Pokémon GO rejoint le métaverse avec la collaboration d’Ed Sheeran et ramène Squirtle avec des lunettes de soleil

Pokémon GO a annoncé aujourd’hui un nouvel événement de collaboration avec Ed Sheeran. À partir du 22 novembre, les entraîneurs pourront vérifier les performances d’Ed Sheeran dans les actualités du jeu.

C’est la première fois que Pokémon GO organise un événement musical avec une personne réelle. Au début de cette année, Niantic a promu un festival qui a présenté le chanteur mythique Pokémon Meloetta et a été le week-end le plus lucratif en dehors de l’événement d’une journée Kanto Tour qui s’est déroulé au premier semestre.

Selon un article de blog, la performance spéciale d’Ed Sheeran aura lieu du 22 au 30 novembre. Son concert mettra en vedette des chansons de =, le nouvel album d’Ed, et plus encore. Les chansons comprennent :

« Parfait » « Mauvaises habitudes » « Overpass Graffiti » « Penser à voix haute » « Première fois » « Frissons »

Parallèlement à ce spectacle, les entraîneurs pourront trouver dans le jeu Squirtle portant des lunettes de soleil. Cela fait un certain temps que Pokémon GO a présenté ce monstre spécial et les personnes qui ont rejoint le jeu plus tard auront enfin une chance de l’attraper

Non seulement cela, mais Totodile, Mudkip, Piplup et Oshawott commenceront à apparaître assez fréquemment dans la nature. Tous, bien sûr, peuvent être trouvés dans une version brillante.

Ed choisit toujours le Pokémon de type Eau comme premier partenaire lorsqu’il démarre un Pokémon RPG. Pour célébrer cette collaboration, attendez-vous à un événement mettant en vedette tous les Pokémon premiers partenaires de type Eau actuellement disponibles dans Pokémon GO !

Bien qu’il ne soit pas clair à quoi ressemblera ce concert dans le jeu, il est étrange que Pokémon GO rejoigne cette expérience de métaverse juste après que le PDG de Niantic, John Hanke, a déclaré qu’il était contre le futur métaverse de Facebook (alias Meta) et a doublé cet avenir AR.

Pour Hanke, le métavers est dystopique : « Il nous éloigne de ce qui nous rend fondamentalement heureux en tant qu’êtres humains. » Il a également dit:

« J’ai vraiment eu l’idée d’utiliser la technologie numérique pour revigorer l’idée d’une place publique, pour amener les gens hors du canapé et dans un environnement dont ils peuvent profiter. Il y a beaucoup de recherches qui soutiennent l’impact psychologique positif de marcher dans un parc, de marcher dans une forêt, juste de marcher.“

Indépendamment de ce que pensent les PDG de Niantic, une chose est sûre. À partir du 22 novembre, les dresseurs de Pokémon GO auront un tout nouvel événement. Il y aura également une nouvelle musique dans le jeu avec Overpass Graffiti joué tous les soirs sur le jeu à partir de la semaine prochaine. De nouveaux objets d’avatar, autocollants et lots seront également disponibles.

Rejoignez-vous Pokémon GO avec cet événement spécial Ed Sheeran ? Qu’est-ce que tu en penses? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :