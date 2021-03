Pokémon Go: tout ce que vous devez savoir sur Mega Evolution

Pokémon Go a enfin Mega Evolution et Mega Raids et cela change la donne! Bien qu’il y ait beaucoup de choses à propos de ce nouveau mécanisme, chez iMore, nous avons tout ce que vous devez savoir sur Mega Evolution dans Pokémon Go! Et n’oubliez pas de consulter nos meilleurs accessoires Pokémon Go, afin que vous puissiez être entièrement équipé sur votre Pokémon Journey!

Le 27 août 2020, Mega Evolution est enfin arrivée, confirmant une partie de ce qui était suspecté, une partie de ce que les dataminers avaient trouvé, et plus encore. Des méga raids ont été ajoutés et la possibilité de méga évoluer certaines espèces a également été ajoutée. Mega Evolution est un peu différent dans Pokémon Go que dans les jeux de base, mais nous avons tout ce que vous devez savoir sur le fonctionnement de Mega Evolution et comment en tirer le meilleur parti dans Pokémon Go.

Mega Energy

Mega Evolution dans Pokémon Go coûte Mega Energy. Cette ressource rare est récompensée pour avoir terminé des méga raids et des recherches spéciales. Bientôt, Mega Energy sera également récompensé pour avoir marché avec votre Pokémon Buddy, terminé certaines tâches de recherche sur le terrain et d’autres modes de jeu.

Le coût initial de la méga évolution pour une espèce est élevé, mais une fois que vous avez méga évolué un Pokémon individuel, les méga évolutions ultérieures de cette espèce coûtent une fraction de la méga énergie.

Utilisations pour Mega Pokémon

Une fois Mega Evolved, un Pokémon restera Mega Evolved pendant une période de temps définie. Il peut être utilisé dans les batailles de raid, les batailles de gymnase, les batailles de fusée en équipe GO, les batailles PVP en dehors de la ligue de combat Go et en tant que Pokémon ami. Une fois le temps écoulé, vous devrez à nouveau dépenser plus de Mega Energy pour Mega Evolve. Lorsqu’il est utilisé dans les raids et les batailles de gym, un Pokémon Mega Evolved augmente les statistiques de tous les autres Pokémon de la bataille et fournit un coup de pouce supplémentaire aux Pokémon du même type utilisant le même type d’attaques.

Méga raids

Une nouvelle classe de batailles de raid, les méga raids sont exécutés de manière similaire aux raids normaux, mais contre un Pokémon méga évolué. Au lieu d’attraper le Mega Pokémon à la fin du Mega Raid, les joueurs sont récompensés par Mega Energy. Plus le raid est terminé rapidement, plus les entraîneurs Mega Energy sont récompensés. Bien que tous les méga Pokémon n’aient pas encore été introduits dans les méga raids, nous avons des guides pour ce qui suit:

De plus, contrairement à la plupart des Pokémon évolués, le Pokémon que vous attrapez après avoir terminé un méga raid peut être brillant.

Qu’est-ce que Mega Evolution?