Pokémon Go : Guide Genesect | iPlus

Genesect revient dans les raids légendaires dans Pokémon Go et cette fois avec un nouveau formulaire Drive.

Qui est Genesect dans Pokémon Go ?

Pokémon mythique ressuscité à partir d’un fossile, Genesect a été introduit dans l’ère moderne par les scientifiques travaillant pour la tristement célèbre Team Plasma. Ces scientifiques ne se contentaient pas de ressusciter un Pokémon éteint depuis 300 millions d’années ; ils ont également ajouté des « améliorations » technologiques au Pokémon Mythique. Ces modifications incluent un canon sur le dos qui peut abriter différents types de lecteurs. Dans les jeux de base, ces Drive changent le type de son mouvement de signature : Techno Blast.

Dans Pokémon Go, les Drive de Genesect modifient également le typage de Techno Blast; Cependant, cela ne s’est généralement pas bien déroulé pour Genesect. Dans presque tous les cas, il est préférable de l’utiliser en tant que type de bogue. Cela ne veut pas dire que les joueurs ne devraient pas se concentrer sur ce raid. Genesect est toujours un excellent Pokémon de type Bug, et à moins de quelques types Mega Bug et Shadow Bug, il restera le premier type de Bug dans Pokémon Go jusqu’à ce que Volcarona et le type Bug Ultra Beasts soient introduits.

Quels sont les meilleurs compteurs pour Genesect dans Pokémon Go ?

En tant que Pokémon de type Insecte et Acier, Genesect n’a qu’une faiblesse mais c’est une grosse. Genesect subit des dégâts quadruples des attaques de type Feu. Cette fois, nous affronterons Genesect avec son moteur Shock, ce qui signifie qu’il est capable d’infliger des dégâts de type Bug, Steel et Electric. Mega Evolution n’est pas nécessaire pour gagner ce combat, mais cela accélère certainement la bataille.

Méga Dracaufeu Y

Surclassant tous les autres Pokémon de la liste, Mega Charizard Y a été pratiquement conçu pour faire fondre Genesect. En tant que type Feu et Vol, il subit des dégâts réduits des mouvements de type Acier et Insecte. Bien qu’il soit faible face aux dégâts de type électrique, son encombrement massif signifie que ce n’est toujours pas une menace. Cela augmentera également tous vos autres compteurs de type Feu, mais comme les types Feu sont les seuls meilleurs compteurs de ce raid, vous n’aurez pas besoin de vous coordonner avec le reste de votre groupe de raid. Tour de Feu et Brûlure sont les ensembles de mouvements idéaux pour tout Dracaufeu que vous apportez à ce combat.

Méga Dracaufeu X

Bien qu’il soit en retard sur Mega Charizard Y, Mega Charizard X fait également un travail rapide de Genesect. En tant que type Feu et Dragon, il subit des dégâts réduits de tous les mouvements de Shock Drive Genesect. Alors que Mega Charizard Y devrait être prioritaire, si vous avez déjà un Mega Charizard X prêt à partir, vous voudrez qu’il sache Tour de Feu et Brûlure.

Reshiram

Le type Legendary Fire and Dragon, Reshiram est un autre excellent compteur pour Genesect, infligeant plus de dégâts que même Mega Houndoom. En tant que type Dragon et Feu, il est résistant aux dégâts de type Insecte, Acier et Électrique, il durera donc longtemps dans ce combat. Reshiram n’a eu que deux courses dans les raids jusqu’à présent, les deux pendant une pandémie mondiale, vous n’avez donc peut-être pas les bonbons nécessaires pour l’alimenter. Cependant, si vous le faites, vous voudrez Croc de feu et Surchauffer pour le moveset de votre Reshiram.

Mega Houndoom

Si vous n’avez pas assez de Mega Energy pour balancer un Mega Charizard, Mega Houndoom se comporte très bien dans ce Raid. En tant que type Ténèbres et Feu, il résiste aux dégâts de type Acier et n’a aucune faiblesse que Genesect peut exploiter. Si vous apportez Mega Houndoom à ce raid, vous voudrez qu’il sache Croc de feu et Lance-flammes.

