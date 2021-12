Pokémon Go : Guide Kyurem | iPlus

Kyurem revient dans les raids légendaires dans Pokémon Go. Heureusement, chez iMore, nous avons tout ce que vous devez savoir pour gagner ce combat et ajouter Kyurem à votre liste. Et n’oubliez pas de consulter nos meilleurs accessoires Pokémon Go, afin que vous puissiez être entièrement équipé pour votre voyage Pokémon !

Qui est Kyurem dans Pokémon Go ?

Source : La société Pokémon

Kyurem et le Tao Trio de la région d’Unova est un groupe de Pokémon de type Dragon Légendaire et les mascottes des jeux Gen V Pokémon Black, Pokémon White, Pokémon Black 2 et Pokémon White 2. Le Tao Trio est basé sur les concepts de Yin. , Yang et Wuji. Zekrom représente Yin avec son typage Électrique, tandis que Reshiram représente Yang avec son typage Feu, et Kyurem, avec son typage Glace, représente Wuji, qui est l’absence de Yin et de Yang.

Kyurem est unique parmi le Tao Trio en ce qu’il est capable de fusionner avec les deux autres pour former Black Kyurem et White Kyurem. Bien que fusionné, il est nettement plus fort, mais à lui seul, Kyurem est le plus facile des trois raids. Finalement, si on lui donne la possibilité de fusionner, il se démarquera vraiment. Il pourrait également s’agir d’un type de glace puissant s’il est doté de son mouvement caractéristique ou de tout mouvement rapide de type glace. Il a deux mouvements rapides possibles : Dragon Breath et Steel Wing. Ses mouvements chargés possibles incluent Blizzard, Draco Meteor et Dragon Claw.

Quels sont les meilleurs compteurs pour Kyurem dans Pokémon Go ?

En tant que type Dragon et Glace, Kyurem est faible pour les mouvements de type Combat, Roche, Acier, Dragon et Fée. Il peut infliger des dégâts de type Dragon, Glace et Acier. Bien qu’il existe d’excellentes options pour chacune de ses faiblesses de type, ce n’est pas encore un raid où Mega Evolution est important. Mega Charizard X, Mega Lopunny, Mega Ampharos ou Mega Altaria pourraient être utilisés pour booster les types Dragon, Fighting ou Fairy, mais aucun de ces Pokémon ne se comporte particulièrement bien, et aucun ne dure assez longtemps sur le terrain pour faire le coût de Mega L’évolution en vaut la peine pour ce raid seul.

Métagrosse

Source : La société Pokémon

A l’origine rencontré dans la région de Hoenn, Metagross est le meilleur compteur non-Shadow pour Kyurem, juste derrière Shadow Metagross. Il résiste à tous les mouvements de Kyurem et c’est très courant. Avec une variante de Pokémon Ombre et sa propre journée communautaire, la plupart des joueurs ont au moins un ou deux métagross forts. Vous voudrez qu’il sache Coup de poing et c’est le mouvement exclusif de la Journée communautaire, Purée de météores. Si vous n’en avez pas de Community Day, investir un Elite TM dans ce mouvement en vaut la peine, d’autant plus qu’il aura éventuellement une Mega Evolution.

Terrakion

Source : La société Pokémon

Grâce à avoir enfin son mouvement de signature, Terrakion est désormais juste derrière Metagross pour les compteurs non-Ombre. En tant que type Rock and Fighting, il subira le double de dégâts de Steel Wing, mais des dégâts normaux du reste des mouvements de Kyurem. Si vous amenez Terrakion à ce raid, vous voudrez Remettre à sa palce et Épée sacrée pour le moveset. Si vous n’avez pas son Legacy Move ou un Elite TM à revendre, Éboulement peut aussi bien fonctionner dans ce raid, mais Épée sacrée est nettement mieux.

Lucario

Source : La société Pokémon

Lucario de la génération IV est un excellent choix pour affronter Kyurem, si vous en avez un. Lucario ne peut être gagné que par l’évolution et sa première étape, Riolu est une trappe incroyablement rare de 10 KM Eggs, donc de nombreux joueurs n’en ont pas du tout. En tant que type Acier et Combat, il résiste à tout ce que Kyurem peut faire, il durera donc presque aussi longtemps que Metagross. Si vous avez un Lucario, Contrer et Aura Sphère sont les mouvements idéaux.

Conkeldurr

Source : La société Pokémon

L’évolution finale de Timburr, Conkeldurr est un pur type de combat de la génération V. Ce n’est pas très courant et cela n’apporte aucune résistance notable à la bataille, mais il n’est pas non plus faible face aux attaques de Kyruem. Timburr est super commun et il bénéficie également de Trade Evolution, laissant beaucoup de bonbons supplémentaires pour la mise sous tension. Si vous amenez Conkeldurr à ce raid, vous voudrez qu’il sache Contrer et Coup de poing dynamique.

