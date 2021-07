Pokémon Go fête ses 5 ans et continue d’être un succès malgré la pandémie | Jeux

in

La pandémie n’a pas arrêté la croissance de Pokémon Go, cette application continue d’être l’une des plus efficaces lorsqu’il s’agit de générer des profits.

Pokémon Go est apparu il y a cinq ans comme une fenêtre sur le monde réel, sa mécanique consistait à sortir se promener afin de capturer les différents Pokémon. Quelque chose d’aussi basique a poussé des millions d’utilisateurs à descendre dans la rue lors d’événements de masse. Les débuts du jeu étaient révolutionnaires et la communauté qui a été créée a encore beaucoup de vie devant elle.

Les années ont passé et Pokémon Go s’est dégonflé, il était difficile de trouver ces énormes groupes sur les places ou les rues attendant l’apparition d’un Pikachu. Oui, les utilisateurs fidèles sont restés, mais il était déjà plus difficile d’attirer de nouveaux joueurs. La pandémie a été un nid-de-poule difficile à franchir, car elle a détruit les principes du jeu. La planète entière était confinée, sortir chasser des Pokémon n’était pas une option.

Malgré tout cela, Pokémon Go continue d’être un succès malgré la pandémie. Les données sur l’argent que le développeur a amassé sont spectaculaires : 5 milliards de dollars. Ce montant aurait été atteint en cinq ans. Les chiffres ne sont pas exacts comme on pourrait le penser, la première année a été celle avec le moins d’argent.

Les chiffres sont clairs et comparés à d’autres jeux, il est clair que Pokémon Go se démarque de la concurrence. Au premier semestre de ce 2021, il aurait amassé 641,6 millions, tandis que la compétition telle que Dragon Quest Walk de Square Enix n’aurait accumulé que 261 millions. Ce premier semestre serait la meilleure année que Pokémon Go ait connue depuis son lancement.

Il a toujours connu une croissance au fil des ans, 2017 a été la période qui a amassé le moins d’argent. Le premier semestre de cette année-là n’a réussi à gagner que 278 millions de dollars, tandis que l’année suivante, il atteindrait 336 millions de dollars, cela signifierait une croissance de 21% des bénéfices.

Concernant la segmentation par pays, le grand gagnant est les États-Unis, puisque ses utilisateurs auraient dépensé 1,9 milliard de dollars. En deuxième et troisième place se trouvent respectivement le Japon et l’Allemagne. La popularité de l’application lui a permis d’être installée sur les appareils mobiles Android 487 millions de fois, tandis que sur iOS 144,8 millions de fois.

Pokémon Go a encore beaucoup de vie devant elle et bien que le boom initial se soit dégonflé, l’application compte désormais des utilisateurs plus fidèles, matures et dont le pouvoir d’achat leur permet d’investir de l’argent au sein de l’application.

Bien sûr, Pokémon Go doit suivre le rythme des mises à jour et des améliorations afin que les utilisateurs continuent de jouer. Sinon, il est possible que l’application disparaisse ou qu’un nouveau jeu arrive pour concurrencer ce géant.