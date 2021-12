Pokémon Go: Guide de l’événement Vacances 2021

L’événement Pokémon Go Holidays 2021 est là et nous, ici à iMore, avons tous les détails – chaque Pokémon nouveau et costumé, tous les Pokémon de retour, les Raids, la nouvelle fonctionnalité Livre de cartes postales, et plus encore ! Et n’oubliez pas de consulter nos meilleurs accessoires Pokémon Go afin que vous puissiez être entièrement équipé sur votre Pokémon Journey

Qu’est-ce que l’événement Holidays 2021 dans Pokémon Go ?

Source : Niantic

L’événement Pokémon Go Holidays est un événement récurrent qui a lieu chaque décembre. Chaque année, les joueurs sont traités avec des Pokémon costumés, de nombreux types de glace et d’autres divertissements festifs. Cette année présentera un nouveau Pokémon, Bergmite et son évolution, Avalugg, ainsi qu’une toute nouvelle fonctionnalité : le Postcard Book. De nombreux Pokémon prendront le contrôle de la carte et des raids, ainsi que de nombreuses recherches sur le terrain, des recherches chronométrées et même un mini-événement avec son propre défi de collection.

Quand a lieu l’événement Holidays 2021 dans Pokémon Go ?

L’événement Vacances 2021 sera divisé en deux parties. La première partie commence le 16 décembre et la deuxième partie commence le 23 décembre. L’événement se terminera le 31 décembre, juste à temps pour le Nouvel An.

Les Pokémon potentiellement brillants sont signalés par un astérisque.

Pokémon costumés

Source : Niantic

Comme d’habitude, cet événement de vacances mettra en vedette plusieurs Pokémon costumés. Les visages familiers suivants des années précédentes et de nouveaux Pokémon costumés seront disponibles :

Pikachu* avec un bonnet de Noel Delibird* avec un ruban festif Stantler* avec des grelots Spheal* avec une écharpe Cubchoo* avec un ruban festif Glaceon* avec une cape festive

Sauvage

Les types de Pokémon costumés et de glace prendront le contrôle des spawns sauvages lors de l’événement Holidays 2021. Vous pouvez rencontrer les Pokémon suivants pendant l’événement :

Pikachu costumé* Alolan Sandshrew* Swinub* Delibird costumé* Stantler costumé* Snorunt* Spheal costumé* Snover* Vanillite Cubchoo costumé* Alolan Goupix cryogonal* (deuxième partie seulement) Bergmite (deuxième partie seulement)

Raids

Source : Niantic

Au cours de la première partie de l’événement Holidays 2021, les joueurs pourront travailler ensemble pour défier les raids suivants :

Pikachu costumé* (une étoile) Alolan Sandshrew* (une étoile) Swinub* (une étoile) Spheal costumé* (une étoile) Cubchoo costumé* (une étoile) Cloyster (trois étoiles) Delibird costumé* (trois étoiles) Stantler costumé* ( trois étoiles) Glaceon costumé* (trois étoiles) Kyurem* (cinq étoiles) Mega Steelix*

Ensuite, lors de la deuxième partie de l’événement, les joueurs pourront affronter les Pokémon suivants :

Pikachu costumé* (une étoile) Alolan Goupix* (une étoile) Spheal costumé* (une étoile) Cubchoo costumé* (une étoile) Galarian Darumaka* (une étoile) Lapras* (trois étoiles) Delibird costumé* (trois étoiles) Stantler costumé * (trois étoiles) Glaceon costumé* (trois étoiles) Kyurem* (cinq étoiles) Mega Abomasnow*

Œufs

Source : Niantic

Au cours de la deuxième partie de l’événement Holidays 2021 dans Pokémon Go, les joueurs pourront faire éclore les Pokémon suivants à partir d’œufs d’amis à 7KM :

Swinub* Smoochum* Darumaka galarien* Cubchoo costumé* Bergmite Cryogonal

Recherche sur le terrain

Source : Niantic

Pendant l’événement Holidays 2021, les joueurs pourront faire tourner des PokéStops pour des tâches de recherche sur le terrain exclusives à l’événement. Au cours de la première partie de l’événement, les joueurs pourront accomplir les tâches suivantes :

Attrapez cinq Pokémon de type Glace pour une rencontre Spheal costumée Attrapez sept espèces différentes de Pokémon pour une rencontre Goupix Alolan Faites tourner trois PokéStops pour une rencontre Swinub Gagnez un raid trois étoiles ou plus pour une rencontre cryogonale Ouvrir cinq cadeaux pour une rencontre Pikachu costumée Ouvrir cinq cadeaux pour une rencontre costumée avec Stantler Envoyez trois cadeaux à vos amis pour trois PokéBalls Envoyez trois cadeaux à vos amis pour trois Razz Berries Envoyez trois cadeaux à vos amis pour trois Pinap Berries Prenez trois clichés de Pokémon sauvages de type Glace pour Mega Abomasnow Energy

Au cours de la deuxième partie de l’événement Vacances 2021, les joueurs pourront accéder aux tâches exclusives de recherche sur le terrain de l’événement suivant :

