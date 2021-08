Pokémon Go ramènera Shiny Ditto et plus en septembre

Septembre est presque arrivé et avec lui, de nouveaux événements, des raids et bien plus arrivent sur Pokémon Go. Tout d’abord, Idem sera la rencontre Research Breakthrough Reward et il aura le potentiel d’être brillant! Après septembre, Shiny Ditto sera également disponible dans la nature pour la première fois. Auparavant, Shiny Ditto était limité à une seule récompense de recherche spéciale, ce sera donc la première fois que de nombreux joueurs auront la chance d’en rencontrer une.

Les raids de septembre ont également été annoncés. Lugia avec le mouvement exclusif de l’événement, Aeroblast, sera présenté pendant les deux premières semaines de septembre, après quoi, le Lake Trio apparaîtra dans leurs régions respectives jusqu’en octobre. Le PokéShop proposera également un pack PokéCoin chaque semaine, qui comprend des objets et un Remote Raid Pass. Chaque mercredi, il y aura une heure de raid à 18h, heure locale :

Mercredi 1er et 8 septembre : Lugia avec Aeroblast Mercredi 15, 22 et 29 septembre : Uxie (Asie-Pacifique), Mesprit (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde) et Azelf (Amériques et Groenland)

Les heures de Spotlight du mardi ont également été annoncées. Tous les mardis à 18h, heure locale, les joueurs peuvent profiter des bonus suivants :

Mardi 7 septembre : Spoink et double Catch Stardust Mardi 14 septembre : Baltoy et double Catch XP Mardi 21 septembre : Skitty et double Catch Candy Mardi 28 septembre : Alolan Meowth et double Transfer Candy

Les événements de septembre ont également été annoncés :

Pour célébrer l’arrivée de Hoopa, le dimanche 5 septembre 2021, divers phénomènes étranges se produiront un peu partout dans le monde. Spectacle psychique : du mercredi 8 septembre au lundi 13 septembre, l’événement axé sur le psychique ramènera des visages familiers et mettra également en vedette un nouveau Pokémon. Semaine de la mode : du mardi 21 septembre au mardi 28 septembre, l’événement axé sur la mode mettra en vedette de nouveaux Pokémon élégamment vêtus, ainsi que de nouveaux articles de style avatar. Le patron de la Team GO Rocket semble avoir disparu… : Giovanni a disparu. Super Rocket Radars ne peut pas traquer Giovanni pour le moment.

En plus de ces nouveaux événements et annonces, une nouvelle mise à jour QOL arrive bientôt. À un moment donné en septembre, les joueurs pourront prévisualiser leur Pokémon avant d’évoluer. Les joueurs pourront voir les éléments suivants :

Le CP du Pokémon actuel Le CP du Pokémon Évolué Les Ligues auxquelles le Pokémon Évolué peut participer

Alors que de nombreux joueurs attendent avec impatience des nouvelles sur les changements dans Niantic en septembre, il y aura beaucoup de choses pour les occuper ce mois-ci. Quel événement ou nouvelle fonctionnalité vous passionne le plus ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n’oubliez pas de consulter nos meilleurs accessoires Pokémon Go afin que vous puissiez être entièrement équipé lors de votre voyage Pokémon !