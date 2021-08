Pokémon GO réduit la distance de rotation PokéStop en Amérique et en Nouvelle-Zélande

Alors que les pays du monde entier tentent de se remettre de la pandémie, Niantic a décidé que le moment était venu d’annuler certains Pokémon GO mesures de sécurité et d’accessibilité liées à la pandémie.

La dernière mise à jour s’applique spécifiquement à l’Amérique et à la Nouvelle-Zélande – le développeur mobile AR annonçant au début de ce mois qu’il réduirait la distance de rotation à partir de laquelle les joueurs de ces emplacements peuvent interagir avec les PokéStops.

“Auparavant, les distances d’interaction PokéStop et Gym ont été augmentées, pour permettre aux gens de s’engager de plus loin. Après ce changement, la distance reviendra à la distance standard, bien que cela puisse être augmenté lors d’événements futurs et dans le cadre de certaines fonctionnalités. “

Il a également supprimé les bonus, tels que l’augmentation de l’efficacité de l’encens et la réduction du nombre de cadeaux que vous pouvez recevoir des monstres de poche Buddy. Sans surprise, cela ne s’est pas bien passé avec la base de fans de Pokémon – certains menaçant même de boycotter le jeu jusqu’à ce que la distance PokéStop soit à nouveau augmentée.

Pokémon GO a rétabli les distances de rotation aux États-Unis alors que la variante delta COVID-19 balaie le pays. Vous trouverez ci-dessous les 30 derniers jours de l’Amérique. Honte à @NianticLabs. RT et montrez-leur que la santé des fans doit être prioritaire ! pic.twitter.com/tPMz4QHD8U— PokéJungle (@pokejungle) 1er août 2021

Il semble que Niantic n’ait pas écouté les commentaires et ait réduit la distance PokéStop

Va vraiment montrer:

Série principale : écoute silencieusement les commentaires et ajuste la nouvelle génération

Maîtres : écoute les commentaires et ajuste

UNITE : demande des commentaires et prévoit de s’adapter

GO : La la la la n’écoute pas

– Joe Merrick (@JoeMerrick) 1er août 2021