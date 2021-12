Pokemon Go Incense Day présente Swinub et d’autres Pokémon

L’événement La saison du patrimoine de Pokemon Go présente le jour de l’encens avec le Pokémon de type glace et sol, Swinub. Le professeur Willow a découvert des ruines mystérieuses avec une porte mystérieuse, faisant allusion à un pouvoir incroyable scellé à l’intérieur.

Selon Blanche, le premier mécanisme de cette porte nécessite le déverrouillage de Stardust, ainsi que l’aide du Pokémon local de type Glace et Sol. Le dimanche 5 décembre, Swinub sera attiré par l’encens de 11 h à 17 h, heure locale. Il aura également le coup exclusif, Ancient Power.

Certains autres types de sol disponibles incluent Onix, Cubone, Rhyhorn, Whooper, Phanpy, Barboach et le rare Larvitar. Ceux-ci sont disponibles de 12h à 13h, de 14h à 15h et de 16h à 17h. Pour les types Glace, les joueurs auront la chance de rencontrer Seel, Jynx, Snealsel, Snorunt, Snover, Vanillite et le rare Galarian Darumaka. Ces Pokémon seront également attirés par l’encens entre 11 h 00 et 12 h 00, 14 h 00 à 15 h 00 et 15 h 00 à 16 h 00, heure locale.

Ce ne sont pas les seuls Pokémon que vous pouvez trouver dans le jeu. N’oubliez pas de consulter les différents guides de GameSpot sur la façon d’obtenir différents Pokémon en les faisant évoluer en marchant comme Eevee et Bonsly. Le jeu est également populaire pour ses collaborations. Les joueurs ont pu visionner une performance préenregistrée d’Ed Sheeran jusqu’à hier.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.