Darmanitan

Darmanitan est un Pokémon assez unique découvert pour la première fois dans la région d’Unova. Il a une variante régionale et plusieurs formes, mais le type de feu d’origine est celui que vous voudrez combattre contre Genesect. Il résiste aux attaques de type Acier et Bug, et n’a aucune faiblesse que Genesect est capable d’exploiter. Il est également très accessible, avec sa première étape, Darumaka étant assez commun et ne nécessitant que 50 bonbons pour évoluer complètement. Si vous amenez Darmanitan à ce raid, vous voudrez qu’il sache Croc de feu et Surchauffer.

Lustre

De type Feu et Fantôme, Chandelure est également un excellent compteur pour Genesect et bien plus accessible que Reshiram ou les compteurs Mega. Avec son moveet de type Feu, Tour de Feu et Surchauffer, et ses résistances de type Bug et Steel, si vous avez Chandelure, apportez-le. Grâce à Litwick présenté à la fois dans Halloween et Pokémon Go Fest 2020, de nombreux joueurs peuvent apporter Chandelure à ce raid.

Blaziken

L’évolution finale du Gen III Fire Starter, Blaziken est un autre excellent choix pour ce raid. C’est un type d’incendie et de combat qui a été facilement disponible et a eu sa propre journée communautaire, vous en avez donc probablement déjà quelques-uns sous tension. Il a des résistances à Bug et Steel, et il n’a aucune faiblesse à exploiter par Genesect. Tour de Feu et Brûlure est le moveset que vous voudrez.

Heatran

Un Pokémon légendaire de la région de Sinnoh de la génération IV, Heatran est un type Feu et Acier qui fonctionne très bien contre Genesect. Il résiste aux attaques de type Bug et Steel, tout en n’ayant pas de faiblesses pertinentes. Heatran a également eu plusieurs courses dans les raids maintenant, donc la plupart des joueurs actifs ont eu la chance de l’ajouter à leur liste. Si vous amenez Heatran à ce combat, vous voudrez qu’il sache Tour de Feu et Lance-flammes.

Moltres

Pokémon légendaire de la génération I, Moltres se comporte très bien dans ce raid. Il a des résistances à Bug et Steel, mais sa faiblesse aux dégâts de type électrique le rend beaucoup moins idéal contre cette version de Genesect que certaines des autres. Moltres a été disponible dans de nombreux raids, récompenses de percée de recherche et même en tant que Pokémon Shadow légendaire, donc la plupart des joueurs en ont quelques-uns. Tour de Feu et Surchauffer est le moveset que vous voudrez ; Cependant, s’il vous arrive d’avoir un Moltres avec le mouvement Legacy, Attaque du ciel, ne vous éloignez pas de ce TM. C’est l’une des meilleures attaques de type Vol et ne peut être récupérée qu’avec un Elite TM.

Embarquer

Un autre allume-feu entièrement évolué, Emboar est un excellent compteur pour Genesect. Comme Blaziken, c’est un type Feu et combat, il résiste donc aux mouvements de type Acier et Insecte et subit des dégâts normaux du type Électrique. Il a également bénéficié du traitement Community Day, en plus d’avoir été présenté dans un certain nombre d’autres événements, de sorte que la plupart des joueurs en ont déjà quelques-uns. braise et Brûlure sont les mouvements que vous voudrez que votre Emboar connaisse pour ce raid.

Entei

L’une des bêtes légendaires de Johto, Entei est un autre choix fantastique pour ce raid. En tant que type Feu pur, il n’a pas de faiblesses pertinentes et résiste aux dégâts de type Insecte et Acier. Bien qu’Entei soit un Pokémon légendaire, il a été disponible dans les raids, en tant que récompense de percée dans la recherche et même en tant que Pokémon légendaire de l’ombre dans l’équipe de Giovanni, il y a donc de fortes chances que vous en ayez au moins un. Si vous amenez Entei dans ce combat, vous voudrez qu’il sache Croc de feu et Surchauffer.

Flareon

Le dernier mais non le moindre est le type de feu « Eeveelution »: Flareon. Un autre type de feu pur, Flareon peut résister à toutes les attaques de Genesects, seuls les mouvements de type électrique infligeant des dégâts complets. De plus, parce qu’Eevee est dans le jeu depuis le premier jour et a été présenté dans d’innombrables événements, y compris plusieurs Community Days, il n’y a aucune bonne raison de ne pas avoir les ressources pour toute une équipe de Flareons. Tour de Feu et Surchauffer est l’ensemble de mouvements que vous voudrez que votre Flareon connaisse lorsque vous affrontez Genesect.

