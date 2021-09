Pokémon Go : Guide de Raid Azelf

Les Gardiens du Lac reviennent aux Raids Légendaires dans Pokémon Go. À partir du 15 septembre, Azelf reviendra dans les raids, aux côtés de Mesprit et Uxie, pour le reste du mois. Ce sera la première fois que le trio aura le potentiel d’être brillant, donc même si vous les avez déjà attrapés, vous ne voudrez pas manquer cette chance. Heureusement, chez iMore, nous avons tout ce que vous devez savoir pour gagner ce combat et ajouter Azelf à votre liste. Et n’oubliez pas de consulter nos meilleurs accessoires Pokémon Go, afin que vous puissiez être entièrement équipé pour votre aventure Pokémon !

Qui est Azelf dans Pokémon Go ?

Azelf est l’un des gardiens du lac, un trio de Pokémon légendaires rencontrés à l’origine dans la région de Sinnoh de la génération IV. Chacun des trois représente un concept spécifique. Azelf représente la volonté, Uxie représente la connaissance et Mesprit représente l’émotion. Le trio a été créé par Arceus et a la capacité de calmer Dialga et Palkia.

Bien que tous les trois soient de type Psy, avec les mêmes faiblesses et résistances, ils ont des statistiques et des ensembles de mouvements légèrement différents. De plus, ils sont le seul Pokémon légendaire verrouillé par région dans Pokémon Go. Bien qu’ils aient déjà tourné auparavant, chacun des trois ne peut être défié que dans une zone spécifique du monde à la fois. Actuellement, Azelf ne peut être rencontré que dans les Amériques et au Groenland; Mesprit ne peut être trouvé qu’en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Inde; et Uxie ne peut être combattu que dans la région Asie-Pacifique.

Quels sont les meilleurs compteurs pour Azelf dans Pokémon Go ?

Azelf est un Pokémon de type Psy capable d’infliger des dégâts de type Psy, Feu et Normal. Il subit le double de dégâts des attaques de type Dark, Ghost et Bug. Avec l’introduction de Mega Evolution, il existe un certain nombre de stratégies viables pour contrer Azelf qui tirent parti des mouvements de type Dark, Ghost ou Bug boostés si vous êtes capable de vous coordonner avec vos collègues Dresseurs Pokémon.

Méga Gengar

Le meilleur compteur possible pour Azelf est facilement Mega Gengar. Bien qu’il subisse le double de dégâts des attaques de type psychique d’Azelf, ce type de poison et de fantôme essuie le sol avec les gardiens du lac. Vous voudrez vous coordonner avec vos collègues Dresseurs pour profiter du boost de type Ghost qu’il apportera sur le terrain. Si vous amenez Mega Gengar au combat, vous voudrez Lécher et Boule d’ombre pour le moveset.

Mega Houndoom

Bien que Mega Gengar soit le compteur supérieur, Mega Houndoom est très proche derrière. En tant que type Ténèbres et Feu, Mega Houndoom subit la moitié des dégâts de l’attaque de type Feu d’Azelf et seulement un quart des dégâts de ses attaques psychiques. Gronder et Tricherie sont les mouvements que vous voudrez que votre Mega Houndoom connaisse et, comme pour tout autre Mega Pokémon, vous voudrez vous coordonner avec vos collègues Dresseurs pour amener des Pokémon de type Ténèbres.

Méga Gyarados

Bien que Mega Houndoom soit préféré, si vous avez plus de Mega Energy pour Mega Gyarados, c’est également un excellent choix pour ce Raid. En tant que type Eau et Ténèbres, il résiste aux dégâts de type Psy et Feu, tout en augmentant également les autres types de Ténèbres sur le terrain. Si vous amenez Mega Gyarados pour combattre Azelf, vous voudrez Mordre et Croquer pour ses déplacements.

Darkrai

Le Pokémon de type Mythical Dark Darkrai est un excellent contre pour Azelf. En tant que type Ténèbres pur, il subit un quart des dégâts des attaques de type Psychique d’Azelf et n’a aucune faiblesse dont le Lake Trio peut tirer parti. Bien qu’il s’agisse d’un Pokémon Mythique, Darkrai a une disponibilité beaucoup plus large dans Pokémon Go que les autres Mythiques et donc la plupart des Dresseurs en ont au moins un ou deux. Gronder et Boule d’ombre sont les mouvements que vous voudrez que Darkrai connaisse pour ce raid. Impulsion sombre peut également fonctionner si vous pouvez vous coordonner avec votre groupe de raid pour apporter Mega Houndoom ou Mega Gyarados.

Lustre

Un type Ghost and Fire introduit dans la région Gen V Unova, Chandelure se comporte assez bien contre Azelf. Il résiste aux attaques de type Feu et Normal, et n’a aucune faiblesse qu’Azelf peut exploiter. Sa première étape, Litwick a été disponible dans plusieurs événements, vous en avez donc probablement déjà un sous tension pour ce raid. Vous voudrez que votre Chandelure sache Hex et Boule d’ombre.