Dialga

Source : La société Pokémon

La mascotte de Pokémon Diamond et du Pokémon Brilliant Diamond récemment sorti, Dialga est un autre excellent choix pour ce combat. En tant que type Acier et Dragon, il résiste à l’attaque de type Acier de Kyurem et ne subit que des dégâts normaux de ses attaques de type Glace et Dragon. Dialga a également eu quelques courses dans les raids maintenant, donc la plupart des joueurs actifs ont eu la chance de l’ajouter à leur liste Pince de métal est le mouvement rapide que vous voudrez, et Draco Météore est le coup chargé de choix.

Rhyperior

Source : La société Pokémon

L’évolution de Sinnoh Stone de Gen I Rhyhorn, Rhyperior n’est pas mon premier choix pour ce raid. En tant que type Sol et Roche, il subit des dégâts accrus des mouvements de type Glace et Acier de Kyurem, mais la plupart des joueurs en ont au moins un ou deux à pleine puissance (sinon toute une équipe.) Rhyhorn existe depuis le début et a été présenté dans une journée communautaire. De plus, Rhyperior est assez durable, même lorsqu’il subit des dégâts super efficaces. Si vous apportez Rhyperior à ce raid, vous voudrez qu’il sache Remettre à sa palce et Démolisseur de roche.

Machamp

Source : La société Pokémon

Le Machamp de la génération I est un pur type de combat avec une large disponibilité. Avec l’ajout de Trade Evolution, ainsi que sa journée communautaire, il n’y a aucune bonne excuse pour ne pas avoir un couple entièrement alimenté Machamp dans votre liste. Ce n’est pas aussi solide que Conkeldurr, mais avec Contrer et Coup de poing dynamique, ainsi qu’aucune faiblesse significative, cela fera du mal à Kyurem.

Méga Gyarados

Source : La société Pokémon

Bien que les offensives de type Acier, Combat et même Roche soient assez faciles à mettre en place, Mega Gyarados peut constituer un ajout solide à n’importe quel compteur. En tant que type Dark and Water, il ne fournira pas de coup de pouce supplémentaire aux autres dragons sur le terrain, vous n’aurez donc pas besoin de vous coordonner avec le reste de votre groupe de raid. Il résiste aux dégâts de type Acier et Glace et n’a aucune faiblesse que Kyurem peut exploiter. Si vous amenez Gyarados à ce combat, vous voudrez Queue de dragon pour le mouvement rapide et Outrage pour le mouvement chargé.

Zacian (forme Héros de nombreuses batailles)

Source : La société Pokémon

La mascotte de Pokémon Sword, Zacian fait un excellent contre pour Kyurem. Bien que Zacian ait deux formes, seule sa forme Hero of Many Battles est disponible dans Pokémon Go. En tant que type Fée pur, il résiste aux mouvements de type Acier, mais subit des dégâts super efficaces du type Dragon. Il n’y a eu qu’une seule course dans les raids jusqu’à présent, donc de nombreux joueurs pourraient ne pas avoir le Candy pour l’alimenter. Pourtant, si vous en apportez un, vous voudrez qu’il sache Pince de métal et Jouer Rugueux.

Genesect

Source : La société Pokémon

Le type Mythical Steel et Bug de la région d’Unova, Genesect se comporte assez bien contre Kyurem. Il résiste à toutes les attaques de Kyurem et il a été beaucoup plus courant que les Mythiques ne le sont habituellement dans Pokémon Go. Cependant, la mise sous tension reste assez chère, donc de nombreux entraîneurs n’en ont qu’un ou deux. Si vous apportez Genesect à ce raid, vous voudrez qu’il sache Pince de métal et Bombe magnétique.

Méga Dracaufeu Y

Source : La société Pokémon

L’une des deux Mega Evolutions du Fire starter original, Mega Charizard Y est de type Fire and Flying. Avec accès aux mouvements de type Dragon Souffle du dragon et Griffe de dragon, Mega Charizard Y est capable d’infliger des dégâts de type Dragon, bénéficiant de l’énorme boost de statistiques que Mega Evolution accorde, et ne subissant pas de dégâts super efficaces d’aucun des mouvements de Kyurem. Cependant, bien qu’il fournisse le même boost de statistiques que tous les Pokémon Mega Evolved, il n’améliorera pas les autres types de dragons comme le ferait Mega Charizard X. Il y a certainement de meilleures options, donc je ne voudrais pas Mega Evolve uniquement pour ce raid, mais si vous en avez déjà un Mega Evolved, cela vaut la peine de l’apporter.