Attrapez cinq Pokémon de type Glace pour une rencontre Spheal* costumée Attrapez sept espèces différentes de Pokémon pour une rencontre Alolan Sandshrew* Faites éclore un œuf pour une rencontre Galarian Darumaka* Faites éclore cinq œufs pour un module leurre glacial Ouvrir cinq cadeaux pour une rencontre Pikachu* costumée Ouvrir cinq cadeaux pour une rencontre costumée de Stantler* Ouvrez cinq cadeaux pour une rencontre costumée de Cubchoo* Envoyez trois cadeaux à vos amis pour trois PokéBalls Envoyez trois cadeaux à vos amis pour trois Razz Berries Envoyez trois cadeaux à vos amis pour trois Pinap Berries Faites tourner trois PokéStops pour une rencontre Swinub Prenez trois instantanés de Pokémon sauvages de type Glace pour Mega Abomasnow Energy

PokéShop

Source : Niantic

Pendant l’événement Vacances 2021, les joueurs pourront également acheter les objets suivants sur le PokéShop :

Chapeau de fête de style Avatar Veste de fête de style Avatar Short de fête de style Avatar Autocollants de vacances pour cadeaux d’amis Boîte spéciale : 50 PokéBalls, deux Premium Battle Pass, deux Super Incubateurs et trois Star Pieces pour 480 PokéCoins Ultra Box : 25 Ultra Balls, 18 Premium Battle Pass , cinq super incubateurs et cinq encens pour 1 480 PokéCoins Adventure Box : 18 super incubateurs, deux incubateurs, deux encens et quatre pièces étoiles

Recherche chronométrée

Source : Niantic

Pendant la seconde moitié de l’événement, il n’y a pas une, mais deux lignes de recherche chronométrée. Les deux lignes de recherche chronométrée sont des recherches sur une seule page qui récompensent les joueurs avec une rencontre avec Galarian M. Mime.

Vacances Pokémon Go : Défi de l’amitié Envoyez cinq cadeaux à des amis pour une rencontre Pikachu* costumée Échangez trois Pokémon avec un ami pour une rencontre Vanillite Envoyez 25 cadeaux à des amis pour une rencontre Delibird* costumée Envoyez des cadeaux pendant trois jours consécutifs pour une rencontre Pokémon Faites-vous un nouvel ami pour trois Silver Pinap Berries

Récompenses d’achèvement : rencontre galarienne avec M. Mime

Pokémon Go Holidays : Attrapez le défi Attrapez dix Pokémon pour dix PokéBalls Attrapez 25 Pokémon pour 25 PokéBalls Attrapez dix Pokémon de type Glace pour dix Great Balls Attrapez 40 Pokémon de type Ice pour 25 Great Balls Attrapez neuf espèces différentes de Pokémon de type Ice pour 25 Ultra Balls

Récompenses d’achèvement : rencontre galarienne avec M. Mime

Livre de cartes postales

Source : Niantic

A l’occasion de l’événement Vacances 2021, une toute nouvelle fonctionnalité fait son apparition : le Carnet de Cartes Postales. En utilisant le livre de cartes postales, les joueurs pourront enregistrer des cartes postales à partir des cadeaux que leurs amis ont envoyés ou des cadeaux qu’ils ont récupérés dans les PokéStops. Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité, appuyez simplement sur le bouton épingle sur vos cadeaux. Vous pouvez désormais sauvegarder les souvenirs de votre périple Pokémon.

Bonus

En plus de tous les Pokémon, raids et plus encore, l’événement proposera également une coupe spéciale des fêtes dans la Pokémon Go Battle League, et pendant la deuxième partie de l’événement des fêtes 2021, les joueurs recevront un incubateur gratuit de leur premier tour PokéStop de le jour. La Coupe des Fêtes est réservée aux Pokémon de type Normal, Herbe, Électrique, Glace, Vol et Fantôme à CP 1 500 ou moins.

Les autres bonus pendant l’événement incluent :

Ouvrez jusqu’à 45 cadeaux par jour Conservez jusqu’à 40 cadeaux à la fois Mega Abomasnow boost CP Plus de Pokémon de type Glace et Eau capturés par la Team GO Rocket

Un mini-événement Winter Wonderland

Comme si tout le plaisir des Fêtes ne suffisait pas, il y aura également un mini-événement lors de l’événement Vacances 2021 dans Pokémon Go. Les samedi et dimanche 25 et 26 décembre, les joueurs pourront participer à A Winter Wonderland, un mini-événement avec un défi de collection, un événement exclusif de recherche sur le terrain, et plus encore.

Défi de collecte

Source : Niantic

Au cours de la deuxième partie, les joueurs qui peuvent échanger contre chaque Pokémon du Défi Collection gagneront une rencontre avec un M. Mime galarien. Les Pokémon suivants font partie du Défi Collection :

Swinub* Snorunt* Spheal* Snover* Vanillite Cubchoo*

Remarque : ni Spheal ni Cubchoo n’ont besoin d’être costumés pour ce défi de collection.

Recherche sur le terrain

Pendant A Winter Wonderland, les joueurs peuvent faire tourner des PokéStops pour la tâche de recherche sur le terrain exclusive à l’événement suivant :

Envoyez cinq cadeaux pour une rencontre Delibird costumée

Des questions sur l’événement Holidays 2021 dans Pokémon Go ?

Vous avez des questions sur l'événement Holidays 2021 dans Pokémon Go ? Quel Pokémon costumé est votre préféré ?

