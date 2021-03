Pokemon Go Wurmple Evolution: comment faire évoluer Wurmple en Silcoon, Cascoon, Beautifly et Dustox

Dans le monde de Pokemon, la grande majorité des créatures évoluent de la même manière. Cela varie d’un jeu à l’autre, mais en Pokemon Go cela signifie généralement nourrir une certaine quantité de bonbons. Cependant, une poignée de Pokémon sont différents – et tel est le cas pour Wurmple.

Wurmple n’est pas le plus excitant des Pokémon – c’est un Pokémon modeste de type bug ajouté à la troisième génération, un petit ver hérissé qui finit par entrer dans une forme de cocon et devient ensuite tout autre chose. Cependant, Wurmple est assez unique en ce sens que vous ne savez jamais vraiment ce que vous allez obtenir lorsque vous le faites évoluer – il peut évoluer vers le bas de l’une des deux lignes d’évolution uniques et spécifiques. Sur cette page, nous expliquons l’évolution de Wurmple, juste pour dissiper toutes les questions que vous pourriez avoir sur le fonctionnement du mécanisme.

Évolution de Pokemon Go Wurmple: comment évoluer vers Silcoon & Beautifly ou Cascoon & Dustox

Comme c’est toujours le cas lorsqu’un Pokémon a une évolution plus compliquée, les gens se posent des questions. Et nous sommes ici pour répondre à ces questions – alors éliminons-les. Fondamentalement, Wurmple peut évoluer de deux manières distinctes dans Pokemon Go:

En évoluant vers Silcoon, Wurmple peut finalement évoluer vers le Beautifly ressemblant à un papillon. (Wurmple> Silcoon> Magnifiquement)

(Wurmple> Silcoon> Magnifiquement) En évoluant vers Cascoon, Wurmple peut atteindre l’évolution finale de Dustox, qui est bien sûr basé sur un papillon de nuit. (Wurmple> Cascoon> Dustox

Quelle que soit la direction dans laquelle la paire évolue, il vous en coûtera toujours 12 Wurmple Candy pour votre première évolution (Wurmple à Silcoon ou Cascoon) et 50 Candy pour votre deuxième évolution (Silcoon ou Cascoon à Beautifly ou Dustox).

Ce que vous vous demandez probablement, inévitablement, c’est s’il existe un moyen d’influencer cela. Par exemple, vous pouvez utiliser certains noms comme un petit «code de triche» pour accéder à chaque évolution d’Eevee dans Pokemon Go… mais malheureusement, ce n’est pas le cas ici. Le petit point d’interrogation que vous voyez à côté du bouton Evolve pour Wurmple est entièrement aléatoire – vous ne pouvez pas l’influencer de toute façon.

La bonne nouvelle est que c’est une chance de 50/50 entre les deux – donc même si vous pourriez avoir un peu de malchance et obtenir quelques-uns des mêmes Pokémon d’affilée, vous obtiendrez certainement les deux assez rapidement. La chance est loin d’être aussi diluée qu’avec Évoli. De plus, les prix des bonbons sont bon marché – cela ne pourrait pas être beaucoup mieux ou plus juste.

Une fois que vous obtenez Silcoon ou Cascoon, votre prochaine évolution est définie – Silcoon se transforme en Beautifly et Cascoon en Dustox. C’est juste la première phase qui a un élément aléatoire.