Pokémon Go : Guide Zekrom | iPlus

Zekrom revient dans les raids légendaires dans Pokémon Go. Heureusement, chez iMore, nous avons tout ce que vous devez savoir pour gagner ce combat et ajouter Zekrom à votre liste.

Qui est Zekrom dans Pokémon Go ?

Source : La société Pokémon

L’un des Tao Trio de la région d’Unova, Zekrom est un Pokémon légendaire de type Dragon et Électrique. Le Tao Trio est basé sur les concepts du Yin, du Yang et du Wuji. Zekrom représente Yin avec son typage Électrique, tandis que Reshiram représente Yang avec son typage Feu, et Kyurem, avec son typage Glace, représente Wuji, qui est l’absence de Yin et de Yang. Zekrom est aussi la mascotte de Pokémon Blanc.

Zekrom a un plafond de CP énorme – nous parlons de plus de 53 000 dans les raids ! C’est l’un des meilleurs attaquants de type Électrique du jeu, grâce à ses statistiques et son typage secondaire. En tant que type Dragon, ce n’est pas aussi étonnant, mais c’est quand même assez solide. Quoi qu’il en soit, sa disponibilité est très limitée et sa forme brillante est maintenant déverrouillée, vous ne voudrez donc pas manquer ce raid.

Quels sont les meilleurs compteurs pour Zekrom dans Pokémon Go ?

En tant que Pokémon de type Dragon et Électrique, Zekrom est faible face au Sol, à la Glace, au Dragon et à la Fée. Il est capable d’infliger des dégâts de type Dragon, Électrique, Acier et Ténèbres. Moveset est très important face à Zekrom et peut facilement faire ou défaire une fête. Mega Evolution n’est pas aussi important dans ce raid que certains; tandis que Mega Charizard X est idéal pour booster d’autres types de dragons, les joueurs qui planifient en conséquence peuvent constituer de superbes équipes de glace autour de Mega Abomasnow.

Palkia

Source : La société Pokémon

La mascotte légendaire de Pokémon Pearl, Palkia est le meilleur compteur non-Shadow pour Zekrom. En tant que type Eau et Dragon, il résiste à l’attaque de type Acier de Zekrom, mais comme la plupart des compteurs, il subit des dégâts super efficaces des mouvements de type Dragon. Palkia a eu plusieurs descentes dans les raids maintenant, donc la plupart des joueurs actifs ont eu la chance d’en attraper quelques-uns. Si vous amenez Palkia à ce raid, Queue de dragon et Draco Météore sont les mouvements que vous recherchez.

Zekrom

Source : La société Pokémon

Comme c’est souvent le cas avec les types Dragon, Zekrom fait un excellent compteur pour lui-même, surtout si le Zekrom auquel vous faites face n’a pas de mouvements de type Dragon. Zekrom n’a pas vu de disponibilité généralisée, mais les joueurs qui prévoient d’en attraper plusieurs peuvent toujours l’ajouter à leurs équipes. Si vous amenez Zekrom à ce raid, vous voudrez qu’il sache Souffle du dragon et Outrage.

Garchomp

Source : La société Pokémon

A l’origine rencontré dans la région de Sinnoh de la génération IV, Garchomp est un excellent choix pour ce raid. En tant que type Sol et Dragon, Garchomp subit des dégâts super efficaces des attaques de type Dragon de Zekrom, mais résiste à ses attaques de type Électrique. Grâce à sa journée communautaire, la plupart des joueurs actifs en ont déjà quelques-uns sous tension. Queue de dragon et Outrage sont les mouvements que vous voudrez que votre Garchomp connaisse pour ce combat ; cependant, si votre Garchomp sait Puissance de la Terre, vous ne voudrez peut-être pas le TM. Non seulement c’est un coup Legacy qui est très utile, mais il peut également infliger STAB contre Zekrom.

