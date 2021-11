Pokémon GO pour iOS présente Shinx lors de la journée communautaire d’aujourd’hui

Shinx, le Pokémon flash, est à l’honneur lors de la journée communautaire Pokémon GO d’aujourd’hui. Cette créature est de type électrique et les dresseurs pourront voir ce Pokémon plus souvent dans la nature.

Selon un article de blog, de 11h00 à 17h00 heure locale, Shinx apparaîtra plus souvent et si les dresseurs ont de la chance, ils pourraient rencontrer une version Shiny de cette créature.

Lors de l’évolution de Luxio, de l’évolution de Shin’x pendant l’événement ou jusqu’à deux heures après, les entraîneurs pourront obtenir un Luxray qui connaît l’attaque chargée Psychic Fangs.

Faisant ses débuts dans Pokémon GO, cette Attaque Chargée permettra à Luxray de réduire la Défense des Pokémon adverses et d’infliger des dégâts super efficaces aux Pokémon de type Combat et Poison.

Pokémon GO explique également comment les crocs psychiques seront utilisés dans les batailles :

Batailles de dresseurs: 40 Puissance et garanti de réduire la Défense du Pokémon adverse.

Gymnases et raids: 30 Puissance

Recherche spéciale, bonus et plus encore lors de la journée communautaire d’aujourd’hui

Pour 1 $, les entraîneurs pourront accéder à l’histoire de recherche spéciale de la journée communautaire Shinx « flash, Spark et Gleam ». Non seulement cela, mais il y a aussi quelques bonus d’événement :

1/4 Distance d’éclosion lorsque les œufs sont placés dans un incubateur pendant la période de l’événement L’encens activé pendant l’événement durera trois heures Les modules de leurre activés pendant l’événement dureront trois heures Prenez quelques instantanés pendant la journée communautaire pour une surprise !

Pokémon GO indique également que pour célébrer le dernier événement de la Journée communautaire de l’année avant le grand événement annuel de la Journée communautaire de décembre, des bonus supplémentaires seront disponibles lors de cet événement de Shinx aujourd’hui :

3× Transfer Candy 4× chance de gagner Candy XL lors du transfert de Pokémon Les échanges effectués pendant l’événement et deux heures après l’événement nécessiteront 25 % de poussière d’étoile en moins.

Participez-vous à la journée communautaire d’aujourd’hui? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous!

En rapport:

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :