Pokemon Go Season of Heritage a débuté – voici à quoi s’attendre

Au cas où vous auriez manqué la nouvelle, la saison du patrimoine a débuté dans Pokémon Go, et il y aura toutes sortes de choses à faire pendant la longue saison.

Pour commencer, il se déroule maintenant jusqu’au 1er mars 2022. Et chaque semaine et chaque mois, les joueurs auront beaucoup de choses à accomplir et à participer.

Un bonus saisonnier différent sera présenté chaque mois pendant la saison du patrimoine, et la recherche chronométrée sera disponible chaque mois et vous récompensera avec des objets d’avatar exclusifs. La recherche chronométrée de décembre sera disponible pour tous les entraîneurs, tandis que la recherche chronométrée en janvier et février sera disponible pour ceux qui pré-achètent un billet pour Pokemon Go Tour : Johto.

La saison du patrimoine est centrée autour d’une porte dans une grotte historique et présente d’étranges mécanismes de déverrouillage, selon le professeur Willow. Parce que cela semble être une très vieille porte, elle sera en quelque sorte liée à l’exploration d’héritages tels que l’histoire des lieux, des Pokémon et des autres Dresseurs. Selon les rumeurs en ligne, cela pourrait être un indice de ce à quoi s’attendre au cours de la saison précédant la sortie le 28 janvier de Pokemon Legends: Arceus. Nous devrons juste attendre pour le savoir, cependant.

Au cours de la saison, chacun des trois principaux chefs d’équipe de Pokemon Go aura un mois dédié à offrir des récompenses aux joueurs. En décembre, c’est Blanche. Elle travaillera aux côtés du professeur Willow pour déverrouiller la première partie du mécanisme de déverrouillage de la porte mystérieuse. Apparemment, la porte nécessite Stardust et l’aide de Pokémon de type Glace et Sol. C’est là que le joueur peut aider à faire avancer les choses. Ainsi, en décembre, vous gagnerez 2x Stardust pour votre première prise de la journée tout au long du mois.

La poussière d’étoile est la chose principale pour décembre, et vous devrez en attraper des tonnes pour acquérir un objet Deino Hat Avatar. Il faudra 120 000 Stardust Total pour le débloquer. Heureusement, il existe de nombreuses opportunités de gagner de la poussière d’étoile de la manière habituelle, et si vous manquez le chapeau, vous pourrez l’acheter dans la boutique après la fin de la saison.

La collecte de Stardust en décembre vous récompensera également avec des tonnes d’objets. Voici la liste :

500 Total Stardust – 10× Poke Ball 1 000 Total Stardust – 10× Razz Berry 3 000 Total Stardust – Rhyhorn 6 000 Total Stardust – 15× Pinap Berry 10 000 Total Stardust – Onix 15 000 Total Stardust – 25× Poke Ball 20 000 Total Stardust – 15× Nanab Berry 30 000 Stardust total – Staryu 40 000 Stardust total – 20 × Great Ball 50 000 Stardust total – 2 × Silver Pinap Berry 60 000 Stardust total – Alolan Exeggutor 70 000 Stardust total – 25 × Ultra Ball 85 000 Stardust total – Deino 100 000 Stardust total – 5 000 XP 120 000 Stardust total – 1 × œuf chanceux

Lorsque janvier arrivera, le chef d’équipe Spark prendra les rênes, et bien que plus d’informations sur les événements de janvier n’aient pas encore été révélées, nous savons qu’il distribuera 2x XP pour votre première prise de la journée tout le mois et son objectif pour les formateurs sera de gagner des tonnes d’XP.

Au cours du mois, vous aurez la chance de déverrouiller l’objet Avatar Chapeau Goomy en gagnant un total de 240 000 XP. Comme le chapeau Deino de décembre, si vous le manquez, vous pouvez l’acheter dans la boutique après la fin de la saison.

En plus du chapeau, vous pourrez pré-acheter le billet de recherche chronométrée de janvier pour Pokemon Go Tour: Johto. Assurez-vous simplement de l’attraper avant le 10 janvier.

Comme Blanche, Spark offrira des récompenses pour avoir atteint des jalons. Voici les récompenses :

1 000 XP total – 15 × Poke Ball 6 000 XP total – 1 module de leurre 15 000 XP total – Cranidos 25 000 XP total – 15 × Razz Berry 350 000 XP total – 25 × Poke Balls 47 500 XP total – Porygon 60 000 XP total – 20 × Great Ball 70 000 XP Total – 15 × Baies Pinap 90 000 XP Total – Shedinja 110 000 XP Total – 25x Ultra Balls 130 000 XP Total – Togetic 150 000 XP Total – 3 × Golden Razz Berry 175 000 XP Total – Goomy 200 000 XP Total – 2 500 Stardust 240 000 XP Total – 1 × Pièce d’étoile

En février, le chef d’équipe Candela s’assurera que vous obtenez une augmentation de Candy XL et 2x XP en faisant éclore des œufs. Assurez-vous donc d’avoir beaucoup d’incubateurs lorsque le mois arrive. Plus de détails sur ce à quoi s’attendre en février doivent être annoncés, mais comme les autres chefs d’équipe, elle distribuera des cadeaux pour atteindre des jalons.