Reshiram

Source : La société Pokémon

La mascotte légendaire de Pokémon Black, Reshiram se comporte très bien dans ce Raid. En tant que type Dragon et Feu, il subit des dégâts accrus des mouvements de type Dragon, tout en résistant à la fois à l’Acier et à l’Électrique. Bien que Reshiram ait eu une disponibilité relativement limitée, il fonctionne aux côtés de Zekrom cette fois, donc les joueurs peuvent l’ajouter à leur équipe dès maintenant. Le moveet que vous voudrez affronter contre Zekrom est Souffle du dragon et Draco Météore.

Dialga

Source : La société Pokémon

Le mastrot légendaire de Pokémon Diamond, Dialga est une excellente option tanky pour ce raid. De type Dragon et Acier, il résiste aux mouvements de type Électrique et Acier, et c’est le seul type de Dragon dans Pokémon Go qui n’est pas faible contre les mouvements de type Dragon. Dialga a eu plusieurs courses dans les raids maintenant, donc la plupart des joueurs actifs ont eu la chance de l’ajouter à leur liste. Si vous amenez Dialga pour combattre Zekrom, Souffle du dragon et Draco Météore est le moveset que vous recherchez.

Rayquaza

Source : La société Pokémon

La mascotte du Pokémon Emerald de Gen III, Rayquaza est un excellent compteur pour Zekrom. En tant que type Dragon and Flying, il n’apporte aucune résistance au combat, mais la seule faiblesse que Zekrom peut exploiter sont les dégâts de type Dragon. Rayquaza a également participé à plusieurs raids et a été présenté dans Special Research, la plupart des joueurs ont donc eu de nombreuses occasions de l’ajouter à leur liste. Queue de dragon est le mouvement rapide que vous voulez que votre Rayquaza connaisse et Outrage est la meilleure attaque chargée.

Dragonite

Source : La société Pokémon

Le pseudo-légendaire original de la génération I, Dragonite est un compteur solide avec une grande disponibilité. Il a bénéficié du traitement Community Day, a été présenté dans des événements et des recherches spéciales, et est même disponible en tant que Pokémon Ombre. En tant que type Dragon and Flying, il n’apporte aucune résistance utile à ce combat et il est faible pour les mouvements de type Dragon, mais c’est toujours un excellent compteur que la plupart des joueurs ont. Queue de dragon et Outrage est le meilleur moveset, cependant, Griffe de dragon et Draco Météore les deux sont très proches en termes de performances.

Méga Dracaufeu X

Source : La société Pokémon

Bien qu’il ne fonctionne pas aussi bien que certains des autres meilleurs compteurs, à moins que vous ne prévoyiez une offensive basée sur la glace, vous voudrez que Mega Charizard X fasse partie de votre équipe pour ce raid. Cela donnera un coup de pouce significatif aux autres types de dragons sur le terrain ; Cependant, comme la plupart des meilleurs marqueurs de Zekrom sont de type Dragon, il sera avantageux de les accompagner même si vous ne pouvez pas vous coordonner avec le reste de votre groupe de raid. En tant que type Dragon et Feu, il résiste aux attaques de type Électrique et Acier, tout en partageant la faiblesse du type Dragon. Vous voudrez que votre Mega Charizard sache Souffle du dragon et Griffe de dragon face à Zekrom.

Salamence

Source : La société Pokémon

Pseudo-légendaire de la région de Hoenn, Salamence est un autre grand compteur pour Zekrom. Ayant été la star de sa propre journée communautaire, ainsi qu’apparaissant dans des raids et d’autres événements, la plupart des joueurs ont au moins un Salamence vraiment puissant. C’est un type Dragon and Flying, donc sa seule faiblesse pertinente est Dragon. Queue de dragon et Draco Météore sont les mouvements que vous recherchez mais Outrage peut aussi bien fonctionner.

