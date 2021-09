Pokémon GO recevra un correctif pour les joueurs incapables d’évoluer Inkay

Plus tôt ce mois-ci, Inkay et son évolution Malamar ont été introduits dans Pokémon GO pour la première fois et dans une belle touche, la méthode d’évolution originale du Pokémon vue dans les jeux principaux a également été reportée. Malheureusement, cependant, l’évolution est impossible à réaliser pour certains joueurs, ce qui a poussé Niantic à annoncer un correctif à venir.

Comme les vétérans de la série le savent, faire évoluer Inkay implique de mettre à niveau le Pokémon et de retourner votre console à l’envers; la technologie gyroscopique à l’intérieur de la console reconnaît le nouvel emplacement du système, permettant à l’évolution d’avoir lieu.

Cette astuce est en place depuis les débuts d’Inkay dans Pokémon X et Y, et Pokémon GO a opté pour la même méthode ; Lorsque vous avez 50 Inkay Candy prêts à être utilisés, vous devez retourner votre téléphone pour que l’option « Evolve » apparaisse.

Le problème ici est que tous les joueurs de Pokémon GO n’ont pas de smartphone avec un gyroscope intégré, ce qui les empêche de terminer l’évolution. Niantic dit qu’il est au courant du problème et qu’il le corrigera dans une prochaine mise à jour :

« Formateurs, nous sommes conscients que les appareils qui ne disposent pas de gyroscopes ne prennent pas en charge la méthode d’évolution unique d’Inkay. Nous mettrons en œuvre un correctif dans la version (0.221) qui offrira aux formateurs concernés une méthode alternative pour faire évoluer Inkay vers Malamar. Merci pour Votre patience.”

Pour toutes les dernières nouvelles sur Pokémon GO, assurez-vous de garder un œil sur notre guide Spotlight Hour et Bonus Hour, en constante évolution, et notre guide Community Day.