Pokemon Go Fashion Week lance un nouveau mécanisme de changement de forme et ajoute Furfrou au jeu

Dans le cadre de Pokémon Go La Fashion Week, qui verra des Pokémon habillés à la mode et de nouveaux articles d’avatar disponibles, vous pourrez attraper Furfrou, le Pokémon caniche.

Certains formulaires de Furfrou seront disponibles dans certaines régions du monde.

Forme naturelle : disponible à l’état sauvage dans le monde Garniture matrone : disponible en tant que changement de forme dans le monde entier Garniture Dandy : disponible en tant que changement de forme dans le monde East, and Africa Star Trim : Disponible sous forme de changement de forme en Asie-Pacifique La Reine Trim : Disponible sous forme de changement de forme en France Kabuki Trim : Disponible sous forme de changement de forme au Japon Pharaoh Trim : Disponible sous forme de changement de forme en Egypte Heart Trim : Restez à l’écoute!

De plus, des Pokémon tels que Butterfree, Sneasel et Blitzle porteront pour la première fois des costumes à la mode. Les Pokémon qui ont joué dans l’événement de la Fashion Week de l’année dernière, comme Smoochum, Kirlia, Shinx et Croagunk, seront également de retour.

La prochaine partie de l’histoire de la recherche spéciale Season of Mischief, Misunderstood Mischief, sera également déverrouillée. Vous aiderez le professeur Willow à étudier comment des Pokémon comme Furfrou changent leur apparence.

Terminez la recherche spéciale pour gagner une rencontre avec Meloetta, qui est apparue lors du Pokemon Go Fest plus tôt cet été. Si vous avez déjà accédé à la recherche spéciale exclusive Pokemon Go Fest 2021, terminer cette nouvelle recherche spéciale vous rapportera à la place Meloetta Candy.

Des entraîneurs à la mode avec des Pokémon à la mode apparaîtront aux PokeStops tout au long de l’événement. Si vous défiez ces Dresseurs, vous pouvez gagner des récompenses.

Il y aura également une recherche chronométrée que vous pourrez effectuer pour avoir une chance de gagner des rencontres avec des Pokémon à la mode sur le thème des événements. Vous pouvez également gagner un objet d’avatar exclusif Furfrou Wig comme récompense finale. La perruque de Furfrou sera également disponible à l’achat dans la boutique après la fin de l’événement, à partir du mercredi 29 septembre.

À partir du lundi 20 septembre à 13h PDT (GMT –7), les articles d’avatar de la Fashion Week, comme les bracelets Hoopa, seront disponibles dans la boutique.

De plus, certains articles d’avatar seront en vente pour une durée limitée.

En plus de Furfrou, des Pokémon costumés comme Kirlia, Blitzle et Croagunk apparaîtront dans la nature. Si vous êtes chanceux, vous pourriez également rencontrer Butterfree.

Des Pokémon costumés comme Sneasel et Shinx apparaîtront dans des raids une étoile, et des Pokémon costumés comme Butterfree et Kirlia apparaîtront dans des raids trois étoiles.

Ceux qui apparaissent dans les raids cinq étoiles et dans les méga raids ne changeront pas par rapport à ce qui a été annoncé précédemment.

Les Pokémon suivants écloront à partir d’œufs de 7 km : Alolan Miaouss, Galarian Miaouss, Smoochum dans un costume à la mode et Shinx dans un costume à la mode. Si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer un Shiny Butterfree, un Shiny Sneasel, un Shiny Smoochum, un Shiny Kirlia, un Shiny Shinx, un Shiny Croagunk ou un Shiny Blitzle, tous vêtus de costumes.

Vous pouvez rencontrer Shiny Blitzle sans costume après la fin de la Fashion Week, mais vous ne verrez pas Blitzle à l’état sauvage très souvent.

Et enfin, un nouveau mécanisme de changement de forme est ajouté au jeu avec les débuts de Furfrou. Cette fonctionnalité vous permettra de changer les formes de certains Pokémon.

En utilisant Furfrou comme exemple, il commence dans sa garniture naturelle. Ensuite, vous sélectionnerez Furfrou dans votre stockage Pokémon, puis appuyez sur le bouton Changement de forme pour afficher un menu répertoriant les garnitures disponibles.

Vous sélectionnez ensuite votre Trim préféré. Changer votre Furfrou d’une Trim à une autre Trim coûtera 25 Furfrou Candy et 10 000 Stardust.

Tout cela fait partie de la saison des méfaits qui a débuté le 1er septembre et se poursuivra jusqu’au 1er décembre 2021, à 10h, heure locale.