Pokémon Go : tout ce que vous devez savoir sur Mega Evolution

Pokémon Go a enfin Mega Evolution et Mega Raids et cela change la donne ! Bien qu'il y ait beaucoup de choses dans ce nouveau mécanisme, nous avons ici à iMore tout ce que vous devez savoir sur Mega Evolution dans Pokémon Go !

Méga évolution dans Pokémon Go

Le 27 août 2020, Mega Evolution est finalement arrivé, confirmant une partie de ce qui était suspecté, une partie de ce que les dataminers avaient trouvé, et plus encore. Des méga raids ont été ajoutés et la possibilité de méga évoluer certaines espèces a également été ajoutée. Mega Evolution est un peu différent dans Pokémon Go que dans les jeux principaux, mais nous avons tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement de Mega Evolution et comment en tirer le meilleur parti dans Pokémon Go.

Méga énergie

Mega Evolution dans Pokémon Go coûte Mega Energy. Cette ressource rare est récompensée pour avoir terminé des méga-raids et des recherches spéciales. Bientôt, Mega Energy sera également récompensé pour avoir marché avec votre copain Pokémon, accompli certaines tâches de recherche sur le terrain et d’autres modes de jeu.

Le coût initial de Mega Evolution pour une espèce est élevé, mais une fois que vous avez Mega Evolved un Pokémon individuel, les Mega Evolutions suivantes de cette espèce coûtent une fraction de la Mega Energy.

Utilisations pour Mega Pokémon

Une fois Mega Evolved, un Pokémon restera Mega Evolved pendant huit heures. Il peut être utilisé dans les batailles de raid, les batailles d’arène, les batailles de Team GO Rocket, les batailles PVP en dehors de la Go Battle League et en tant que Pokémon copain. Une fois le temps imparti écoulé, vous devrez à nouveau dépenser plus d’énergie pour Mega Evolve. Lorsqu’il est utilisé dans les raids et les combats d’arène, un Pokémon méga-évolué augmente les statistiques de tous les autres Pokémon dans la bataille et fournit un coup de pouce supplémentaire aux Pokémon du même type utilisant les mêmes attaques de type.

Les Pokémon Mega Evolved forment désormais la base de la plupart des stratégies Légendaires et Mega Raid. Lorsqu’ils peuvent le faire en toute sécurité, les joueurs peuvent se coordonner avec le reste de leur groupe de raid pour réunir des équipes entièrement composées d’un seul type dirigé par un Pokémon Mega Evolved. Cela booste les Pokémon de tout le monde tant qu’un Pokémon Méga-évolué est sur le terrain, permettant aux joueurs d’infliger beaucoup plus de dégâts qu’avant.

Méga raids

Une nouvelle classe de Raid Battles, les Mega Raids se déroulent de la même manière que les Raids normaux, mais contre un Pokémon Mega Evolved. Au lieu d’attraper le Mega Pokémon à la fin du Mega Raid, les joueurs sont récompensés avec Mega Energy. Plus le raid est terminé rapidement, plus les Mega Energy Trainers sont récompensés. Bien que tous les Mega Pokémon n’aient pas encore été initiés aux Mega Raids, nous avons des guides pour les éléments suivants :

De plus, contrairement à la plupart des Pokémon évolués, le Pokémon que vous attrapez après avoir terminé un Mega Raid peut être Brillant.

Qu’est-ce que Mega Evolution ?

Mega Evolution est un mécanisme de combat introduit dans les jeux Gen VI, Pokémon X et Pokémon Y. Plus proche de Dynamaxing que d’Evolution, Mega Evolution permet à un Pokémon de devenir beaucoup plus fort pour le reste d’une seule bataille. le Mega Pokémon résultant sera considérablement différent et aura parfois même un type différent. Seules certaines espèces sont capables de Mega Evolution et cela nécessite une Mega Stone spécifique à l’espèce du Pokémon. Par exemple, si vous voulez qu’Ampharos devienne Mega Evolve, vous avez besoin d’Ampharosite, mais Absol a besoin d’Absolite. En plus de la Mega Stone, le Trainer doit également avoir une Key Stone qui est conservée dans un Mega Ring, un Mega Bracelet, un Z-Ring ou un Z-Power Ring.

Les Pokémon Mega existants peuvent-ils évoluer dans Pokémon Go ?

Il a été révélé dans une vidéo Developer Insight que tout Pokémon capable de Mega Evolution dans les jeux de base pourra également Mega Evolve dans Pokémon Go, y compris le tout premier Pokémon de départ que vous avez choisi. Eh bien, en supposant que vous n’ayez pas choisi Pikachu. Cependant, tous les Pokémon capables de méga-évoluer dans les jeux de base ne peuvent pas le faire pour le moment. Actuellement, seules certaines espèces de Pokémon peuvent méga-évoluer, tandis que d’autres espèces seront ajoutées au fil du temps.

