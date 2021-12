Pokémon Go: Guide de l’événement du Nouvel An 2022

L’événement Pokémon Go Nouvel An 2022 est presque là et nous, ici à iMore, avons tous les détails – tous les nouveaux Pokémon costumés et de retour, tous les raids et les œufs, les recherches sur le terrain, et plus encore ! Et n’oubliez pas de jeter un coup d’œil à nos meilleurs accessoires Pokémon Go pour être entièrement équipé lors de votre aventure Pokémon !

Qu’est-ce que l’événement du Nouvel An 2022 dans Pokémon Go ?

L’événement Pokémon Go New Years est un événement récurrent qui se produit chaque janvier pour sonner la nouvelle année. L’événement présente de nombreux Pokémon vêtus de chapeaux de fête, de lunettes ridicules et de vêtements de fantaisie, ainsi que des recherches sur le terrain, des recherches chronométrées et plus encore. Cette année proposera également de nombreux œufs Pokémon et des bonus pour faire éclore rapidement ces œufs et gagner des tonnes de récompenses.

Quand est l’événement du Nouvel An 2022 dans Pokémon Go ?

L’événement Nouvel An 2022 commence le vendredi 31 décembre 2021 et se terminera le mardi 4 janvier 2022.

Les Pokémon potentiellement brillants sont signalés par un astérisque.

Pokémon costumés

La plupart des Pokémon présentés dans l’événement du Nouvel An 2022 sont des Pokémon costumés. Les anciens et les nouveaux costumes seront présentés, y compris les suivants :

Bulbizarre* portant un chapeau de fête Charmander* portant un chapeau de fête Squirtle* portant un chapeau de fête Raticate* portant un chapeau de fête Nidorino* portant un chapeau de fête Pichu* portant un chapeau du Nouvel An Pikachu* portant un chapeau du Nouvel An Raichu portant un chapeau du Nouvel An Slowpoke* portant des lunettes 2020 Slowbro* portant des lunettes 2021 Slowking portant des lunettes 2022 Gengar* portant un chapeau de fête Hoothoot* portant un chapeau du Nouvel An Wurmple* portant un chapeau de fête Wobbuffet* portant un chapeau de fête

Sauvage

Les joueurs pourront rencontrer les Pokémon suivants dans la nature pendant la durée de l’événement :

Fearow Pikachu costumé* Slowpoke costumé* Seel* Hoothoot costumé* Stantler* Wurmple costumé* Loudred

Raids

Lors de l’événement Nouvel An 2022, les Pokémon suivants seront disponibles dans les raids :

Slowpoke costumé* (une étoile) Hoothoot costumé* (une étoile) Wobbuffet costumé* (une étoile) Mawile* (une étoile) Raticate costumé* (trois étoiles) Nidorino costumé* (trois étoiles) Machamp (trois étoiles) Gengar costumé* ( trois étoiles) Slowking costumé (trois étoiles) Kyurem* (cinq étoiles) Mega Abomasnow* (Mega)

Œufs

L’événement du Nouvel An 2022 se concentre principalement sur les œufs Pokémon provenant de cadeaux. Vous voudrez collecter autant de cadeaux que possible pour gagner des œufs de 7 km qui contiendront les Pokémon suivants :

Bulbizarre costumé* Charmander costumé* Carapuce costumé* Slowpoke costumé* Hoothoot costumé* Pichu costumé* Wurmple costumé*

Recherche sur le terrain

Pendant l’événement, les joueurs pourront faire tourner des PokéStops et des gymnases pour gagner des tâches de recherche sur le terrain exclusives à l’événement. Nous ne savons pas encore quelles seront les tâches spécifiques, mais il y aura des tâches qui récompenseront les joueurs avec les rencontres Pokémon suivantes :

Bulbizarre costumé* Charmander costumé* Carapuce costumé* Slowpoke costumé* Hoothoot costumé*

Recherche chronométrée

Alors que nous poursuivons la saison du patrimoine, l’événement du Nouvel An 2022 proposera une ligne de recherche chronométrée qui récompensera les joueurs avec des rencontres avec des Pokémon costumés.

La première étape

Récompenses d’achèvement : revenez bientôt !

PokéShop

Les joueurs à la recherche d’un peu de plaisir festif supplémentaire pourront trouver les articles suivants dans le PokéShop et la boutique de style Avatar :

Lunettes 2022 Bandeau du Nouvel An Veste du Nouvel An Pantalon du Nouvel An Chaussures du Nouvel An Autocollants cadeaux du Nouvel An

Bonus

La première moitié de l’événement du Nouvel An 2022 comportera des feux d’artifice pour vraiment aider à créer l’ambiance. Les joueurs pourront également profiter des bonus suivants pour faire éclore de nombreux œufs :

Distance de demi-éclosion Double éclosion Stardust Double éclosion Candy

Des questions sur l’événement du Nouvel An 2022 dans Pokémon Go ?

Vous avez des questions sur l’événement du Nouvel An 2022 dans Pokémon Go ? Quel Pokémon costumé êtes-vous le plus impatient d’ajouter à votre collection ? Combien d’œufs espérez-vous faire éclore ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter le reste de notre couverture Pokémon Go afin que vous puissiez vous aussi devenir un Pokémon Master !