Sauvegardes ?

Bien que la plupart des joueurs soient capables de former une équipe des meilleurs compteurs, si vous trouvez un écart dans votre équipe, il existe de nombreux remplaçants qui fonctionnent bien dans des groupes plus importants. Assurez-vous simplement que vous esquivez et que l’un des éléments suivants pourrait être une sauvegarde décente :

Infernape avec Fire Spin et Blast Burn Typhlosion avec Incinérer et Blast Burn Victini avec Quick Attack et V-Create Magmortar avec Fire Spin et Fire Punch Pyroar avec Fire Fang et Overheat Arcanine avec Fire Fang et lance-flammes Ho-Oh avec Incinérer et Fire Blast Delphox avec Fire Spin et Flamethrower Houndoom avec Fire Fang et Flamethrower Charizard avec Fire Spin et Blast Burn Salamence avec Fire Fang et Fire Blast Heatmor avec Fire Spin et Flamethrower Simisear avec Fire Spin et Flamethrower Mega Manectric avec Thunder Fang et Overheat Rapidash avec Fire Spin et Fire Blast Camerupt avec Ember et Overheat Ninetales avec Fire Spin et Weather Ball Mewtwo avec Psycho Cut et Flamethrower Groudon avec Mud Shot et Fire Punch Togekiss avec Hidden Power et Flamethrower Genesect (Burn Drive) avec Fury Cutter et Techno Blast Electivire avec Thunder Shock et Flamethrower

Pokémon de l’Ombre ?

Le rééquilibrage des Pokémon Ombre sauvés de la Team GO Rocket en fait d’excellents canons en verre. Non seulement leurs statistiques sont améliorées, mais lors d’événements spéciaux ou avec les TM Elite, il est possible de modifier leurs mouvements. S’il vous arrive d’avoir l’un des Pokémon suivants avec le bon moveet, ils fonctionneront très bien dans ce raid :

Shadow Entei avec Fire Fang et Overheat Shadow Arcanine avec Fire Fang et Fire Blast Shadow Magmortar avec Fire Spin et Fire Punch Shadow Ho-Oh avec Incinérer et Fire Blast Shadow Salamence avec Fire Fang et Fire Blast Shadow Moltres avec Fire Spin et Overheat Shadow Charizard avec feu Spin and Blast Burn Shadow Houndoom avec Fire Fang et lance-flammes Shadow Mewtwo avec Psycho Cut et lance-flammes Shadow Ninetales avec Fire Spin et Weather Ball

Remarque : Shadow Entei, Shadow Arcanine et Shadow Magmortar surpassent tous les Pokémon non méga et non légendaires dans la liste des meilleurs compteurs.

Combien de joueurs faut-il pour battre Genesect dans Pokémon Go ?

Genesect n’était pas un raid particulièrement difficile avant Mega Evolution. Maintenant qu’il existe trois Mega Pokémon de type Feu, vous devriez pouvoir facilement éliminer Genesect avec seulement quelques dresseurs de haut niveau, même en tenant compte des mouvements de type électrique légèrement plus menaçants de cette version. Si vous n’avez pas de méga énergie à revendre, si vous n’avez pas les meilleurs compteurs ou si vous êtes d’un niveau inférieur, vous voudrez peut-être viser quatre joueurs, mais même dans ce cas, cela devrait être un raid relativement facile.

Les conditions météorologiques qui pourraient avoir un impact sur ce raid incluent :

Le temps pluvieux augmentera les mouvements de type Insecte et Électrique de Genesect La neige augmentera ses mouvements de type Acier Le temps ensoleillé/clair augmentera vos compteurs de type Feu

Des questions sur Genesect dans Pokémon Go ?

Vous avez des questions pour contrer Genesect ? Avez-vous des conseils pour les autres formateurs ? Laissez-nous un commentaire ci-dessous et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux guides Pokémon Go afin que vous puissiez vous aussi devenir un Pokémon Master !