Sauvegardes ?

Bien que la plupart des joueurs soient capables de former une équipe des meilleurs compteurs, si vous trouvez un écart dans votre équipe, il existe de nombreux remplaçants qui fonctionnent bien dans des groupes plus importants. Assurez-vous simplement que vous esquivez et que l’un des éléments suivants pourrait être une sauvegarde décente :

Zekrom avec Dragon Breath et Outrage Excadrill avec Metal Claw et Iron Head Mega Lopunny avec Low Kick et Focus Blast Rampardos avec Smack Down et Rock Slide Gardevoir avec Charm et Dazzling Gleam Haxorus avec Dragon Tail et Dragon Claw Cobalion avec Metal Claw et Sacred Sword Hariyama avec Counter et Dynamic Punch Jirachi avec Confusion et Doom Desire Tyranitar avec Smack Down et Stone Edge Palkia avec Dragon Tail et Draco Meteor Mega Gengar avec Shadow Claw et Focus Blast Reshiram avec Dragon Breath et Draco Meteor Mega Charizard X avec Dragon Breath et Dragon Claw Rayquaza avec Dragon Tail et Outrage Togekiss avec Charm et Dazzling Gleam Latios avec Dragon Breath et Dragon Claw Kyurem avec Dragon Breath et Dragon Claw Gigalith avec Smack Down et Rock Slide Giratina (Origin forme) avec Dragon Tail et Dragon Pulse Dragonite avec Dragon Tail et Dragon Claw Garchomp avec Dragon Tail et Outrage Salamence avec Dragon Tail et Outrage

Pokémon de l’Ombre ?

Le rééquilibrage des Pokémon Ombre sauvés de la Team GO Rocket en fait d’excellents canons en verre. Non seulement leurs statistiques sont améliorées, mais lors d’événements spéciaux ou avec les TM Elite, il est possible de modifier leurs mouvements. S’il vous arrive d’avoir l’un des Pokémon suivants avec le bon moveet, ils fonctionneront très bien dans ce raid :

Shadow Metagross avec Bullet Punch et Meteor Mash Shadow Machamp avec Counter et Dynamic Punch Shadow Hariyama avec Counter et Dynamic Punch Shadow Tyranitar avec Smack Down et Stone Edge Shadow Gardevoir avec Charm et Dazzling Gleam Shadow Dragonite avec Dragon Tail et Dragon Claw Shadow Salamence avec Dragon Tail et Outrage Shadow Scizor avec Bullet Punch et Iron Head Shadow Mewtwo avec Psycho Cut et Psystrike Shadow Gyarados avec Dragon Tail et Outrage Shadow Aggron avec Smack Down et Heavy Slam Shadow Granbull avec Charm and Play Rough

Remarque : Shadow Metagross surpasse tous les autres Pokémon de la liste des meilleurs compteurs. Bien que peu probable, si quelqu’un apporte Mega Charizard X ou un autre Mega Pokémon de type Dragon, cela augmentera les types de Dragon, les rendant encore plus compétitifs. De même, Mega Lopunny, Mega Ampharos ou Mega Altaria augmenteront respectivement les types Combat, Dragon ou Dragon et Fée.

Combien de joueurs faut-il pour battre Kyurem dans Pokémon Go ?

Kyurem est de loin le plus facile du Tao Trio à battre. Manquant d’un mouvement rapide de type Glace, sans parler de son attaque signature Glaciate, cela devrait être un raid assez facile. Avec les meilleurs compteurs, deux Dresseurs de haut niveau peuvent faire ce Raid seuls. Même les joueurs de niveau inférieur ou ceux qui n’ont pas les meilleurs compteurs ne devraient pas avoir besoin de plus de quatre ou cinq Dresseurs pour affronter Kyurem.

Les conditions météorologiques ne joueront pas un grand rôle dans ce raid, la plupart d’entre elles augmentant à la fois Kyurem et ses compteurs. Cependant, les éléments suivants peuvent avoir un impact sur ce raid :

La neige augmentera les mouvements de type Glace et Acier de Kyurem, ainsi que vos compteurs de type Acier. Le temps venteux augmentera les mouvements de type Dragon de Kyurem, ainsi que vos compteurs de type Dragon. Le temps nuageux augmentera les compteurs de type Fée et Combat. Le temps partiellement nuageux augmentera vos compteurs de type Roche.

Des questions sur Kyurem dans Pokémon Go ?

Avez-vous des questions sur la façon d’affronter le Pokémon légendaire Kyurem ? Avez-vous des conseils pour vos collègues formateurs ? Déposez-les dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter le reste de notre couverture Pokémon Go pour préparer votre aventure Pokémon !