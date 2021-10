Pokémon GO et JD s’associent pour des gymnases et des Pokéstops au Royaume-Uni et en Europe

Image : JD / Niantic / The Pokemon Company

Pokémon GO n’est plus tout à fait le monstre qu’il était autrefois, en fait, la fermeture de près de 20 000 Pokéstops a récemment été confirmée dans les magasins 7-Eleven au Japon, mais il a encore des partenariats et des activités qui attirent les joueurs.

Au Royaume-Uni et en Europe, le jeu espère séduire les fans de vêtements de sport après avoir confirmé un partenariat avec la chaîne de magasins JD. Il y aura un petit nombre de gymnases, mais un groupe beaucoup plus important de Pokéstops, avec des vêtements virtuels spéciaux disponibles aux côtés d’équipements Nike réels dans les magasins.

JD s’est associé à Pokémon GO pour créer 300 nouveaux PokéStops au Royaume-Uni et en Europe et fournir des articles d’avatar exclusifs inspirés des vêtements Nike. De plus, les entraîneurs pourront coopérer dans des batailles de raid programmées contre des Pokémon légendaires dans des emplacements hébergeant une salle de sport en jeu !. Les entraîneurs pourront collecter des objets d’avatar sur le thème de Nike en faisant tourner le PokéStop et en appuyant sur les objets Nike. Les vêtements du monde réel qui ont inspiré les articles d’avatar seront également disponibles à l’achat exclusivement chez JD ! Les articles avatar seront inspirés des baskets Nike Air Max 2021, d’un t-shirt Nike Air et d’un sac à dos Nike Air Max Heritage.

La grande majorité des magasins basés au Royaume-Uni seront des PokéStops, avec seulement 7 (tous en Angleterre) servant de gymnases. Les emplacements du gymnase seront Newcastle, Manchester, London West One, Birmingham, Merryhill, Liverpool One et Leicester Highcross.

Faites-nous savoir si vous prévoyez de vous rendre dans l’un de ces magasins pour un peu de Pokémon GO.