Pokémon Go: Mega Manectric Mega Raid Guide

À partir du 16 mars 2021, Mega Manectric fera ses débuts dans Pokémon Go Mega Raids! C’est un Mega Raid que vous ne voudrez pas manquer. Heureusement, nous avons ici et iMore tout ce que vous devez savoir pour gagner, et assurez-vous de consulter nos meilleurs accessoires Pokémon Go, afin que vous puissiez être entièrement équipé pour votre voyage Pokémon!

Qui est Mega Manectric dans Pokémon Go?

Initialement rencontré dans la région de Hoenn de la génération III, le canin bleu et jaune Manectric ne servait guère plus qu’une entrée Pokédex lors de son introduction à Pokémon Go. Il a des statistiques décentes, mais rien d’exceptionnel et certainement rien par rapport aux types électriques légendaires, comme Raikou, Zekrom et Zapdos.

Cependant, avec Mega Evolution fournissant un coup de pouce considérable non seulement aux statistiques de Manectric, mais également à tous les alliés de type électrique, Mega Manectric sera certainement un ajout très utile à votre liste. Il peut suivre le rythme de Mega Ampharos et a beaucoup moins de faiblesses à démarrer.

Quels sont les meilleurs compteurs pour Mega Manectric dans Pokémon Go?

En tant que type électrique pur, Manectric peut infliger des dégâts de type électrique, sombre et feu, et sa seule faiblesse est la terre. Bien que cela signifie qu’il s’agit d’un combat assez simple, il s’accompagne de stratégies prometteuses à l’avenir lorsque certaines Mega Evolutions de type Ground seront introduites, ou même dans quelques semaines, lorsque Therian forme Landorus fera ses débuts.

Groudon

La mascotte légendaire de Pokémon Rubis, Groudon est le meilleur compteur pour Mega Manectric, battant même les Pokémon Ombres. En tant que type de sol pur, il subit des dégâts réduits des attaques électriques et n’a pas de faiblesses pertinentes. Bien que Groudon soit un légendaire, il a été disponible sept fois dans les raids, ainsi que dans la recherche spéciale, les récompenses Research Breakthrough et la Pokémon Go Battle League. Sûr à dire, la plupart des joueurs ont eu plusieurs chances d’ajouter Groudon à leur liste. Si vous amenez le Pokémon Continent à ce combat, vous voudrez qu’il sache Mud Shot et Earthquake.

Rhyperior

Bien que Groudon ait été disponible plusieurs fois, Rhyperior est certainement plus accessible et constitue un excellent choix pour ce Raid. Rhyperior est l’évolution de la pierre Sinnoh de Rhydon de la génération I et a été présenté lors de la journée communautaire et d’autres événements. En tant que type Ground and Rock, il résiste à l’électricité et au feu, tout en n’ayant aucune faiblesse que Mega Manectric peut exploiter. Si vous amenez Rhyperior à ce combat, vous aurez besoin de Mud-Slap et Earthquake pour son moveet.

Garchomp

Initialement rencontré dans la région de Sinnoh de la génération IV, Garchomp se comporte plutôt bien dans ce méga raid. Sa première étape, Gible, a été présentée dans des événements, ainsi que dans la récompense actuelle de Research Breakthrough, il y a donc de fortes chances que vous en ayez au moins une prête à l’emploi. En tant que type Sol et Dragon, Garchomp subit des dégâts réduits d’Électricité et de Feu, tout en n’ayant aucune faiblesse pertinente. Et, bien que cela n’ait pas encore été introduit dans Pokémon Go, Garchomp a également une Mega Evolution qui le rendra finalement encore plus efficace dans ce combat. Mud Shot et Earthquake sont les mouvements que vous voudrez que votre Garchomp sache.

Excadrill

L’évolution du Drilbur de la génération V, Excadrill est un excellent compteur pour Mega Manectric. Il est facilement disponible, Drilbur ayant été présenté dans plusieurs événements. En tant que type Sol et Acier, l’Excadrill résiste aux attaques électriques, mais subit le double des dégâts des mouvements de type Feu. Mud-Slap et Drill Run sont les mouvements que vous voudrez que votre Excadrill sache pour ce combat.

Landorus

L’un des légendaires Unovan, Landorus dans sa forme incarnée est un excellent choix pour ce méga raid. Mieux encore, il vient de terminer une autre manche en Raids, offrant aux joueurs de nombreuses opportunités à attraper récemment. Une fois sa forme Therian sortie, elle passera en haut de la liste des compteurs, battant même Groudon. De type Sol et Vol, Landorus résiste aux attaques électriques et ne présente aucune faiblesse pertinente. Mud Shot et Earth Power sont les mouvements idéaux pour Landorus.

Rhydon

Bien que Rhyperior soit définitivement une meilleure option, si vous êtes à court de Sinnoh Stones, Rhydon est toujours un bon compteur pour Mega Manectric et il a la même frappe. La deuxième étape du Rhyhorn de la génération I, il n’y a aucune bonne excuse pour ne pas avoir quelques Rhydon puissants, ainsi que beaucoup de Candy pour les alimenter. Si vous amenez Rhydon à ce combat, vous voudrez Mud-Slap pour l’attaque rapide et Tremblement de terre pour le chargé.

