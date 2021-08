Pokemon Go Ultra Unlock 2021 partie 2: Recherche spatiale, récompenses, spawns et raids

in

Pokemon Go continue de passer rapidement d’un événement à un autre, et c’est à nouveau le moment de l’année où nous obtenons un Événement Ultra Unlock.

Le 2021 Ultra Débloquer apporte avec lui un tas de quêtes de recherche Ultra Unlock chronométrées spéciales qui vivra aux côtés des missions du mois en cours, et la possibilité d’attraper une gamme de Pokémon rares ou de variantes brillantes – soit à travers les missions, soit à travers d’autres aspects du jeu tels que les éclosions d’œufs, les batailles de raid, ou simplement des apparitions régulières dans le monde.

Si vous êtes nouveau ou si vous revenez à Pokemon Go après un certain temps, ces événements sont assez simples – ils mélangent le frai et les missions disponibles dans le jeu pour vous donner accès à des Pokémon rares, ou même à des Pokémon que vous ne pourriez généralement pas. accéder à tous, ainsi que d’autres récompenses nettes qui vous seront utiles dans votre cheminement pour devenir un maître Pokémon.

Comme tout événement Pokemon Go, le segment Space Ultra Unlock 2021 a une heure de fin confirmée: l’événement prendra fin le mardi 17 août à 20h heure locale. À ce stade, l’événement décrit ci-dessous s’arrêtera et sera remplacé par la partie 3, qui présentera les Pokémon de la région de Galar. Nous mettrons à jour cette page le moment venu.

Sur cette page, nous décrivons les éléments clés de l’événement Ultra Unlock 2021 sur le thème de l’espace : la recherche limitée dans l’espace, la recherche spéciale sur le terrain Ultra Unlock et les modifications apportées aux spawns, œufs et raids de Pokémon sauvages. Tenez-vous-en !

Ultra Unlock 2021 Partie 2 : Recherche dans l’espace

Pour trouver cette série spéciale de recherches chronométrées Ultra Unlock 2021 en édition limitée, il vous suffit de naviguer vers le bon menu et de commencer les quêtes. Pour y arriver, appuyez sur le bouton en bas à droite de Pokemon Go (il est souvent orange – vous y trouverez trois onglets, Aujourd’hui, Terrain et Spécial. Aujourd’hui, ce sont les événements actuels, tandis que Field fait référence aux quêtes de recherche sur le terrain du mois en cours. .

Spécial fait référence à des lignes de quêtes spéciales – c’est ce que sont ces premières quêtes Ultra Unlock. Ces quêtes ne peuvent être accomplies qu’une seule fois – il s’agit d’une offre spéciale unique.

Les quêtes de recherche chronométrée suivantes sont disponibles pendant l’événement Ultra Unlock: Space et constituent la première partie principale de l’événement Ultra Unlock en cours, qui se déroule jusqu’au mardi 17 août à 20h, heure locale. Vous pouvez accomplir ces quêtes avec désinvolture pendant cette période, en fournissant des ressources, des rencontres Pokémon et d’autres récompenses :

Espace Ultra Débloquer 1/5

Attrapez 10 Pokemon (rencontre Munna) Faites 5 Nice Throws (rencontre Clefairy) Transférez 5 Pokemon (7x Nanab Berry) Récompenses d’achèvement: (10x Pokeball, 484 XP, 5x Ultra Ball

Espace Ultra Débloquer 2/5

Attrapez 10 Pokémon (8x Razz Berry) Utilisez 5 Razz Berries pour aider à attraper Pokemon (rencontre Lunatone) Utilisez 5 Nanab Berries pour aider à attraper Pokemon (Rencontre Solrock) Récompenses d’achèvement : (10x Pinap Berry, 484 XP, 5x Ultra Ball

Espace Ultra Débloquer 3/5

Attrapez 10 Pokémon (rencontre avec Gastly) Faites 5 grands lancers (rencontre avec Duskull) Faites 5 jolis lancers d’affilée (rencontre avec Shuppet) Récompenses d’achèvement : (15x Pokeball, 484 XP, 5x Ultra Ball

