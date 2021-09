Pokémon Go: Mega Houndoom Mega Raid Guide

Mega Evolution est enfin arrivée dans Pokémon Go et avec elle, Mega Raids ! Une toute nouvelle classe de Raids, les Mega Raids vous permettent, à vous et à vos amis, de défier un Pokémon Mega Evolved. Mega Houndoom revient dans Mega Raids le 14 septembre 2021 et chez iMore, nous avons tout ce que vous devez savoir pour gagner ce combat ! N’oubliez pas non plus de jeter un coup d’œil à nos meilleurs accessoires Pokémon Go afin d’être entièrement équipé lors de votre périple Pokémon !

Qui est Mega Houndoom dans Pokémon Go ?

Source : La Compagnie Pokémon

Un type Dark and Fire découvert à l’origine dans la région de Johto de Gen II, Houndoom est un chien diabolique capable d’infliger de graves brûlures avec son souffle toxique et enflammé. Lorsque Mega Evolved, le corps de Mega Houndoom produit tellement de chaleur que ses griffes et le bout de sa queue fondent littéralement, provoquant une douleur constante de Mega Houndoom. Il reste de type Ténèbres et Feu lorsque Mega Evolved, mais bénéficie également d’un énorme boost de statistiques. Bien que la morsure de ce chien diabolique soit bien pire que son aboiement, Méga-Évolution et Pokémon Ombre offrent un chemin facile vers la victoire.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Quant à ses performances dans Pokémon Go, Mega Houndoom est l’un des types sombres les plus puissants du jeu. Finalement, Mega Tyranitar et Mega Absol pourraient s’avérer plus utiles, mais pour l’instant, c’est aussi la clé des stratégies basées sur Dark, surpassant Mega Gyarados dans la plupart des situations. Ce n’est pas aussi fort qu’un attaquant de type Feu, mais c’est un bon substitut si vous manquez de Mega Charizard Energy.

Quels sont les meilleurs compteurs pour Mega Houndoom dans Pokémon Go ?

Mega Houndoom est capable d’infliger des dégâts de type Feu et Ténèbres et présente quatre faiblesses : Combat, Sol, Roche et, plus important, Eau. Étant donné que les Pokémon Mega Evolved augmentent les dégâts infligés par les attaques de type similaire, les joueurs souhaitant éliminer rapidement Mega Houndoom doivent coordonner les compteurs de type Eau et Mega Blastoise pour ce Mega Raid.

Méga blastoise

Source : La Compagnie Pokémon

Le compteur supérieur de loin, Mega Blastoise est la clé pour éliminer Mega Houndoom avec seulement une poignée de joueurs. En tant que type Eau, Mega Blastoise subit la moitié des dégâts des attaques de type Feu de Mega Houndoom et n’a aucune faiblesse pertinente. Si vous pouvez vous coordonner avec vos camarades Raiders, Mega Blastoise stimulera d’autres types d’eau sur le terrain. Pistolet à eau et Canon hydraulique sont le moveet idéal pour votre Mega Blastoise.

Méga Gyarados

Source : La Compagnie Pokémon

Bien que Mega Blastoise soit le Mega préféré pour ce raid, Mega Gyarados arrive en deuxième position, donc si vous avez plus de Mega Energy pour Gyarados ou si vous en avez déjà un Mega Evolved, emmenez-le définitivement pour combattre Mega Houndoom. En tant que type Eau et Ténèbres, Mega Gyarados subit la moitié des dégâts de toutes les attaques potentielles de Mega Houndoom. Pour ce Mega Raid, vous voudrez Cascade et Pompe hydraulique.

Conkeldurr

Source : La Compagnie Pokémon

Conkeldurr, un type de combat introduit dans la région d’Unova de la génération V, constitue un excellent contre pour Mega Houndoom. Sa première étape, Timburr, a été présentée dans des raids et des événements et bénéficie de l’évolution du commerce, laissant beaucoup plus de bonbons pour la mise sous tension. Il résiste aux attaques de type Dark de Mega Houndoom et n’a aucune faiblesse exploitable dans ce combat. Contrer et Coup de poing dynamique sont les mouvements idéaux pour Conkeldurr.

