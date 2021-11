Pokemon Go organise un événement diamant brillant / perle brillante, à partir du 16 novembre

Avant le lancement de Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl (qui ont tous deux fuité des semaines avant la sortie), Pokemon Go organise un événement à durée limitée sur le thème des remakes de la génération 4. L’événement débutera le 16 novembre à 10h00 heure locale et se poursuivra jusqu’au 21 novembre à 20h00 heure locale.

La première moitié de l’événement aura pour thème Brilliant Diamond. La moitié de Brilliant Diamond se poursuivra jusqu’au 18 novembre à 10 heures, heure locale.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours: Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl semblent évoluer selon la mécanique des originaux

Dans la nature, pendant la moitié de l’événement Brilliant Diamond, vous rencontrerez Turtwig, Chimchar et Piplup portant le chapeau Sinnoh rouge de Lucas et aurez plus de chances de trouver Stunky, Seel, Murkrow, Poochyena, Aron, Bidoof, Kricketot et Buneary. Les rencontres de tâches sur le terrain vous permettront de rencontrer le trio de départ de la génération 4 dans le chapeau blanc de Sinnoh de Dawn, ainsi que Bagon et Burmy (à la fois Sandy Cloak et Trash Cloak).

La seconde moitié de l’événement aura pour thème Shining Pearl, commençant le 18 novembre à 10 heures, heure locale. Au cours de cette seconde moitié, vous aurez plus de chances de rencontrer différents Pokémon dans la nature et des recherches sur le terrain.

Où vous pouvez trouver le trio de commutateurs Pokemon de départ, par exemple – Turtwig, Chimchar et Piplup dans le chapeau blanc de Sinnoh de Dawn apparaîtront à l’état sauvage, tandis que les trois dans le chapeau rouge de Lucas pourront être trouvés dans les rencontres de tâche sur le terrain . De plus, vous aurez plus de chances de trouver Pinsir, Misdreavus, Houndour, Spheal, Bidoof, Kricketot, Buneary et Glameow dans la nature. Et vous rencontrerez Burmy (à la fois Plant Cloak et Trash Cloak) lors des rencontres de tâche sur le terrain.

Comme détaillé dans un article de blog Pokemon Go, le type de Pokémon que vous rencontrerez dans les raids tout au long de l’événement changera également entre chaque moitié, et dans les deux moitiés, Budew, Bonsly, Happiny, Mime Jr. et Riolu auront une plus grande chance d’éclore à partir d’œufs de 7 km.

L’événement propose également un défi de collection lié au Pokémon de départ. Attrapez-les tous les six pendant l’événement (trois entrées, chacune avec deux couleurs de chapeau différentes) et vous gagnerez 1 000 points d’expérience, 3 000 Stardust et une rencontre avec Froslass.

Et enfin, à partir du 15 novembre à 12 h 00 PT / 15 h 00 HE et jusqu’à la fin de l’événement, la boutique en jeu de Pokemon Go proposera des produits cosmétiques sur le thème Brilliant Diamond / Shining Pearl à l’achat. Ces éléments sont répertoriés ci-dessous :

Costume TurtwigCostume ChimcharCostume PiplupChapeau SinnohTop Set SinnohPantalon SinnohChaussures SinnohSac À DosSinnohJupe SinnohBottes Sinnoh

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.