Espace Ultra Débloquer 4/5

Attrapez 15 Pokémon (6x Pinap Berry) Faites 7 superbes lancers de Curveball (rencontre avec Shellos (mer de l’Est)) Faites 7 jolis lancers de Curveball (rencontre avec Shellos (mer de l’Ouest)) Récompenses d’achèvement : (12x Razz Berry, 484 XP, 5x Ultra Ball

Espace Ultra Débloquer 5/5

Attrapez 6 Pokémon de type psychique (rencontre avec Elgyem) Gagnez un raid (rencontre avec Espurr) Faites 2 excellents lancers (1x Silver Pinap Berry) Récompenses d’achèvement : (20x Pokeball, 3000 Stardust, 5x Ultra Ball

Recherche sur le terrain pour les événements spatiaux – Ultra Unlock 2021, partie 2

En plus des quêtes chronométrées spéciales verrouillées ci-dessus, l’Ultra Unlock 2021 apporte un tas de recherches spéciales sur le terrain – et contrairement à la quête spéciale chronométrée, celles-ci ne sont pas immédiatement disponibles pour vous. Au lieu de cela, ce sont des missions exclusives à l’événement qui apparaissent comme n’importe quelle autre recherche sur le terrain – se produisant lorsque vous faites tourner des PokeStops à des arrêts autonomes ou au sommet des gymnases.

Ces missions ont une chance aléatoire d’apparaître aux côtés de toutes les autres recherches sur le terrain en cours, mais pendant les heures de l’événement, elles sont clairement légèrement plus susceptibles d’apparaître que les quêtes normales. Ces quêtes forment la partie 2 de l’événement Ultra Unlock 2021 – et les quêtes sont les suivantes :

Attrapez 15 Pokémon: rencontre Staryu (chance brillante) Faites 5 jolis lancers de Curveball: rencontre Lunatone ou Staryu (chance brillante) Faites 7 grands lancers de Curveball: rencontre Shellos (variante ouest ou est au hasard) Faites tourner 10 Pokestops ou gymnases: 10x Pokeball Transfer 5 Pokémon : 3x Pinap Berry

Comme le reste de l’événement, ces missions sur le terrain apparaîtront au hasard dans les PokeStops et les gymnases jusqu’au mardi 17 août à 20h, heure locale pour vous. Si vous avez déjà une quête, vous pourrez toujours la terminer après ce délai.

Autres modifications de l’événement spatial Ultra Unlock 2021: œufs, apparitions et raids

Si toutes ces missions ne vous suffisaient pas, en plus l’événement Ultra Unlock 2021 a une différence majeure : il change beaucoup d’activité de spawn et Pokemon tout au long de Pokemon Go pendant la durée de l’événement – ​​qui encore, pour être clair, jusqu’au 17 août à 20h, heure locale.

L’idée générale derrière l’événement est que l’espace lui-même se déforme, ce qui fait que des Pokémon apparaissent dans des endroits où ils ne le font généralement pas. Cela signifie que des variantes régionales exclusives de Pokemon qui s’excluent généralement mutuellement – ​​telles que Heatmor et Durant – peuvent désormais apparaître ensemble dans toutes les régions du monde – certes pour une durée limitée.

Ces changements de comportement de reproduction des Pokémon se reflètent dans les apparitions sauvages, mais aussi dans les éclosions d’œufs de 7 km et les Pokémon qui apparaissent dans les raids. Voici à qui vous pouvez vous attendre pendant toute la durée de l’événement :

Les Pokémon suivants ont augmenté les taux de frai sauvage pendant la partie 2 de l’événement Ultra Unlock 2021 :

Clefairy Gastly Duskull Munna Basculin (variantes à rayures bleues et rouges) Elgyem Heatmor Durant

Ajouts d’œufs de 7 km pendant Ultra Unlock 2021 :

Shellos (variantes de la mer de l’Ouest et de l’Est) Basculin (variantes à rayures bleues et rouges) Heatmor Durant

Ajouts Ultra Unlock 2021 Raid Pokemon:

Unown U (1 étoile) Shellos (variantes Mer Ouest et Est / 1 étoile) Elgyem (1 étoile) Espurr (1 étoile) Alakazam (3 étoiles) Kangaskhan (3 étoiles) Heracross (3 étoiles, brillant forme nouvellement publiée) Palkia (5 étoiles, nouvelle forme brillante publiée) Mega Amparos (Mega)