Au cours du mois, vous pourrez gagner un objet Noibat Hat Avatar si vous attrapez 600 Pokémon. L’objet avatar Noibat Hat sera disponible à l’achat dans la boutique après la fin de la saison.

Attraper Pokemon au cours du mois de février fera également progresser la recherche chronométrée de Candela, qui, comme janvier, ne sera disponible que comme bonus de pré-achat pour les formateurs qui achètent un billet pour Pokemon Go Tour: Johto avant le 10 février 2022.

Voici les récompenses pour avoir attrapé des Pokémon en février :

15 Total de Pokémon attrapés – 20 × Poke Ball 35 Total de Pokémon attrapés – 1 × Encens 55 Total de Pokémon attrapés – Krabby 80 Total de Pokémon attrapés – 15 × Razz Berry 105 Total de Pokémon attrapés – 15 × Grandes boules 135 Total de Pokémon attrapés – Gligar 165 Total de Pokémon Attrapé – 15 × Baies Nanab 200 Total Pokémon attrapé – Primeape 235 Total Pokémon attrapé – 2 × Argent Pinap Berries 275 Total Pokémon attrapé – Galarian Zigzagoon 315 Total Pokémon attrapé – Pupitar 365 Total Pokémon attrapé – 3 × Golden Razz Berry 425 Total Pokémon attrapé – Noibat 500 Pokémon au total capturés – 5 000 XP 600 Pokémon au total capturés – 1x passe de raid à distance

Comme si tous ces prix et bonus n’étaient pas suffisants, les bonus suivants seront également actifs pendant la saison :

Augmentation de l’efficacité de l’encens à l’arrêt Ajout de l’augmentation de l’efficacité de l’encens en mouvement Augmentation des dégâts pour les Pokémon participant à des raids à distance Cadeaux garantis de PokeStop spins Un Pokémon Candy supplémentaire lors de l’échange de Pokemon Guaranteed Candy XL lors de l’échange de Pokémon

Au cours de la saison, vous pouvez également vous attendre à ce que différents Pokémon commencent à apparaître dans la nature. Selon l’endroit où vous vous trouvez et l’environnement dans lequel vous vous trouvez, différents Pokémon apparaîtront plus souvent.

Dans les villes, vous pouvez vous attendre à Porygon, Snubbull, Glameow, Bronzor, Lillipup, Trubbish, Solosis et autres.

Les forêts comprendront Caterpie, Taillow, Croagunk, Joltik, Ferroseed, Karrablast et Shelmet, et bien d’autres.

Détendez-vous dans les montagnes et vous rencontrerez Clefairy, Aerodactyl, Teddiursa, Meditite, Numel, Hippopotas, Munna, etc.

Les plans d’eau attireront Psyduck, Lapras, Wingull, Barboach, Finneon, Feebas, Bidoof, ainsi que d’autres.

Ceux qui vivent dans l’hémisphère nord rencontreront entre autres Delibird, Turtwig, Chimchar, Piplup, Cottonee, Vanillite et l’adorable Winter Form Deerling.

Les habitants de l’hémisphère sud peuvent également en rencontrer de toutes sortes, mais en voici quelques-uns à noter : Tangela, Treecko, Torchic, Mudkip, Carvanha, Combee et Summer Form Deerling.

La saison apporte également un nouveau lot de Pokémon éclos à partir d’œufs. Bien que nous préparions notre tableau des œufs habituel pour vous à une date ultérieure, voici quelques-uns des Pokémon que vous pouvez vous attendre à faire éclore des œufs cette saison :

Oeufs à 2 km : Poliwag, Bellsprout, Swinub, Meditite, Barboach, Swablu et Bunnelby Oeufs à 5 km : Onix, Azurill, Happiny, Munchlax, Snover, Froakie et Hippopotas Oeufs à 10 km : Audino, Darumaka, Mienfoo, Rufflet, Espurr, Goomy Oeufs Noibat à 5 km d’Adventure Sync Rewards : Cranidos, Shieldon, Frillish, Skrelp, Clauncher et Dedenne Oeufs à 10 km d’Adventure Sync Rewards : Dratini, Bagon, Beldum, Riolu, Deino et Noibat

Cela semble être une période assez chargée, et cela s’ajoute à ce qui se passe en décembre avec le week-end de la journée communautaire du 18 au 19 décembre, le jour de l’encens le 5 décembre, du 7 au 12 décembre entraînera l’événement Dragonspiral Descent, et il y a les deux -Partie événement Pokemon Go Holidays qui se déroulera du 16 au 31 décembre.

On dirait qu’il y a beaucoup à espérer en décembre et pour les deux prochains mois après. Sortez et amusez-vous.