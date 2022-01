Pokémon GO pourrait recevoir des publicités Google, et les fans ne sont pas contents

Image: Niantic / Société Pokémon

Pokémon GO existe depuis quelques années maintenant et a fait gagner beaucoup d’argent à ses créateurs via des achats intégrés et des PokéStops et des gymnases sponsorisés. Cependant, il semblerait que Niantic cherche à étendre le potentiel de gain d’argent du jeu en incluant des publicités Google.

Le groupe de datamining PokeMiners a remarqué que la mise à jour 0.227.0 inclut des espaces réservés pour la bibliothèque d’annonces Google. Les espaces réservés peuvent tout couvrir, des petites bannières publicitaires aux demi-pages ou même aux pleines pages.

Découvrez tous les nouveaux actifs en 0.227.0 ! La plupart d’entre eux sont des espaces réservés pour la nouvelle bibliothèque d’annonces Google, mais il y a aussi des choses amusantes ! pic.twitter.com/mrNIi6vt0V—PokeMiners (@poke_miners) 5 janvier 2022

Alors que le joueur moyen sur smartphone ne voit peut-être pas le problème ici, d’autant plus que les publicités Google sont courantes sur de nombreux titres gratuits, cela marque le passage d’une tactique de monétisation subtile à une tactique plus évidente – et, comme vous pouvez l’imaginer, le la réaction n’a pas été jolie parmi les fans.

Que pensez-vous de cette nouvelle ? Avez-vous déjà mis beaucoup d’argent dans le jeu ? Pensez-vous que l’ajout d’annonces Google ouvrira la voie à un service d’abonnement qui supprime la publicité ? Faites-le nous savoir avec un commentaire.