Rhyperior

Source : La Compagnie Pokémon

Si vous n’êtes pas en mesure de coordonner une offensive de type Eau pure, Rhyperior se comporte très bien dans ce Mega Raid. Rhyperior est l’évolution finale du Rhyhorn de la génération I qui a été présenté dans des événements et une journée communautaire, donc la plupart des joueurs en ont déjà quelques-uns sous tension. En tant que type Sol et Roche, Rhyperior subit la moitié des dégâts des attaques de type Feu de Mega Houndoom. Si vous amenez Rhyperior à ce combat, vous voudrez qu’il sache Boue-Slap et Démolisseur de roche; cependant, si vous n’avez pas le mouvement exclusif Community Day ou le Elite TM à revendre, Bord de rocher travaux.

Rampardos

Source : La Compagnie Pokémon

Pokémon de type fossile découvert pour la première fois dans la région de Sinnoh, Rampardos est un Pokémon relativement facile à faire évoluer et à renforcer grâce à des événements et des œufs mettant en vedette sa première étape, Cranidos. En tant que type Rock, Rampardos subit la moitié des dégâts des attaques de type Feu de Mega Houndoom et avec Remettre à sa palce et Éboulement, il peut infliger des dégâts super efficaces.

Kyogre

Source : La Compagnie Pokémon

La mascotte de type Eau de Pokémon Sapphire, Kyogre est un excellent compteur pour Mega Houndoom. Bien que Kyogre soit un Pokémon légendaire, il a été disponible à plusieurs reprises et de nombreux joueurs en ont déjà un ou deux sous tension. Kyogre subit la moitié des dégâts des attaques de type Feu de Mega Houndoom et avec Cascade et Le surf fera un travail rapide du chien de l’enfer.

Terrakion

Source : La Compagnie Pokémon

L’une des épées légendaires de la justice, Terrakion est un type Rock and Fighting qui subit la moitié des dégâts de toutes les attaques de Mega Houndoom. Il a été disponible plusieurs fois de plusieurs manières, donc de nombreux joueurs en ont déjà un ou deux sous tension. Si vous amenez Terrakion à ce Mega Raid, vous voudrez Remettre à sa palce pour son mouvement rapide et Éboulement pour son mouvement chargé.

Swampert

Source : La Compagnie Pokémon

L’évolution finale du démarreur Water de Gen III, Swampert est un type Water and Ground qui fonctionne très bien dans ce Mega Raid. Ayant été présenté dans une journée communautaire et en tant que Pokémon Ombre, la plupart des joueurs en ont déjà au moins un ou deux sous tension. Il subit la moitié des dégâts des attaques de type Feu et les dégâts normaux des types Ténèbres. Pistolet à eau et Canon hydraulique sont le moveet idéal pour ce combat.

Machamp

Source : La Compagnie Pokémon

Un type de combat de la région de Kanto de la génération I, Machamp est dans Pokémon Go depuis le premier jour, présenté dans un certain nombre d’événements et même dans des raids. Bien qu’il existe des types de combat plus puissants, aucun n’est aussi accessible que Machamp. Comme si ce n’était pas déjà assez facile à attraper et à évoluer, l’ajout de Trade Evolution laisse encore plus de bonbons pour alimenter votre Machamp. Il subit la moitié des dégâts des attaques de type sombre de Mega Houndoom et n’a aucune faiblesse pertinente pour ce Mega Raid. Contrer et Coup de poing dynamique sont le moveet idéal pour votre Machamp.

Garchomp

Source : La Compagnie Pokémon

Grâce à son nouveau mouvement exclusif Community Day, Garchomp de la génération IV est désormais dans les meilleurs compteurs pour ce Mega Raid. En tant que type Sol et Dragon, Garchomp résiste aux attaques de type Feu et n’a aucune faiblesse que Mega Houndoom peut exploiter. Il a également été présenté lors d’une récente journée communautaire, donc la plupart des joueurs actifs devraient en avoir quelques-uns. Boue tir et Puissance de la Terre sont les mouvements idéaux pour ce Raid. Tremblement de terre peut fonctionner si vous n’avez pas le mouvement exclusif Community Day ou l’Elite TM à revendre, mais cela met ses dégâts derrière certaines des sauvegardes.

Lucario

Source : La Compagnie Pokémon

A l’origine rencontré dans la région de Sinnoh de Gen IV, Lucario est le dernier de nos meilleurs compteurs pour Mega Houndoom. Ce type Combat et Acier résiste aux mouvements de type Ténèbres, mais subit des dégâts accrus du type Feu, donc l’ensemble de mouvements est important ici. Malheureusement, Lucario a également une disponibilité très limitée ; il ne peut être obtenu que via Evolution et sa première étape ne peut être éclos que dans des œufs de 10 km, donc de nombreux joueurs n’en ont même pas, encore moins les bonbons pour l’alimenter. Pourtant, si vous avez un Lucario et affrontez un Mega Houndoom avec des mouvements de type Dark, vous voudrez Contrer et Aura Sphère pour votre moveset.