Les espèces suivantes ont débloqué Mega Evolution :

Venusaur : Mega Venusaur coûte 200 Mega Energy initialement et 40 Mega Energy sur les évolutions suivantes. Charizard (à la fois X et Y): Mega Charizard coûte 200 Mega Energy initialement et 40 Mega Energy sur les évolutions suivantes. Blastoise : Mega Blastoise coûte 200 Mega Energy initialement et 40 Mega Energy sur les évolutions suivantes. Beedrill : Mega Beedrill coûte 100 Mega Energy initialement et 20 Mega Energy sur les évolutions suivantes. Pidgeot : Mega Pidgeot coûte 100 Mega Energy initialement et 20 Mega Energy sur les évolutions suivantes. Slowbro : Mega Slowbro coûte 200 Mega Energy initialement et 40 Mega Energy sur les évolutions suivantes. Gengar : Mega Gengar coûte 200 Mega Energy initialement et 40 Mega Energy sur les évolutions suivantes. Gyarados : Mega Gyarados coûte 200 Mega Energy initialement et 40 Mega Energy sur les évolutions suivantes. Aerodactyl : Mega Aerodactyl coûte 200 Mega Energy initialement et 40 Mega Energy sur les évolutions suivantes. Ampharos : Mega Ampharos coûte 200 Mega Energy initialement et 40 Mega Energy sur les évolutions suivantes. Steelix : Mega Steelix coûte 200 Mega Energy initialement et 40 Mega Energy sur les évolutions suivantes. Houndoom : Mega Houndoom coûte 200 Mega Energy initialement et 40 Mega Energy sur les évolutions suivantes. Manectric : Mega Manectric coûte 200 Mega Energy initialement et 40 Mega Energy sur les évolutions suivantes. Altaria : Mega Altaria coûte 200 Mega Energy initialement et 40 Mega Energy sur les évolutions suivantes. Absol : Mega Absol coûtera probablement 200 Mega Energy initialement et 40 Mega Energy sur les évolutions suivantes. Lopunny : Mega Absol coûte 200 Mega Energy initialement et 40 Mega Energy sur les évolutions suivantes. Abomasnow : Mega Abomasnow coûte 200 Mega Energy initialement et 40 Mega Energy sur les évolutions suivantes.

Depuis le 3 septembre 2020, le coût des méga évolutions suivantes est passé de 25 % à 20 % du coût initial.

Quel Pokémon pourra éventuellement Méga-Évoluer dans Pokémon Go ?

Il existe 46 espèces de Pokémon capables de Mega Evolution dans les jeux Pokémon de base, dont deux ont deux formes Mega différentes :

Venusaur Charizard * – peut changer de Feu et Vol à Feu et Dragon Blastoise Beedrill Pidgeot Alakazam Slowbro Gengar Kangaskhan Pinsir – changements de Insecte à Insecte et Vol Gyarados – changements de Eau et Vol à Eau et Sombre Aerodactyl Mewtwo * – peut changer de pur Psychique à Psychic and Fighting Ampharos – passe de l’électrique pur à l’électrique et au dragon Steelix Scizor Heracross Houndoom Tyranitar Sceptile – passe de l’herbe pure à l’herbe et au dragon Blaziken Swampert Gardevoir Sableye Mawile Aggron – passe de l’acier et la roche à l’acier pur Medicham Manectric Sharpedo Camerupt Altaria – passe de Dragon et Vol à Dragon et Fée Banette Absol Glalie Salamence Metagross Latias Latios Rayquaza Lopunny – passe de Normal à Normal et Combat Garchomp Lucario Abomasnow Gallade Audino – passe de Normal à Normal et Fée Diancie

Un astérisque indique un Pokémon avec deux Méga-Évolutions différentes, différenciées en Méga X ou Méga Y.

Réversion primordiale dans Pokémon Go ?

En plus des 46 Pokémon capables de Méga-Évolution, les Pokémon Légendaires Kyogre et Groudon ont des formes similaires à Méga-Évolution. Ces formes, appelées Primal Reversion, utilisent des orbes au lieu de Mega Stones et ne nécessitent pas la Key Stone. Sinon, le processus est très similaire. Bien que ni l’un ni l’autre n’aient encore été introduits, les dataminers ont trouvé des preuves que Primal Kyogre et Primal Groudon arrivent bientôt.

Groudon primordial

Après être passé par Primal Reversion, Groudon n’est plus uniquement de type Sol, mais désormais de type Sol et Feu. Sa nouvelle capacité*, Desolate Land change le temps en une lumière solaire extrêmement dure. Cela fait échouer les attaques dommageables de type Eau ; la modification des conditions météorologiques entraîne l’échec de Sunny Day, Rain Dance, Sandstorm et Hail ; et certaines capacités (sécheresse, bruine, courant de sable et avertissement de neige) échouent. Groudon peut également subir une réversion primordiale plusieurs fois dans la même bataille et ne limite pas un autre Pokémon de Mega Evolving.

Kyogre primordial

Lorsque Kyogre subit une réversion primordiale, il reste un type d’eau pure, mais obtient toujours un gros boost de statistiques. C’est une nouvelle capacité *, la mer primordiale provoque de fortes pluies. Ces conditions météorologiques extrêmes font échouer les attaques de type Feu ; la modification des conditions météorologiques entraîne l’échec de Sunny Day, Rain Dance, Sandstorm et Hail ; et certaines capacités (sécheresse, bruine, courant de sable et avertissement de neige) échouent. Kyogre peut également subir une réversion primordiale plusieurs fois dans la même bataille et ne limite pas un autre Pokémon de Mega Evolving.

Une note sur les capacités : Pokémon Go n’intègre pas les capacités comme le font les jeux de base. Généralement, cela n’a pas été un problème, mais Mega Evolution modifie également la capacité d’un Pokémon et certaines de ces capacités peuvent avoir un effet dramatique sur la bataille. Alors que les capacités de Primal Groudon et Primal Kyogre sont assez importantes, la capacité Thick Fat de Mega Venusaur réduirait normalement de moitié les dégâts subis par les attaques de type Feu et Glace. Parce que Mega Venusaur n’a pas cette capacité dans Pokémon Go, les attaques de type Feu et Glace infligent des dégâts super efficaces.

Des questions?

