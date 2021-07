Pokémon GO fête ses 5 ans, voici tous les détails de l’événement dans l’application

Croyez-le ou non, Pokémon GO fête ses cinq ans. Niantic vient d’annoncer un événement pour célébrer une demi-décennie du jeu, qui aura lieu du 6 juillet à 10h au 15 juillet à 20h, heure locale.

«Quelles années incroyables ils ont été. Vous vous souvenez en 2016, lorsque Pokémon GO ne faisait qu’explorer le monde et attraper des Pokémon ? Bien que ce soit toujours le cœur du jeu aujourd’hui, le monde de Pokémon GO est désormais bien plus que cela ! Voici quelques-unes de nos fonctionnalités préférées de chaque année », a écrit Niantic dans un article de blog.

Pour commémorer cette date, les entraîneurs de Pokémon GO pourront trouver Flying Pikachu avec un ballon en forme de cinq, Darumaka, et plus au cours de la semaine.

Raids : Darumaka, Chespin, Fennekin et Froakie, et Flying Pikachu avec un ballon en forme de cinq apparaîtront dans les raids une étoile dans Pokémon GO.

PokéStops avec leurre : Tous les démarreurs de région disponibles maintenant dans le jeu apparaîtront dans les PokéStops avec des modules de leurre actifs et après avoir terminé les recherches sur le terrain. Les dresseurs recevront également un bonus quotidien de tâches de recherche sur le terrain qui mèneront également à des rencontres avec ces Pokémon.

Défi de collecte : Terminez le défi de collection de cet événement pour une rencontre enrichissante avec Flying Pikachu avec un ballon en forme de cinq, ainsi que des bonbons rares et une énorme quantité de Poké Balls.

Boite mystère: En ouvrant la Mystery Box, les entraîneurs chanceux de Pokémon GO pourront trouver un Shiny Meltan.

Recherche spéciale de démarrage : Cette recherche sera disponible pendant cette période pour tous les Dresseurs qui l’ont manquée lors de la célébration de l’anniversaire de l’année dernière. Cette recherche spéciale est conçue pour vous aider à rattraper d’autres dresseurs, avec une tonne de récompenses Stardust et XP, ainsi que des rencontres Pokémon passionnantes.

Les entraîneurs peuvent également obtenir des autocollants cadeaux du cinquième anniversaire lorsqu’ils font tourner des PokéStops et ouvrent des cadeaux. Niantic a également annoncé que Item Bag sera extensible jusqu’à 3 500 à partir d’aujourd’hui.

Cette année également, la franchise Pokémon célèbre son 25e anniversaire avec la sortie d’un autre jeu mobile Pokémon appelé UNITE et de deux jeux principaux pour la Nintendo Switch plus tard cette année.

Que pensez-vous de cette célébration Pokémon GO ? Jouez-vous toujours au jeu ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

