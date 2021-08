Pokémon Go: Mega Ampharos Mega Raid Guide

Mega Evolution est arrivée sur Pokémon Go et avec elle, Mega Raids. Mega Ampharos revient bientôt dans Mega Raids, et nous, ici à iMore, savons tout ce que vous devez savoir pour battre ce Mega Raid et obtenir votre propre Mega Ampharos. N’oubliez pas non plus de consulter nos meilleurs accessoires Pokémon Go, afin que vous puissiez être entièrement équipé pour votre aventure Pokémon !

Qui est Mega Amparos dans Pokémon Go ?

Source : La Compagnie Pokémon

Découvert à l’origine dans la région de Johto de la génération II, l’Ampharos est un type électrique qui ne ressemble pas beaucoup aux moutons Mareep et Flaaffy dont il évolue. Cependant, quand il Mega Evolves, Mega Ampharos retrouve une partie de ses duvets. En plus d’une crinière et d’une queue duveteuses, Mega Ampharos gagne également un type Dragon, ce qui en fait l’un des trois seuls Pokémon avec le type Électrique et Dragon.

En termes de Pokémon Go, Mega Ampharos est un peu décevant jusqu’à présent. Il a un seul mouvement Legacy de type Dragon, ce qui place ses performances bien derrière celles de Mega Charizard X. Quant à son typage électrique, Mega Manectric le surpasse dans de nombreux cas. Pourtant, il y a toujours le potentiel pour de nouveaux mouvements, donc je ne compterais pas encore Mega Amparos.

Quels sont les meilleurs compteurs pour Mega Ampharos dans Pokémon Go ?

En tant que type Électrique et Dragon, Mega Ampharos est faible aux attaques de type Sol, Glace, Dragon et Fée, et résiste aux attaques de type Vol, Acier, Feu, Herbe, Eau et Électrique. Il est capable d’infliger des dégâts de type Électrique, Roche et Combat. En l’absence de mouvements de type Dragon, votre meilleur pari est de vous concentrer sur les compteurs de type Dragon.

Garchomp

Source : La Compagnie Pokémon

Le meilleur compteur non-Ombre pour Mega Ampharos est Garchomp, un pseudo-légendaire de type Dragon et Sol de la génération IV. Sa première étape, Gible a été présentée dans Eggs et Raids, sans parler d’une journée communautaire, donc la plupart des joueurs actifs en ont déjà un ou deux sous tension. En tant que type Dragon and Ground, Garchomp résiste aux attaques de type Electric et Rock de Mega Ampharos et n’apporte aucune faiblesse pertinente à ce combat. Queue de dragon et Outrage est le moveset que vous voudrez que votre Garchomp connaisse, mais si votre Garchomp sait Puissance de la Terre ne t’éloigne pas ! Ce mouvement Legacy fonctionne également bien ici et nécessitera un Elite TM pour revenir.

Zekrom

Source : La Compagnie Pokémon

La mascotte légendaire de Pokémon Blanc, Zekrom se comporte très bien dans ce Raid. En tant que seul autre type Dragon et Électrique dans Pokémon Go, Zekrom subit un quart de dégâts des attaques de type Électrique et n’apporte aucune faiblesse pertinente à ce combat. Malheureusement, ce Pokémon légendaire est sorti au milieu d’une pandémie mondiale et tant de joueurs n’en ont même pas, encore moins les bonbons pour l’alimenter. Pourtant, si vous l’avez, vous voudrez que votre Zekrom sache Souffle du dragon et Outrage pour ce Mega Raid.

Rayquaza

Source : La société Pokémon

Aucune liste de pions de type Dragon ne serait complète sans le roi des Dragons lui-même, Rayquaza. De type Vol et Dragon, Rayquaza résiste aux attaques de type Combat de Mega Ampharos, mais subit des dégâts super efficaces de son attaque de type Roche. Ayant été présenté dans un certain nombre d’événements et de raids, la plupart des joueurs en ont déjà au moins un ou deux sous tension pour ce combat. Si vous amenez Rayquaza à ce Mega Raid, vous voudrez Queue de dragon pour son mouvement rapide et Outrage pour son attaque chargée.

