Pokemon Go Festival of Lights et Shinx Community Day à venir en novembre

Pokémon Go les joueurs ont beaucoup à attendre en novembre.

Il y a le Festival des lumières et la prochaine journée communautaire avec le flash-Pokemon Shinx sur le calendrier.

Novembre inaugurera également une nouvelle rencontre révolutionnaire et une belle variété de Pokémon apparaîtra dans les raids et pendant les heures de projecteur.

Les rencontres de novembre Research Breakthrough débuteront le premier et se poursuivront jusqu’au 1er décembre avec Vullaby la star du spectacle.

De nouveaux packs hebdomadaires 1 PokeCoin seront disponibles tous les lundis en novembre, et chacun contiendra un pass de raid à distance pour vous aider à attraper l’un des plus gros Pokémon à venir ce mois-ci.

Les Pokémon présentés dans les raids cinq étoiles incluent Mythical Darkrai le 5 novembre. Darkrai capturé pendant cette période connaîtra l’attaque Sludge Bomb. Ensuite, du 5 au 16 novembre, Cobalion, Terrakion et Virizion apparaîtront dans les raids et s’ils sont pris pendant cette période, ils connaîtront l’attaque de l’épée sacrée.

Du 17 novembre au 1er décembre, Cresselia entrera dans la mêlée. Si vous avez de la chance, vous pourriez rencontrer une version brillante de tous ces Pokémon de raid cinq étoiles.

Les Mega Raids incluront le charmant Mega Absol, qui sera disponible jusqu’au 5 novembre. Du 5 au 16 novembre, il y aura des opportunités de vaincre Mega Manectric, puis Mega Lopunny sera disponible dans Mega Raids du 16 novembre au 1er décembre. Si vous êtes chanceux, vous pouvez attraper une version brillante de ces Mega Pokemon.

Bien sûr, comme d’habitude, les mercredis ont une heure de raid de 18h à 19h, heure locale. Le 3 novembre, l’accent sera mis sur Mythical Darkrai, suivi de Cobalion, Terrakion et Virizion le 10 novembre et Cresselia les 17 et 24 novembre. Encore une fois, il est possible d’attraper une version brillante pendant cette période, alors assurez-vous de participer.

Au cours du mois, chaque mardi, l’heure des projecteurs Pokémon débutera à 18 heures, heure locale, et se poursuivra jusqu’à 19 heures. Le 2 novembre, Cacnea apparaîtra plus fréquemment et attraper le cactus Pokemon vous rapportera 2x Catch Candy.

Chinchou sera le point de mire de Pokemon le 9 novembre avec 2x transfert Candy, Turtwig apparaîtra plus souvent le 16 novembre avec 2x Catch Stardust, Chimchar vous rapportera 2x Catch XP le 23 novembre, et le 30 novembre vous pourrez gagner 2x Catch Candy quand Piplup est le Pokémon phare.

En novembre, vous avez également la fête des lumières à attendre. Il démarre le 5 novembre et se termine le 14 novembre. Ensuite, il y a Dia de Muertos (Jour des morts) qui se déroule du 1er au 2 novembre, et enfin, il y a la Brilliant Diamond and Shining Pearl Celebration. Cet événement spécial célébrera le lancement de Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl du 16 au 21 novembre.

Et qu’en est-il de la suite de la Saison des Malices ? Eh bien, il se terminera par un événement épique. Du 26 au 29 novembre, les entraîneurs qui ont terminé l’histoire de recherche spéciale sur les méfaits incompréhensibles pourront débloquer une histoire de recherche spéciale où les entraîneurs auront l’occasion d’en apprendre plus sur Hoopa.

Niantic a déclaré rester à l’écoute pour plus de détails sur ces événements particuliers dans les semaines à venir.

La journée communautaire en novembre mettra en vedette l’adorable chaton Pokemon, Shinx.

Le dimanche 21 novembre de 11h à 17h, heure locale, Shinx apparaîtra plus souvent à l’état sauvage. Et il y aura aussi des versions brillantes, alors assurez-vous d’en attraper autant que possible pour avoir une chance d’en ajouter une à votre Pokedex.

Faire évoluer Shinx en Luxio pendant l’événement ou jusqu’à deux heures après vous rapportera un Luxray qui connaît les crocs psychiques d’attaque chargée. Cette attaque chargée fait ses débuts dans Pokemon Go pendant la journée communautaire et permet à Luxray de réduire la défense des Pokémon adverses et d’infliger des dégâts super efficaces aux types Combat et Poison.

Dans les batailles de dresseurs, cette attaque apportera 40 points de puissance et réduira à coup sûr la défense du Pokémon adverse. Dans les gymnases et les raids, c’est 30 Power.

Pendant ce temps, une histoire de recherche spéciale pour la journée communautaire appelée Flash, Spark et Gleam sera disponible. Vous pouvez acquérir la recherche en distribuant 1 $ ou l’équivalent dans votre devise locale.

Pendant que vous êtes dans la boutique en train de récupérer votre histoire de recherche spéciale, assurez-vous de consulter la boîte spéciale de la journée communautaire à achat unique disponible pour 1 280 PokeCoins. À l’intérieur, vous trouverez 50 Ultra Balls, quatre Encens, quatre Star Pieces et un Elite Charged TM.

Il y aura également 30 Ultra Balls disponibles gratuitement dans la boutique. Assurez-vous de les récupérer pendant l’événement.

Et enfin, les bonus pendant la Community Day seront les suivants :

1/4 Distance d’éclosion lorsque les œufs sont placés dans un incubateur pendant la période de l’événement L’encens activé pendant l’événement durera trois heures Les modules de leurre activés pendant l’événement dureront trois heures Prenez quelques instantanés pendant la journée communautaire pour une surprise

Pour célébrer ce dernier événement de la Journée communautaire de l’année avant le grand événement annuel de la Journée communautaire de décembre, deux bonus supplémentaires seront disponibles lors de la Journée communautaire de novembre : 3 x Transférer des bonbons et 4 fois une chance de gagner des bonbons XL lors du transfert de Pokémon.

C’est tout pour le moment. Lorsque Niantic fournira plus d’informations sur les événements à venir, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.