Pokemon Go sonne dans la nouvelle année avec quatre jours d’événements

La nouvelle année approche à grands pas et Niantic prévoit de célébrer l’arrivée de 2022 avec quatre jours d’avantages Pokemon Go via un événement en jeu.

L’événement commence le 31 décembre à 22 h, heure locale, et se termine à 20 h le 4 janvier. L’événement démarre avec un feu d’artifice dans le jeu que les joueurs peuvent apprécier pendant qu’ils les attrapent tous, commençant une heure après l’événement de 22 h. heure de début et jusqu’au 2 janvier à minuit.

Le jeu offrira plusieurs améliorations centrées sur les œufs à couver tout au long du long week-end, y compris ceux qui n’ont besoin que de la moitié du temps pour éclore tout en offrant le double de la quantité de Stardust et de Candy. Des articles d’avatar sur le thème du Nouvel An peuvent être achetés dans Shop with Pokecoins, y compris des lunettes 2022 et une tenue complète assortie.

Mieux encore, plusieurs Pokémon costumés, nouveaux et des années passées, apparaîtront dans la nature, lors de raids et lors de rencontres de recherche tout au long de l’événement, tout en éclosant à partir d’œufs de 7 km. Les Pokémon disponibles pendant cette période sont les suivants :

Lunettes 2020 SlowpokeLunettes 2021 SlowbroLunettes 2022 SlowkingChapeau du Nouvel An HoothootChapeau du Nouvel An PikachuChapeau de Fête GengarChapeau de Fête Wobbuffet

Ce sera le premier événement Pokemon Go uniquement dédié à 2022, et il suit directement l’événement de vacances d’hiver qui a commencé le 16 décembre et se poursuivra jusqu’au 31 décembre. Cet événement présente d’autres Pokémon costumés, des apparitions spéciales de Galarian Darukama (entre autres), et la nouvelle fonction Carte postale qui vous permet d’enregistrer une image d’un PokeStop en tant que carte postale dans un album.