Haxorus

Source : La Compagnie Pokémon

Découvert à l’origine dans la région d’Unova de la génération V, Haxorus est l’évolution finale d’Axew. Axew est assez rare dans Pokémon Go et tant de joueurs n’ont toujours pas un bon Haxorus déjà sous tension. En tant que pur type Dragon, Haxorus résiste aux attaques de type Électrique de Mega Ampharos et n’apporte aucune faiblesse pertinente à ce Raid. Queue de dragon et Griffe de dragon est l’ensemble de mouvements que vous voudrez que votre Haxorus connaisse pour ce Mega Raid.

Salamence

Source : La Compagnie Pokémon

Un autre dragon pseudo-légendaire, Salamence est l’évolution finale du Bagon de Gen III. Comme Bagon a été présenté dans des œufs, des raids, plusieurs événements, y compris une journée communautaire, et même en tant que Pokémon Ombre, la plupart des joueurs ont déjà au moins quelques Salamence sous tension. Salamence subit la moitié des dégâts des combats et le double des dégâts de la roche. Queue de dragon et Outrage sont les mouvements que vous voudrez que votre Salamence connaisse pour ce Mega Raid.

Palkia

Source : La Compagnie Pokémon

La mascotte légendaire de Pokémon Pearl et du prochain Pokémon Shining Pearl, Palkia se comporte plutôt bien dans ce raid. En tant que type Eau et Dragon, il n’a pas de faiblesses ou de résistances pertinentes pour ce Mega Raid, et avec Queue de dragon et Draco Météore, il peut infliger des dégâts super efficaces contre Mega Ampharos. Il n’y a eu que deux courses dans les raids, mais si vous en avez une sous tension, cela vous sera bien utile dans ce combat.

Dragonite

Source : La Compagnie Pokémon

Le pseudo-légendaire Gen I, Dragonite est un excellent choix pour ce Mega Raid. Ayant été présent depuis le début de Pokémon Go, présenté dans un certain nombre d’événements, y compris une journée communautaire, dans une recherche spéciale et même en tant que Pokémon Ombre, il n’y a tout simplement aucune bonne raison de ne pas avoir toute une équipe de Dragonite déjà sous tension. . En tant que type Dragon and Flying, il résiste au combat, tout en subissant le double de dégâts de Rock. Queue de dragon et Outrage sont l’ensemble de mouvements idéal pour ce raid, mais Dragon Claw, Dragon Breath, Dragon Tail ou Draco Meteor pourraient tous bien fonctionner si vous n’avez pas les MT à revendre.

Dialga

Source : La Compagnie Pokémon

La mascotte légendaire de Pokémon Diamond et du prochain Pokémon Brilliant Diamond, Dialga se comporte plutôt bien dans ce raid. En tant que type Acier et Dragon, Dialga résiste aux attaques de type Roche et Électrique, mais subit le double des dégâts des Combats. Comme Palkia, Dialga n’a eu que deux runs en Raids, mais si vous l’avez, vous voudrez qu’il le sache Souffle du dragon et Draco Météore pour ce Mega Raid.

Latios

Source : La Compagnie Pokémon

Un autre légendaire sur la liste, Latios a été découvert à l’origine dans la région de Hoenn de Gen III. Ce Pokémon légendaire a été disponible plusieurs fois, donc la plupart des entraîneurs ont beaucoup de bonbons pour l’alimenter. En tant que type Dragon et Psy, Latios résiste aux attaques de type Combattant et Électrique et n’a aucune faiblesse que Mega Amparos peut exploiter. Souffle du dragon et Griffe de dragon sont le moveet idéal pour ce combat.

Reshiram

Source : La Compagnie Pokémon

La mascotte légendaire de Pokémon Black, Reshiram est un excellent contre-attaque à Mega Ampharos. Reshiram n’a eu qu’une seule course dans les raids et c’était pendant une pandémie mondiale, donc de nombreux joueurs n’en ont même pas, encore moins le Candy pour l’alimenter. Pourtant, si vous avez Reshiram, ce type de dragon et de feu résiste aux attaques de type électrique, mais subit le double de dégâts de Rock. Souffle du dragon et Draco Météore sont les mouvements que vous voudrez que votre Reshiram connaisse pour ce combat.

Méga Pokémon

Dans le vide, aucun des Pokémon Mega Evolved pouvant travailler ici ne rivalise avec les meilleurs compteurs. Cependant, même avec leurs dégâts inférieurs, c’est une bonne idée d’en apporter un pour le Mega Boost. Mega Charizard X, Mega Abomasnow, Mega Altaria ou même un autre Mega Ampharos boosteront les Pokémon du même type sur le terrain, ce qui les rendra encore plus performants, alors si vous pouvez en apporter un, faites-le. Si vous pouvez vous coordonner avec le reste de votre groupe de raid, c’est encore mieux.

