Pokemon Go présente un nouveau mécanicien PokeStops optimisé

Les joueurs de longue date de Pokemon Go sont sur le point de ressentir le pouvoir, car Niantic a dévoilé un tout nouveau mécanisme pour l’application mobile Pokemon : Powered Up PokeStops.

Cette nouvelle fonctionnalité permet aux joueurs de niveau 20 et supérieur de « mettre sous tension » les PokeStops en effectuant une nouvelle analyse en réalité augmentée de l’emplacement. Niantic a fourni un article expliquant comment effectuer une analyse AR d’un PokeStop, mais vous pouvez trouver les étapes de base répertoriées ci-dessous :

Accédez à la page des détails du PokéStop ou de la salle de sport et appuyez sur les trois points en haut à droite. Appuyez sur « Scan PokeStop ». Vous devrez activer la fonctionnalité via les invites à l’écran si c’est la première fois que vous enregistrez une numérisation. Appuyez sur le bouton d’enregistrement pour lancer la numérisation. Gardez l’objet dans le cadre tout en marchant lentement autour de l’objet (si possible). Appuyez sur « Télécharger plus tard » ou « Télécharger maintenant » pour télécharger votre PokéStop Scan.

Chaque PokeStop aura trois niveaux, avec plus d’analyses, ce qui signifie des niveaux plus élevés et plus de récompenses pour tous ceux qui visitent ce PokeStop. Niantic a précisé que même si seuls les niveaux 20 et supérieurs peuvent effectuer les analyses nécessaires pour passer au niveau supérieur, les joueurs de n’importe quel niveau peuvent profiter des récompenses accrues du PokeStop alimenté.

Selon Niantic, le mécanisme sera finalement utilisé pour « créer de nouvelles expériences de RA passionnantes pour les formateurs du monde entier, et à long terme aidera à créer un métaverse du monde réel, où les gens pourront explorer le monde recouvert de créations numériques ».

Pokemon Go a récemment taquiné le légendaire Pokémon de la région de Kalos qui rejoindra le jeu dans le cadre des célébrations du jeu. Le jeu a également organisé un concert en direct d’Ed Sheeran le 22 novembre qui a offert un article d’avatar exclusif aux participants.

