Pokemon Go Heatran Raid Guide: meilleurs compteurs, faiblesses, heures de raid et plus de conseils

Le dernier raid cinq étoiles de Pokemon Go a été révélé et les entraîneurs vont passer un bon moment pour la semaine prochaine.

Heatran a été désigné comme le dernier raid cinq étoiles de Pokemon Go, commençant aujourd’hui et se terminant le 14 janvier. Le tour de Heatran en tant que raid cinq étoiles Pokemon fait partie des événements du jeu de janvier 2022. Ce n’est pas le premier rodéo de Heatran au sommet de la chaîne alimentaire du raid, faisant ses débuts pour la première fois en décembre 2018, mais toute opportunité d’attraper un Pokémon légendaire est bonne, donc si vous voulez défier le raid, consultez notre conseils ci-dessous.

⚠️ SURFACE CHAUDE ⚠️

Trouvée dans des grottes volcaniques , la température corporelle d’Heatran est littéralement en ébullition !

🔥 Heatran arrive en force, apparaissant dans des raids cinq étoiles du 7 au 14 janvier ! pic.twitter.com/Ur5vofayE2 – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 7 janvier 2022

Horaire des raids de Heatran

Heatran lance des raids cinq étoiles à partir du 7 janvier à 13 h 00 PT / 16 h 00 HE, y restant jusqu’à la même heure le vendredi 14 janvier. Malheureusement, le jeu ne suit aucun calendrier défini avec son raid – il n’y a rien de tel que » un Heatran ici toutes les heures à l’heure » aussi cool que cela puisse être – mais le jeu vous dit constamment qui est là pour faire un raid, alors gardez un œil sur.

Il y a cependant un espoir pour ceux qui ont besoin de preuves concrètes d’une apparition de Heatran: l’heure de raid hebdomadaire de Pokemon Go mercredi soir. L’heure de raid de cette semaine – le 12 janvier de 18 h 00 à 19 h 00, heure locale – mettra en vedette le Pokémon Lava Dome dans presque tous les gymnases du jeu. Si vous voulez un coup garanti à Heatran, rassemblez vos amis et partez mercredi soir.

Faiblesses et compteurs Heatran

Le typage Feu/Acier de Heatran est une combinaison étrange, mais il ne manque pas de faiblesses. Les Pokémon de type sol sont le talon du PokeAchille de Heatran, lui infligeant quatre fois plus de dégâts que la normale. En tant que tels, les Pokémon de type Sol comme Excadrill, Groudon et la forme Therian de Landorus feront des merveilles contre Heatran, surtout si les deux mouvements sont de type Sol.

Si Sol n’est pas votre style, les attaques de type Eau et Combat infligeront de gros dégâts à Heatran. Blastoise et Gyarados (en particulier leurs formes Mega) feraient d’excellentes options, tout comme Machamp et Lucario pour des mouvements de combat de premier ordre.

Types à éviter

La seule chose à savoir avant le raid Heatran, ce sont ses avantages par rapport à un large éventail de types de Pokémon. Heatran résiste aux mouvements de dix types différents, six d’entre eux infligeant quatre fois moins de dégâts que d’habitude. Vous vous souvenez quand nous avons dit que le typage Feu/Acier était étrange ? C’est là que réside l’avantage.

En tant que tel, assurez-vous d’éviter les attaques avec ces types lorsque vous affrontez Heatran. Ceux indiqués avec « 4X » à côté d’eux sont ceux contre lesquels Heatran est très efficace.

NormalVolPsychiqueDragonPoison (4X)Bug (4X)Acier (4X)Herbe (4X)Glace (4X)Fée (4X)

Une fois que vous avez vaincu Heatran et que vous en avez attrapé un pour vous-même, essayez-le pendant l’événement Mountains of Power de Pokemon Go, qui se déroule maintenant jusqu’au 13 janvier.

