de la génération 6, semble arriver très bientôt dans le jeu. Lequel veux-tu? Vous voudrez bien y réfléchir – chaque forme évoluée d’Eevee est un type différent, vous voudrez donc au moins prendre en compte les forces et les faiblesses de notre tableau de types Pokemon Go. De plus, ce que vous pensez est le plus mignon.

Comment évoluer en utilisant des surnoms pour garantir votre choix d’Eevee Evolution

Si vous faites évoluer un Évoli « brut » en dépensant 25 bonbons, il évoluera simplement vers l’une des différentes évolutions disponibles au hasard. Cependant, vous pouvez en fait forcer une évolution spécifique en renommant votre Évoli de votre choix en un surnom spécial – et le tout a commencé comme un œuf de Pâques à un ensemble classique d’évolutions d’Eevee trouvées dans l’émission télévisée d’anime Pokemon.

Donc, en gros, tout ce que vous avez à faire est de renommer votre Évoli avec un nom spécifique, puis de le faire évoluer de manière habituelle en dépensant 25 bonbons. Voici les noms et les évolutions d’Eevee:

Surnoms Pokemon Go Eevee Evolution

Une note importante à propos de cette petite astuce: cela ne fonctionne qu’une fois par Évoli Evolution. Une fois que vous avez renommé un Eevee en Tamao pour obtenir Umbreon, par exemple, vous ne pourrez obtenir un autre Umbreon que par des moyens « naturels » – avec cette méthode exacte en fonction de l’eeveelution en question. C’est pourquoi vous devriez vérifier vos valeurs de CP et vos valeurs IV avant de faire évoluer un Évoli – assurez-vous qu’il est bon, car vous n’obtenez qu’un seul coup.

Comment évoluer vers Espeon et Umbreon

Pour Espeon et Umbreon, vous pouvez également évoluer vers eux en fonction de leur méthode d’évolution en jeu dans Pokemon Gold et Silver sur la Game Boy – en fonction de l’heure de la journée. Pour ce faire, vous devrez d’abord établir une relation avec votre Évoli. Définissez-les comme votre pote Pokémon et marchez avec eux autant que vous le pouvez.

Une fois que vous avez parcouru 10 km avec cet Évoli comme ami Pokémon, il est prêt à évoluer vers Epseon ou Umbreon. Il suffit d’évoluer dans la journée pour Espeon et la nuit pour Umbreon – et ce n’est pas limité, vous pouvez le faire aussi souvent que vous le souhaitez!

Comment obtenir et utiliser le Glacial Lure & Mossy Lure pour obtenir Glaceon et Leafeon

Les dernières versions actuelles disponibles dans Pokemon Go sont Glaceon et Leafeon, et ce duo a la méthode d’évolution la plus spécifique à ce jour. Pour évoluer, vous aurez besoin de nouveaux objets: le Glacial Lure et le Mossy Lure. Ces deux nouveaux types de modules de leurre sont disponibles dans la boutique et apparaîtront bientôt en tant que récompenses de recherche sur le terrain. Ces leurres existent pour vous rendre plus capable d’attraper différents Pokémon – les leurres glaciaires dans les Pokémon de type Eau et Glace, tandis que le Mossy attire les types Insectes et Herbes. (En passant, le leurre magnétique n’a aucun impact sur Eevee Evolution, mais attire également les Pokémon électriques, d’acier et de roche.)

Cependant, ils ont un avantage supplémentaire: lorsqu’ils sont placés, ils peuvent avoir un impact sur Évoli Evolution. Placez simplement l’un des leurres dans un Pokestop; si vous placez le Mossy Lure, vous pourrez faire évoluer n’importe quel Évoli que vous avez en Leafeon en se tenant dans le rayon de ce Pokestop (assez proche pour le faire tourner). Si tu placez le Glacial Lure sur un Pokestop, c’est là que vous pourrez évoluer vers Glaceon – restez simplement dans le rayon du Pokestop. Cela fonctionne même si vous n’avez pas placé le leurre, vous pouvez donc partager cette chance avec d’autres joueurs.

Comment faire évoluer Evoli en Sylveon dans Pokemon Go

Pokemon Go a actuellement des Pokémon de plusieurs générations … mais le jeu n’a pas encore Sylveon, la plus récente Eevee Evolution, le type de fée mignon ajouté à la sixième génération. Sylveon est sans doute l’ajout le plus attendu de la génération 6, et tout le monde se demande exactement comment il évoluera à partir d’Eevee une fois qu’il atterrira dans Pokemon Go. En mars 2021, Sylveon a été taquiné dans l’un des écrans de chargement du jeu – ce qui signifie que son ajout complet au jeu ne peut pas être loin.

Dans les principaux jeux Poekon, Sylveon évolue en fonction de vos statistiques d’affection et d’amitié, ce qui fait qu’il est probable que son évolution Eevee sera liée à celle-ci en servant de Pokemon Buddy pour la fonction Pokemon Buddy Adventure récemment étendue. Le temps nous le dira … et nous mettrons à jour cette page lorsque plus d’informations deviendront claires.

Quelle est la meilleure Eeveelution? Evolutions Eeevee classées

Si vous n’avez entre la main qu’un ou deux Evoli, vous êtes donc confronté à un choix difficile: laquelle des cinq formes d’Eevee Evolution que vous pouvez actuellement obtenir est la meilleure à avoir? Plusieurs des Evolutions Evoli se classent décemment dans notre liste des meilleurs Pokémon pour les batailles dans Pokemon Go – dans Attack, Espeon est classé 13e et Flareon 18e, tandis que dans Défense Umbreon est 16e. Vapoeron se classe également au 10ème rang respectable en HP et en endurance – mais ce ne sont que des statistiques de base. Et au-delà de ça?

