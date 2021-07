Pokemon Go Fest 2021 a rapporté 21 millions de dollars sur une période de deux jours

Pokemon Go Fest 2021 a eu lieu le week-end dernier, et ce fut un succès pour les joueurs et Niantic.

Comme l’événement de l’an dernier, Pokemon Go Festival 2021 a été organisé comme un événement virtuel, ce qui a été formidable pour des millions de formateurs du monde entier.

Regarder sur YouTube

Ce qui était également formidable, du moins pour Niantic, c’est que la société a gagné 21 millions de dollars au cours du week-end du 17 au 18 juillet, selon Sensor Tower (via Eurogamer).

Cependant, d’autres grands nombres ont été attribués aux festivités, car les dresseurs du monde entier ont eu la chance d’attraper plus de 1,5 milliard de Pokémon. Ces personnes ont également lancé plus de 900 millions de PokeStops et effectué plus de 23 millions de raids. Ils ont également parcouru plus de 125 millions de kilomètres (77,7 millions de miles).

Le premier jour, les entraîneurs ont pu choisir entre Rock ou Pop Pikachu et il y avait un spectacle spécial dans le jeu avec des Pokémon à thème. Le mythique Pokémon Meloetta a même fait une apparition, marquant la première fois que les dresseurs pouvaient le rencontrer et l’attraper dans le jeu.

Le Pokémon mythique Hoopa est apparu le deuxième jour et il y avait un large assortiment de Pokémon légendaires apparaissant dans les raids. J’ai eu la chance d’attraper deux Légendaires : Zekrom et Reshiram. Ils étaient les seuls à ne pas continuer à sortir mes Poke Balls malgré des lancers excellents et excellents – et des tonnes de baies qui leur ont été données.

Malheureusement, je n’ai pas attrapé de Xerneas, qui est mon préféré. Le temps s’est écoulé sur le raid, et il s’avère qu’un autre entraîneur et moi avions oublié de faire revivre notre Pokémon le plus fort après avoir terminé le raid Zekrom. Donc, c’était de notre faute. Eh bien, il y a toujours la prochaine fois je suppose. Et ma pauvre maman, elle n’a pas attrapé un légendaire de toute la journée. Elle était assez déçue.

De plus, grâce aux personnes ayant terminé tous les défis mondiaux pendant l’événement, les joueurs recevront désormais des bonus Ultra Unlock. Niantic a dit de rester à l’écoute pour plus de détails sur ceux-ci bientôt.

Quoi qu’il en soit, Pokemon Go Fest 2021 a été une entreprise réussie pour toutes les personnes impliquées. Espérons que si vous jouez, vous n’avez pas manqué tout le plaisir.