Giratina (Origine forme)

Un Pokémon légendaire rencontré à l’origine dans la région de Sinnoh de la génération IV, Giratina est un type Fantôme et Dragon avec deux formes. Vous voudrez l’Origin Forme spécifiquement pour le mouvement chargé Boule d’ombre. Jumelé avec Griffe de l’ombre, Giratina enlèvera une grande partie de la santé d’Azelf. Il subit la moitié des dégâts de l’attaque de type Feu d’Azelf et un quart des dégâts de son attaque de type Normal. Bien que la forme modifiée de Giratina ait connu une disponibilité plus large que la forme d’origine dans Pokémon Go, elle a toujours été disponible dans les raids plusieurs fois, vous en avez donc probablement au moins un ou deux dans votre liste.

Yveltal

La mascotte légendaire de Pokémon Y, Yveltal est un autre excellent choix pour ce raid. En tant que type Dark and Flying, il résiste aux attaques de type Psychic et n’a aucune faiblesse dont Azelf peut tirer parti. Bien qu’il n’y ait eu qu’une seule course dans les raids, il a été fortement présenté dans l’événement Luminous Legends Y, donc la plupart des joueurs actifs ont eu la chance de l’ajouter à leur liste. Gronder et Impulsion sombre sont les mouvements que vous voudrez que votre Yveltal connaisse lorsque vous affrontez le Lake Trio.

Hydregon

Pseudo-légendaire découvert à l’origine dans la région d’Unova de la génération V, Hydreigon est un type Dark and Dragon qui fonctionne très bien dans ce raid. Il n’a aucune faiblesse dont le Lake Trio peut tirer parti et subit des dégâts réduits des attaques de type Psychic et Fire. Bien que sa première étape, Deino soit assez rare, il a été présenté dans un certain nombre d’événements, il y a donc de bonnes chances que vous ayez le Candy pour le mettre sous tension. Si vous amenez Hydreigon à ce raid, vous voudrez qu’il sache Mordre et Impulsion sombre.

tyranitar

Le Tyranitar pseudo-légendaire Gen II est un excellent compteur pour le Lake Trio qui a été disponible dans les événements, les raids et plus encore. La plupart des meilleurs joueurs ont déjà des équipes entières de Tyranitar sous tension, il y a donc de fortes chances que vous en ayez quelques-uns prêts pour ce raid. En tant que type Rock and Dark, il résiste à tous les mouvements d’Azelf, ajoutant à son statut déjà semblable à celui d’un tank. Mordre et Croquer sont les mouvements que vous voudrez que votre Tyranitar connaisse pour ce raid.

Mewtwo

Le roi des types psychiques, le légendaire Mewtwo est un excellent choix pour ce raid. Il a été disponible plusieurs fois de plusieurs manières différentes, et il n’a aucune faiblesse dont le Lake Trio peut tirer parti et subit des dégâts réduits des attaques de type psychique. Cependant, la vraie raison pour laquelle Mewtwo figure dans la liste des meilleurs compteurs est son accès à Boule d’ombre; lorsqu’il est associé à Coupe Psycho, Mewtwo peut dévaster d’autres types psychiques avec Boule d’ombre. Cependant, si votre Mewtwo a Frappe psy ne vous éloignez pas de ce TM. C’est aussi un mouvement Legacy qui coûtera un Elite TM pour revenir.

Mega beedrill

Last but not least, Mega Beedrill est la clé d’une offensive basée sur les insectes. Ce type d’insecte et de poison subit des dégâts accrus des mouvements de type psychique et volant, alors assurez-vous de faire le plein de potions et de réanimations, et coordonnez-vous avec le reste de votre groupe de raid pour tirer le meilleur parti du type d’insecte Mega Boost. Piqûre d’insecte et X-Ciseaux sont les mouvements que vous voudrez que votre Mega Beedrill connaisse pour ce combat.

Gengar

Ce ne serait pas une liste de compteurs psychiques sans Gengar de Gen I. De type Ghost and Poison, Gengar subit des dégâts super efficaces des attaques de type Psychic, mais le compense largement avec son incroyable DPS. Si l’Azelf auquel vous êtes confronté possède Future Sight, vous voudrez peut-être transmettre Gengar, surtout si vous n’esquivez pas bien, mais pour les autres mouvements de charge, Gengar fonctionnera très bien et c’est l’un des Pokémon les plus facilement disponibles sur la liste. Griffe de l’ombre et Boule d’ombre sont les mouvements que vous voudrez que votre Gengar connaisse dans ce combat.

