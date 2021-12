Pokémon Go : Heures de raid légendaires

Dans Pokémon Go, les raids légendaires sont toujours disponibles dans certains gymnases, mais une fois par semaine, ils occupent pratiquement tous les gymnases pendant une heure entière. Ces Heures de Raid Légendaires offrent aux joueurs une chance de se réunir avec une équipe et d’affronter plusieurs des Boss de Raid Légendaires actuels en une seule fois. Comment fonctionnent-ils et que proposent-ils actuellement ? Lisez à l’avance pour le savoir et n’oubliez pas de consulter nos meilleurs accessoires Pokémon Go afin que vous puissiez être entièrement équipé lors de votre aventure Pokémon !

Que sont les heures de raid légendaires dans Pokémon Go ?

Une fonctionnalité introduite à l’origine en juin 2019, les heures de raid légendaires sont un événement hebdomadaire au cours duquel pratiquement tous les gymnases sont repris par l’actuel patron de raid légendaire. Contrairement aux raids normaux, ces raids durent toute l’heure. Ce sont toujours des raids légendaires, ce qui signifie qu’ils nécessitent plusieurs joueurs, donc les joueurs sont encouragés à faire équipe pendant l’heure afin qu’ils puissent se déplacer d’un gymnase à l’autre jusqu’à ce qu’ils aient épuisé leurs laissez-passer de raid ou que l’heure soit terminée. S’il n’est pas sûr dans votre région de vous coordonner avec une équipe, vous pouvez toujours participer en utilisant des laissez-passer de raid à distance et une équipe en ligne.

Quand sont les prochaines heures de raid légendaire dans Pokémon Go ?

Les heures de raid légendaires ont lieu tous les mercredis soirs de 18h à 19h, heure locale.

Les heures de raid légendaires de janvier auront lieu aux dates suivantes :

5 janvier : consultez notre guide du raid Kyurem* pour vous préparer ! 12 janvier : consultez notre guide du raid Heatran* pour vous préparer ! 19 janvier : consultez notre guide de raid Genesect (Shock Drive) pour vous préparer ! 26 janvier : consultez notre guide du raid Regice* pour vous préparer !

Les Pokémon potentiellement brillants sont signalés par un astérisque.

Des questions sur les heures de raid légendaires dans Pokémon Go?

Vous avez des questions sur les heures de raid légendaires ? Avez-vous une idée de quel Pokémon pourrait être présenté à leur retour ? Laissez-nous un commentaire ci-dessous et n’oubliez pas de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux guides Pokémon Go afin que vous puissiez vous aussi devenir un Pokémon Master !