Sauvegardes ?

Bien que la plupart des joueurs soient en mesure de former une équipe des meilleurs compteurs, si vous trouvez un écart dans votre équipe, il existe de nombreux remplaçants qui fonctionnent bien dans des groupes plus importants. Assurez-vous simplement que vous esquivez et que l’un des éléments suivants pourrait être une sauvegarde décente :

Groudon avec Dragon Tail et Earthquake Mega Charizard X avec Dragon Breath et Dragon Claw Landorus (forme Therian) avec Mud Shot et Earthquake Rhyperior avec Mud-Slap et Earthquake Landorus (forme incarnée) avec Mud Shot et Earth Power Mamoswine avec Mud-Slap et Avalanche Excadrill avec Mud-Slap et Drill Run Latias avec Dragon Breath et Outrage Mega Abomasnow avec Powder Snow et Weather Ball Mega Gyarados avec Dragon Tail et Outrage Giratina (Origin forme) avec Dragon Tail et Dragon Pulse Alolan Exeggutor avec Dragon Tail et Dragon Pulse Goodra avec Dragon Breath et Draco Meteor Kyurem avec Dragon Breath et Blizzard Golurk avec Mud-Slap et Earth Power Hydreigon avec Dragon Breath et Dragon Pulse Mega Altaria avec Dragon Breath et Dazzling Gleam Mewtwo avec Psycho Cut et Ice Beam Mega Charizard Y avec Dragon Breath et Dragon Claw Gardevoir avec charme et lueur éblouissante Darmanitan galarien avec croc de glace et méga ampharos d’avalanche avec faisceau de charge et mouche à impulsion de dragon gon avec Dragon Tail et Earth Power Glaceon avec Frost Breath et Avalanche

Pokémon Ombre ?

Le rééquilibrage des Pokémon Obscurs sauvés de la Team GO Rocket en fait d’excellents canons en verre. Non seulement leurs statistiques sont améliorées, mais lors d’événements spéciaux ou avec les TM Elite, il est possible de modifier leurs mouvements. S’il vous arrive d’avoir l’un des Pokémon suivants avec le bon moveet, ils fonctionneront très bien dans ce Raid :

Shadow Dragonite avec Dragon Tail et Outrage Shadow Salamence avec Dragon Tail et Outrage Shadow Mamoswine avec Mud-Slap et Avalanche Shadow Mewtwo avec Psycho Cut et Ice Beam Shadow Flygon avec Dragon Tail et Earth Power Shadow Gardevoir avec Charm et Dazzling Gleam Shadow Weavile avec Ice Shard et avalanche

Remarque : Shadow Dragonite, Shadow Salamence et Shadow Mamoswine surpassent tous les autres Pokémon de la liste des meilleurs compteurs. Shadow Mewtwo et Shadow Flygon se comportent également à égalité avec les autres meilleurs compteurs.

Combien de joueurs faut-il pour battre Mega Amparos dans Pokémon Go ?

Alors que deux joueurs de haut niveau avec les meilleurs compteurs peuvent techniquement battre Mega Ampharos, c’est un raid extrêmement difficile à duo. De plus, plus vous pouvez terminer la bataille rapidement, plus vous serez récompensé par Mega Energy, je vous recommande donc de vous attaquer à n’importe quel Mega Raid avec autant de joueurs que vous pouvez rassembler en toute sécurité. Cependant, si vous ne pouvez pas vous coordonner en toute sécurité avec d’autres joueurs, vous devriez pouvoir gagner avec quatre Dresseurs.

Les conditions météorologiques qui peuvent avoir un impact sur ce raid incluent :

La pluie augmentera les attaques de type électrique de Mega Ampharos. Le temps nuageux augmentera ses attaques de type Combat et vos compteurs de type Fée. Le temps partiellement nuageux augmentera ses attaques de type Roche. Le vent augmentera vos compteurs de type Dragon. La neige augmentera vos compteurs de type Glace. Le temps ensoleillé/clair augmentera vos compteurs de type Sol.

Des questions sur la façon d’affronter Mega Amparos dans Pokémon Go ?

Avez-vous des questions sur ce Mega Raid ? Vous avez des conseils pour vos collègues formateurs ? Déposez-les dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, afin que vous puissiez être le meilleur comme personne ne l’a été !