Houndoom

Bien que Mega Houndoom soit certainement idéal, votre Houndoom régulier est également d’excellents compteurs, en particulier associés au Mega Houndoom d’un autre entraîneur. En tant que Pokémon Gen II très commun, la plupart des joueurs ont déjà beaucoup de ce type de Ténèbres et de Feu. Il résistera également aux dégâts de type Psychique et Feu, et n’a aucune faiblesse pertinente pour ce raid. Tu voudras toujours Gronder et Tricherie pour le moveset.

Sauvegardes ?

Bien que la plupart des joueurs puissent former une équipe des meilleurs compteurs, si vous trouvez un écart dans votre équipe, il existe de nombreux remplaçants qui fonctionnent bien dans des groupes plus importants. Assurez-vous simplement que vous esquivez et que l’un des éléments suivants pourrait être une sauvegarde décente :

Weaville avec Snarl et Foul Play Honchkrow avec Snarl et Dark Pulse Mega Blastoise avec Bite et Hydro Cannon Krookodile avec Snarl et Crunch Bisharp avec Snarl et Dak Pulse Absol avec Snarl et Dark Pulse Genesect avec Fury Cutter et X-Scissor Mismagius avec Hex et Shadow Ball Mega Manectric avec Snarl et Wild Charge Tornadus (forme incarnée) avec Bite et Dark Pulse Sharpedo avec Bite et Crunch Raikou avec Thunder Shock et Shadow Ball Reshiram avec Fire Fang et Crunch Pangoro avec Snarl et Night Slash Ciseau avec Fury Cutter et X-Scissor Yanmega avec Bug Bite et Bug Buzz Pinsir avec Bug Bite et X-Scissor Banette avec Shadow Claw et Shadow Ball Crawdaunt avec Snarl et Night Slash Zekrom avec Dragon Breath et Crunch Drifblim avec Hex et Shadow Ball

Pokémon Ombre ?

Le rééquilibrage des Pokémon Obscurs sauvés de la Team GO Rocket en fait d’excellents canons en verre. Non seulement leurs statistiques sont améliorées, mais lors d’événements spéciaux ou avec les TM Elite, il est possible de modifier leurs mouvements. S’il vous arrive d’avoir l’un des Pokémon suivants avec le bon moveet, ils fonctionneront très bien dans ce Raid :

Shadow Tyranitar avec Bite et Crunch Shadow Mewtwo avec Psycho Cut et Shadow Ball Shadow Houndoom avec Snarl et Foul Play Shadow Weavile avec Snarl et Foul Play Shadow Honchkrow avec Snarl et Dark Pulse Shadow Absol avec Snarl et Dark Pulse Shadow Scizor avec Fury Cutter et X- Ciseaux Shadow Raikou avec Thunder Shock et Shadow Ball Shadow Sharpedo avec Bite et Crunch Shadow Banette avec Shadow Claw et Shadow Ball Shadow Salamence avec Bite et Draco Meteor Shadow Pinsir avec Fury Cutter et X-Scissor Shadow Shiftry avec Snarl et Foul Play Shadow Mismagius avec Hex et Shadow Ball Shadow Cacturne avec Sucker Punch et Dark Pulse Shadow Gyarados avec Bite et Crunch Shadow Gardevoir avec Charge Beam et Shadow Ball

Remarque : Shadow Tyranitar et Shadow Mewtwo surpassent tous les meilleurs compteurs non-Mega. Si vous êtes capable de coordonner l’utilisation de Mega Gengar, Mega Houndoom ou même Mega Beedrill, ils stimuleront respectivement les attaquants de type Ghost, Dark et Bug sur le terrain, rendant les autres Pokémon beaucoup plus compétitifs.

Combien de joueurs faut-il pour battre Azelf dans Pokémon Go ?

Bien qu’il soit techniquement possible pour seulement deux dresseurs de haut niveau avec d’excellents compteurs d’affronter Azelf, si vous n’apportez pas de Pokémon Mega Evolved, de Pokémon Shadow ou si vous êtes juste de niveau inférieur, vous aurez peut-être besoin de quatre Dresseurs. Du trio, Azelf est le plus facile à affronter.

Les conditions météorologiques pouvant jouer un rôle dans la bataille incluent :

Le vent augmentera les attaques de type psychique d’Azelf. Le temps partiellement nuageux augmentera l’attaque de type normal d’Azelf. Le temps ensoleillé/clair augmentera l’attaque de type Feu d’Azelf. Le brouillard augmentera vos compteurs de type Ghost et Dark. La pluie augmentera vos compteurs de type Bug.

Des questions sur Azelf dans Pokémon Go ?

Voilà. Avec ces Pokémon, Azelf devrait être un ajout facile à votre Pokédex. Avez-vous des questions? Déposez-les dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter notre guide des meilleurs packs de batteries portables afin que vous puissiez garder votre téléphone chargé pendant que vous êtes en raid !