Les types de Pokémon sont bien sûr absolument essentiels dans Pokemon Go, et une chose importante à considérer est de savoir comment chaque Évoli Evolution se classe par rapport aux autres Pokémon de son type – et aussi à quel point ils sont faciles à obtenir par rapport à leurs puissants pairs. Jetons un coup d’œil à cela:

Flareon n’est pas aussi puissant que Moltres ou Entei, mais ces deux sont des Pokémon légendaires qui ne peuvent pas être trouvés, attrapés ou alimentés aussi facilement. C’est toujours la meilleure option de Pokémon de feu non légendaire du jeu, tout bien considéré.

n’est pas aussi puissant que Moltres ou Entei, mais ces deux sont des Pokémon légendaires qui ne peuvent pas être trouvés, attrapés ou alimentés aussi facilement. C’est toujours la meilleure option de Pokémon de feu non légendaire du jeu, tout bien considéré. Vaporeon est battu à la fois par Kyogre et Gyarados. Kyogre est un autre légendaire, et Gyarados – qui est beaucoup plus difficile à faire évoluer de l’humble Magikarp – n’est qu’un cheveu globalement plus puissant. C’est une excellente option de Pokémon aquatique aux côtés de quelque chose comme une Blastoise avec une bonne IV.

est battu à la fois par Kyogre et Gyarados. Kyogre est un autre légendaire, et Gyarados – qui est beaucoup plus difficile à faire évoluer de l’humble Magikarp – n’est qu’un cheveu globalement plus puissant. C’est une excellente option de Pokémon aquatique aux côtés de quelque chose comme une Blastoise avec une bonne IV. Jolteon ne se classe pas sur la meilleure liste de Pokémon mais se trouve dans une situation similaire à Flareon – c’est un excellent Pokémon de type électrique viable qui n’est vraiment battu que par Zapdos et Raikou, des bêtes légendaires.

ne se classe pas sur la meilleure liste de Pokémon mais se trouve dans une situation similaire à Flareon – c’est un excellent Pokémon de type électrique viable qui n’est vraiment battu que par Zapdos et Raikou, des bêtes légendaires. Espeon a moins de rivaux dans la catégorie de type psychique, mais il a toujours deux Pokémon légendaires avec lesquels rivaliser – Mewtwo et Latios. Il est prévisible pire que cette paire, mais est dans l’ensemble supérieur à la plupart des autres Pokémon psychiques du jeu.

a moins de rivaux dans la catégorie de type psychique, mais il a toujours deux Pokémon légendaires avec lesquels rivaliser – Mewtwo et Latios. Il est prévisible pire que cette paire, mais est dans l’ensemble supérieur à la plupart des autres Pokémon psychiques du jeu. Umbereon se trouve comme l’un des meilleurs Pokémon de type sombre du jeu. En fait, il n’est vraiment battu que dans les dégâts super efficaces de Tyranitar, une troisième évolution et l’un des meilleurs Pokémon du jeu en général. Aucun autre Pokémon de type sombre ne peut y tenir une bougie.

se trouve comme l’un des meilleurs Pokémon de type sombre du jeu. En fait, il n’est vraiment battu que dans les dégâts super efficaces de Tyranitar, une troisième évolution et l’un des meilleurs Pokémon du jeu en général. Aucun autre Pokémon de type sombre ne peut y tenir une bougie. Leafeon est un Pokémon de type herbe solide avec des mouvements décents; il est plus fort que Venusaur, Torterra et Roserade, mais est inférieur à Exeggutor (y compris sa forme Alolan), Shaymin et Legendary Celebi.

est un Pokémon de type herbe solide avec des mouvements décents; il est plus fort que Venusaur, Torterra et Roserade, mais est inférieur à Exeggutor (y compris sa forme Alolan), Shaymin et Legendary Celebi. Glaceon est certainement la plus forte des évolutions de génération 4 pour Eevee; il se classe comme l’un des meilleurs Pokémon de type glace du jeu, juste derrière Mamoswine et les légendaires Pokemon Regice et Articuno. Il surclasse facilement les goûts de Weavile et Jynx.

L’histoire derrière les noms d’Eevee Evolution de Pokemon Go

Si vous vous demandez d’où viennent les noms ci-dessus, ils sont en fait un clin d’œil aux fans de l’anime Pokemon – un joli petit œuf de Pâques pour les joueurs qui ont été particulièrement dévoués dans leur suite de la série.

Rainer, Sparky, Pyro, Sakura et Tamao sont en fait les noms des « frères Evoli » qui apparaissent dans l’anime Pokemon. Les trois premières évolutions d’Eevee et leurs propriétaires – tous frères et sœurs – apparaissent dans l’épisode 40 de la série, rencontrant Ash et Pikachu. Chaque frère a son propre Evoli, et c’est après les frères que les Evoli prennent leur nom.

Sakura a plus tard son propre Espeon plus tard dans la série – d’où ce surnom – et Tamao, l’une des cinq sœurs Kimono, utilise un Esepon.

Pour Glaceon et Leafeon, les noms Linnea (Leafeon) et Rea (Glaceon) sont tirés des PNJ qui utilisent ces eeveelutions dans la quête Eevium Z de Pokemon Sun & Moon. C’est tous les noms expliqués!