Sauvegardes ?

Bien que la plupart des joueurs puissent former une équipe des meilleurs compteurs, si vous trouvez un écart dans votre équipe, il existe de nombreux remplaçants qui fonctionnent bien dans des groupes plus importants. Assurez-vous simplement que vous esquivez et que l’un des éléments suivants pourrait être une sauvegarde décente :

Feraligatr avec Water Gun et Hydro Cannon Samurott avec Waterfall et Hydro Cannon Mega Lopunny avec Low Kick et Focus Blast Kingler avec Bubble et Crabhammer Hariyama avec Counter et Dynamic Punch Tyranitar avec Smack Down et Stone Edge Empoleon avec Waterfall et Hydro Cannon Landorus (forme incarnée) avec Mud Shot et Earth Power Blaziken avec Counter et Focus Blast Haxorus avec Counter et Surf Clawitzer avec Water Gun et Crabhammer Landorus (forme Therian) avec Mud Shot et Earthquake Crawdaunt avec Waterfall et Crabhammer Groudon avec Mud Shot et Earthquake Gyarados avec Waterfall et Hydro Pump Palkia avec Dragon Tail et Hydro Pump Aerodactyl avec Rock Throw et Rock Slide Breloom avec Counter et Dynamic Punch Excadrill avec Mud-Slap et Drill Run Gigalith avec Smack Down et Rock Slide Krookodile avec Mud-Slap et Tremblement de Terre Greninja avec Bubble et Surf

Pokémon Ombre ?

Le rééquilibrage des Pokémon Obscurs sauvés de la Team GO Rocket en fait d’excellents canons en verre. Non seulement leurs statistiques sont améliorées, mais lors d’événements spéciaux ou avec les TM Elite, il est possible de modifier leurs mouvements. S’il vous arrive d’avoir l’un des Pokémon suivants avec le bon moveet, ils fonctionneront très bien dans ce Raid :

Shadow Swampert avec Water Gun et Hydro Cannon Shadow Tyranitar avec Smack Down et Stone Edge Shadow Machamp avec Counter et Dynamic Punch Shadow Gyarados avec Waterfall et Hydro Pump Shadow Hariyama avec Counter et Dynamic Punch Shadow Blastoise avec Water Gun et Hydro Cannon Shadow Aerodactyl avec Rock Throw et Rock Slide Shadow Blastoise avec pistolet à eau et Hydro Cannon Shadow Poliwrath avec Bubble et Dynamic Punch Shadow Omastar avec Rock Throw et Hydro Pump Shadow Salamence avec Dragon Tail et Hydro Pump Shadow Politoed avec Bubble et Weather Ball

Remarque : Shadow Swampert, Shadow Tyranitar et Shadow Machamp surpassent tous les meilleurs compteurs non-Mega. Si vous êtes capable de coordonner l’utilisation de Mega Blastoise ou Mega Gyarados, ils augmenteront les attaques de type Eau des autres types d’Eau sur le terrain, ce qui les rendra tous encore meilleurs.

Combien de joueurs faut-il pour battre Mega Houndoom dans Pokémon Go ?

Bien qu’il soit techniquement possible pour deux entraîneurs avec les meilleurs compteurs d’affronter Mega Houndoom, vous aurez peut-être besoin de quatre ou cinq si vous êtes de niveau inférieur, si vous manquez les meilleurs compteurs ou si la météo joue contre vous. S’il est possible de se coordonner en toute sécurité avec d’autres Raiders, vous voudrez en apporter autant que possible afin de maximiser la quantité de Mega Energy gagnée.

Les conditions météorologiques qui pourraient jouer dans cette bataille incluent :

Le temps ensoleillé/clair augmente les attaques de type Feu de Mega Houndoom et vos compteurs de type Sol. Le brouillard augmente les attaques de type Ténèbres de Mega Houndoom. La pluie augmente vos marqueurs de type Eau. Le temps partiellement nuageux augmente vos compteurs de type Roche. Le temps nuageux augmente vos compteurs de type Combat.

Des questions sur Mega Houndoom dans Pokémon Go ?

Avez-vous des questions sur Mega Houndoom ? Des conseils pour les collègues formateurs ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et n’oubliez pas de consulter notre Pokédex complet, ainsi que nos nombreux autres guides Pokémon Go afin que vous puissiez vous aussi devenir un Pokémon Master !