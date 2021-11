Pokémon GO et Pikmin Bloom Dev Niantic offrent sa technologie AR gratuitement

Image: Niantic / La société Pokemon

Niantic, la société qui a travaillé avec Nintendo sur des applications telles que Pokémon GO et Pikmin Bloom, a annoncé qu’il offrait l’accès à sa technologie de réalité augmentée « Lightship » à toute personne souhaitant l’utiliser.

Cet outil permettra aux développeurs de créer leurs propres applications de « métaverse du monde réel » en utilisant une carte de maillage 3D en temps réel pour lire les surfaces et la topographie du monde entourant l’utilisateur. D’autres API de la boîte à outils peuvent aider les applications à comprendre les éléments d’un environnement, tandis que jusqu’à cinq joueurs peuvent être synchronisés dans le cadre de la même session multijoueur AR.

Niantic propose cette technologie gratuitement, mais avec une mise en garde. Les API multijoueurs seront disponibles gratuitement pendant les six premiers mois, quel que soit le nombre d’utilisateurs d’une application. Après six mois, des frais seront payables, mais uniquement si les API sont utilisées dans une application qui compte plus de 50 000 utilisateurs actifs par mois. Universal Pictures, PGA of America et Warner Music Group ne sont que trois sociétés qui ont accepté l’offre, ayant déjà participé à une bêta privée.

Dans des nouvelles connexes, Niantic a également annoncé un généreux fonds d’investissement de 20 millions de dollars pour soutenir les développeurs qui « partagent notre vision du métaverse du monde réel et contribuent à l’écosystème mondial que nous construisons ».

Le travail de Niantic sur Pokémon GO a abouti à un succès commercial incroyable, mais toutes ses entreprises AR n’ont pas été des succès retentissants – son jeu Harry Potter a récemment été fermé, par exemple.