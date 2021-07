Pokémon GO Fest 2021 a eu lieu le week-end dernier, et ce fut un autre lancement réussi. Bien qu’il ait introduit le Pokémon Mythique Meloetta et ramené des légendaires plus anciens aux raids, il a également été très rentable pour Niantic et la Pokémon Company.

Selon un rapport de Sensor Tower partagé avec Eurogamer, Pokémon GO Fest 2021 a rapporté plus de 21 millions de dollars en deux jours. Avec des billets coûtant 5 $ dans le monde, l’application a pu avoir son week-end le plus lucratif en dehors de l’événement d’une journée Kanto Tour qui s’est déroulé plus tôt cette année.

Bien que certaines personnes sur Internet aiment dire que le jeu est mort avant son lancement en juillet 2016, Pokémon GO a récemment dépassé le total des dépenses des joueurs de 5 milliards de dollars, tandis que les joueurs ont dépensé jusqu’à 731 millions de dollars jusqu’à présent en 2021.

Dans un communiqué partagé par Niantic en début de semaine, le développeur a remercié tous les joueurs pour cet événement.

« Le Pokémon GO Fest de cette année a été rempli de célébrations et de musique, et nous espérons que vous vous êtes autant amusé que nous ! Comme l’événement de l’année dernière, Pokémon GO Fest 2021 s’est déroulé comme un événement virtuel, apportant l’expérience Pokémon GO Fest à des millions de Dresseurs du monde entier.

Les dresseurs ont capturé plus de 1,5 milliard de Pokémon. Les entraîneurs ont parcouru plus de 900 millions de PokéStops. Les entraîneurs ont terminé plus de 23 millions de raids. Les formateurs ont parcouru collectivement plus de 125 millions de kilomètres.

Cette année, Niantic a également pu créer des célébrations Pokémon GO Fest dans plus de 20 villes à travers le monde. À Chicago, par exemple, les entraîneurs ont pu recréer l’annonce originale de Pokémon GO, rassemblant 100 entraîneurs pour éliminer Mewtwo, ainsi que d’autres Pokémon légendaires.

En dehors de cela, la société Pokémon aura bientôt d’autres bonnes nouvelles à partager car elle vient de lancer Pokémon UNITE sur Nintendo Switch. Le MOBA gratuit devrait être lancé en septembre sur les téléphones iOS et Android.