Krookodile

Relativement nouveau dans Pokémon Go, Krookodile est la dernière évolution du Sandile de la génération V. Ne soyez pas trop surpris que vous le voyiez si rarement; le seul moyen d’obtenir Sandile est les œufs étranges de 12 km reçus en battant les dirigeants de la Team GO Rocket: Cliff, Sierra et Arlo. Néanmoins, si vous avez ce type sombre et terrestre, les dégâts des attaques de type électrique et sombre sont réduits. Mud Slap et Earthquake sont les mouvements que vous voudrez que votre Krookodile apporte à ce combat.

Golurk

Initialement rencontré dans la région d’Unova de la génération V, Golurk se comporte bien dans ce méga raid. En tant que type Sol et Fantôme, il subit des dégâts réduits des attaques de type électrique, mais double les dégâts du type sombre. Lors de sa première étape, Golett est dans la nature depuis longtemps, avec une augmentation des apparitions pendant les événements d’Halloween, ainsi que dans les œufs. Mieux encore, il ne faut que 50 bonbons pour évoluer, il y a donc de fortes chances que vous ayez les bonbons pour alimenter votre Golurk. Mud-Slap et Earth Power sont les mouvements que vous voudrez que votre Golurk connaisse pour ce combat.

Golem

L’évolution finale de Geodude de Gen I, il existe deux versions de Golem, Kantonian et Alolan; cependant, pour ce combat, vous wan le Golem kantonien original. En tant que type Ground and Rock, il subit des dégâts réduits de l’Electricité et du Feu, sans aucune faiblesse que Mega Manectric puisse exploiter. Il fait également partie du jeu depuis le premier jour, en plus d’avoir été présenté dans un certain nombre d’événements. Mud-Slap et Earthquake sont les mouvements que vous voudrez que votre Golem connaisse pour ce combat, bien que Mud Shot fonctionne également bien.

Donphan

Initialement rencontré dans la région de Johto de la génération II, Donphan est un autre excellent compteur pour Mega Manectric. Il est facilement disponible et facile à mettre sous tension. En tant que type de sol pur, il subit des dégâts réduits d’Electricité et n’a pas de faiblesses pertinentes. Si vous amenez Donphan à ce combat, vous voudrez qu’il sache Mud-Slap et Earthquake.

Des sauvegardes?

Bien que la plupart des joueurs puissent former une équipe des meilleurs compteurs, si vous trouvez un écart dans votre équipe, il y a beaucoup de remplaçants qui fonctionnent bien dans des groupes plus importants. Assurez-vous simplement que vous esquivez et que l’un des éléments suivants pourrait être une sauvegarde décente:

Mamoswine avec Mud-Slap et Bulldoze

Regigigas avec puissance cachée et impact Giga

Flygon avec Mud Shot et Earth Power

Swampert avec boue et tremblement de terre

Haxorus avec Dragon Tail et Earthquake

Mega Beedrill avec Poison Jab et Drill Run

Nidoking avec Fury Cutter et Earth Power

Nidoqueen avec Poison Jab et Earth Power

Sandslash avec boue et tremblement de terre

Pokémon de l’ombre?

Le rééquilibrage des Pokémon Ombres sauvés de la Team GO Rocket en fait d’excellents canons en verre. Non seulement leurs statistiques sont améliorées, mais lors d’événements spéciaux ou avec les Elite TM, il est possible de changer leurs mouvements. Si vous avez l’un des Pokémon suivants avec le bon jeu de mouvements, ils fonctionneront très bien dans ce Raid:

Shadow Mamoswine avec Mud-Slap et Bulldoze

Shadow Mewtwo avec Confusion et Psystrike

Shadow Flygon avec Mud Shot et Earth Power

Shadow Swampert avec boue et tremblement de terre

Shadow Nidoking avec Fury Cutter et Earth Power

Shadow Nidoqueen avec Poison Jab et Earth Power

Shadow Sandslash avec Mud Shot et Earthquake

Remarque: Shadow Mamoswine surpasse tous les autres Pokémon dans la liste des meilleurs compteurs à l’exception de Groudon. Shadow Mewtwo, Shadow Flygon, Shadow Swampert et Shadow Nidoking se comportent également à égalité avec les autres meilleurs compteurs.

Combien de joueurs faut-il pour battre Mega Manectric dans Pokémon Go?

Bien que Mega Manectric ne puisse être battu que par trois entraîneurs de haut niveau avec les meilleurs compteurs, il s’agit d’un Mega Raid dont nous parlons. Plus vous pouvez inclure de joueurs dans votre groupe Raid, plus vite vous le battrez, vous rapportant ainsi plus de Mega Energy. Je vous recommande d’avoir au moins cinq formateurs lorsque vous vous attaquez à Mega Manectris.

Les conditions météorologiques qui peuvent avoir un impact sur ce raid incluent:

La pluie augmentera les attaques de type électrique de Mega Manectric.

Le temps ensoleillé / clair augmentera son attaque de feu, ainsi que vos marqueurs de type au sol.

Le brouillard augmentera l’attaque de type sombre de Mega Manectric.

Des questions sur la prise de Mega Manectric dans Pokémon Go?

Avez-vous des questions sur la façon d’aborder ce méga raid? Avez-vous des conseils pour vos collègues formateurs? Déposez-les dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de consulter notre Pokédex complet, afin que vous puissiez être le meilleur comme personne ne l’a jamais été!