Mamoswine

Source : La société Pokémon

L’évolution de Sinnoh Stone de Swinub de Gen II, Mamoswine se comporte bien contre Zekrom. En tant que type Sol et Glace, il est super résistant aux mouvements de type Électrique, mais faible contre l’Acier. Il a également été présenté dans Community Day, ainsi que dans plusieurs autres événements, donc la plupart des joueurs en ont déjà quelques-uns. Capable d’obtenir STAB sur deux des faiblesses de Zekrom, gifle de boue et avalanche sont le moveset idéal, mais Poudreuse et Démolir fonctionnent aussi bien. Si vous êtes jumelé à un Mega Abomasnow, vous voudrez que les mouvements de type Ice tirent le meilleur parti de ce Mega Boost.

Sauvegardes ?

Bien que la plupart des joueurs soient capables de former une équipe des meilleurs compteurs, si vous trouvez un écart dans votre équipe, il existe de nombreux remplaçants qui fonctionnent bien dans des groupes plus importants. Assurez-vous simplement que vous esquivez et que l’un des éléments suivants pourrait être une sauvegarde décente :

Pokémon Ombre

Le rééquilibrage des Pokémon Ombre sauvés de la Team GO Rocket en fait d’excellents canons en verre. Non seulement leurs statistiques sont améliorées, mais lors d’événements spéciaux, il est possible de modifier leurs mouvements avec les MT. S’il vous arrive d’avoir l’un des Pokémon suivants avec le bon moveet, ils fonctionneront très bien dans ce raid :

Shadow Mamoswine avec Mud-Slap et Avalanche Shadow Dragonite avec Dragon Tail et Dragon Claw Shadow Salamence avec Dragon Tail et Outrage Shadow Gardevoir Charm et Dazzling Gleam Shadow Mewtwo* avec Psycho Cut et Ice Beam Shadow Weaville avec Ice Shard et Avalanche Shadow Granbull avec Charm et Jouez à Rough Shadow Flygon avec Dragon Tail et Dragon Claw Shadow Swampert avec Mud Shot et Earthquake Shadow Porygon Z avec Hidden Power et Blizzard

Remarque : Shadow Mamoswine et Shadow Dragonite surpassent tous les autres Pokémon de la liste des meilleurs compteurs. Shadow Salamence, Shadow Gardevoir et Shadow Mewtwo se comportent également à égalité avec les autres meilleurs compteurs.

Si vous avez un Shadow Mewtwo avec Psystrike ou Shadow Ball, ne TM pas ces mouvements ! Les deux sont des mouvements hérités qui font de Shadow Mewtwo le meilleur attaquant de type Psychic et Ghost de tout le jeu.

Combien de joueurs faut-il pour battre Zekrom dans Pokémon Go ?

Dans des conditions parfaites, il est possible à deux joueurs d’affronter Zekrom seuls. Cependant, le moveset est vraiment important ici, donc si vous n’êtes pas sûr du moveset ou si vous savez que c’est un set plus difficile, vous ne devriez pas essayer de faire un duo avec celui-ci. Si vous jouez avec des joueurs de haut niveau, quatre devraient être capables de gérer ce raid. Pour les joueurs de niveau inférieur, vous voudrez en viser au moins six.

Les conditions météorologiques pouvant avoir un impact sur ce raid incluent :

La pluie augmente les mouvements de type électrique de Zekrom Le vent augmentera ses mouvements de type dragon, ainsi que vos compteurs de type dragon La neige augmentera son mouvement de type acier, ainsi que vos compteurs de type glace Le brouillard augmentera le mouvement de type sombre de Zekrom Le temps ensoleillé / clair augmentera votre Compteurs de type sol Le temps nuageux augmentera vos compteurs de type fée

Des questions sur Zekrom dans Pokémon Go ?

Avez-vous des questions sur la façon d’affronter le légendaire Zekrom dans Pokémon Go ? Avez-vous des conseils pour vos collègues formateurs ? Déposez-les dans les commentaires ci-dessous et n’oubliez pas de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux guides Pokémon Go afin que vous puissiez vous aussi devenir un Pokémon Master !

