Pokemon Go Tour : Johto aura lieu en février

Pokémon Go les joueurs pourront bientôt participer au Johto Tour à distance ou en personne.

Niantic a fourni des informations sur ce à quoi s’attendre lors de l’événement Johto célébrant Pokemon Gold et Silver, au cours duquel vous choisirez entre les deux versions.

L’or et l’argent sont sortis dans l’ouest en 2000 pour Game Boy Color, et ont introduit la deuxième génération qui comprenait 100 nouvelles espèces de Pokémon.

Dans la version payante de Pokemon Go Tour: Johto, chaque choix comportera une version exclusive de Pokemon. Vous devez choisir Gold ou Silver avant le début de l’événement, et vous ne pourrez pas modifier votre version plus tard.

Pour cette raison, afin de terminer les défis de collection de l’événement, vous devrez échanger avec des amis qui ont l’autre version de l’événement. Heureusement, pour aider les joueurs à accomplir cette tâche, les Pokémon exclusifs à la version seront attirés par l’encens pendant les heures de l’événement. De plus, vous aurez plus de chances de rencontrer certains Pokémon brillants selon la version que vous choisissez.

Si vous choisissez la version Gold, Spinarak, Gligar, Teddiursa et Mantine seront attirés par l’encens. Vous aurez également plus de chances de rencontrer des versions brillantes de Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Spinarak, Igglybuff, Natu, Hoppip, Sunkern, Misdreavus, Wobbuffet, Gligar, Shuckle, Teddiursa, Swinub, Mantine et Ho-Oh.

Les Pokémon exclusifs à l’argent attirés par l’encens seront Ledyba, Delibird, Skarmory et Phanpy. Vous aurez également plus de chances de rencontrer des versions brillantes de Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Ledyba, Cleffa, Sudowoodo, Hoppip, Yanma, Pineco, Delibird, Skarmory, Houndour, Phanpy, Miltank, Larvitar et Lugia.

Vos compétences en matière de collecte se traduiront par une rencontre avec Celebi qui connaîtra un mouvement spécial lorsqu’il sera pris au cours de l’événement. Ainsi, échanger avec un ami qui a choisi l’autre version sera important.

L’événement payant comportera également une recherche spéciale et, une fois terminé, vous aurez accès à une ligne exclusive de recherche de maîtrise. Plus de détails sur cette recherche « difficile et enrichissante » seront fournis ultérieurement.

Les billets, qui vous coûteront 11,99 $ ou votre équivalent régional, sont désormais en ligne pour l’événement mondial, mais plus de détails sur la date de mise en ligne des billets pour l’événement en personne seront fournis une autre fois.

Si vous achetez un billet Pokemon Go Tour: Johto avant les dates suivantes, vous aurez également accès à la recherche chronométrée de janvier et février de Season of Heritage :

Achetez avant le lundi 10 janvier 2022, heure locale, pour obtenir les recherches chronométrées de janvier et de février. Achetez avant le jeudi 10 février 2022, heure locale, pour obtenir uniquement la recherche chronométrée de février.

Tout commence le samedi 26 février et se déroule de 9h à 21h, heure locale.

Le dimanche 27 février, l’événement en personne se tiendra à quelques endroits sélectionnés et vous passerez à la prochaine étape de votre voyage avec l’apparition de Pokémon de la région de Kanto.

Les détenteurs de billets pour l’événement à domicile et en direct pourront découvrir tous les Pokémon de la région de Johto apparaissant à l’état sauvage, lors de raids et lors de rencontres après des tâches de recherche. Ces Pokémon seront également attirés par l’encens, écloront des œufs et pourront être obtenus via Evolution pendant cette période.

Certains Pokémon découverts à l’origine à Johto écloront à partir d’œufs de 7 km, et pendant l’événement, certains Pokémon généralement exclusifs à certaines régions du monde apparaîtront également dans des raids dans le monde entier.

Tous les Pokémon découverts à l’origine dans la région de Johto seront disponibles sous leurs formes brillantes, certains d’entre eux pour la première fois dans le jeu. Cela inclut le Unown en vedette (G, O, T, U, R et J) qui apparaîtra lors de l’utilisation de l’encens. De plus, vous serez plus susceptible de rencontrer certains Pokémon brillants dans la nature selon votre choix d’or ou d’argent.

Les autres avantages pendant l’événement incluent : un pack gratuit contenant trois passes de raid à distance dans la boutique, les œufs nécessiteront un quart de leur distance d’éclosion normale, vous gagnerez deux fois plus de bonbons pour faire éclore des œufs, vous gagnerez des bonbons supplémentaires en attrapant des vedettes Johto Pokemon, vous obtiendrez jusqu’à neuf laissez-passer de raid gratuits en faisant tourner des disques photo dans les gymnases, et vous recevrez une médaille exclusive dans le jeu pour commémorer l’événement.

Comme pour tous les événements, assurez-vous de prendre un instantané pour une surprise et attendez-vous à ce que des autocollants spéciaux tombent lorsque vous faites tourner des PokeStops.

Si vous ne souhaitez pas acheter de billet, tous les dresseurs, qu’ils achètent ou non un billet, trouveront des Pokémon tels que Pichu, Cleffa, Igglybuff et Togepi éclos à partir d’œufs de 2 km reçus en faisant tourner PokeStop. Vous pourrez également effectuer des recherches chronométrées liées aux combats de dresseurs.