Pokemon gratuit pour l’épée et le bouclier, carte en ligne Pokemon TCG disponible ce week-end

La Pokemon Players Cup 25th Anniversary Invitational a lieu ce week-end, et The Pokemon Company a quelques cadeaux gratuits pour ceux qui se connectent. Pendant la compétition, la société partagera également des codes de téléchargement pour un Coalossal gratuit dans Pokemon Sword and Shield. comme carte gratuite pour Pokemon Trading Card Game Online.

Le Coalossal gratuit est basé sur celui utilisé par Wolfe Glick, vainqueur de la Pokemon Players Cup II. Le Pokémon a une nature modeste et connaît les mouvements Heat Wave, Meteor Beam, Protect et Solar Beam. Une fois le code de téléchargement révélé, vous pouvez réclamer le Coalossal en lançant votre copie de Sword or Shield et en suivant ces étapes :

Ouvrez Mystery GiftSelect Get with a Code/PasswordSuivez les invites pour vous connecter en ligneEntrez le code de téléchargement

La carte gratuite Pokemon TCG Online, quant à elle, est la Quick Ball, une carte “secret rare” qui a été largement utilisée dans la compétition Pokemon Players Cup IV. Quick Ball vous permet de rechercher dans votre deck un Pokémon de base et de le mettre dans votre main après avoir défaussé une autre carte de votre main.

La Pokemon Players Cup 25th Anniversary Invitational se déroule du 13 au 15 août et présente les meilleurs joueurs en compétition dans Pokemon Sword and Shield et Pokemon TCG. La compétition sera diffusée sur la chaîne Twitch de Pokemon, les codes de téléchargement susmentionnés devant être révélés au cours de la diffusion. Vous pouvez en savoir plus sur la compétition sur le site officiel de Pokemon.

Dans d’autres nouvelles de Pokemon, le spin-off de Switch New Pokemon Snap a récemment reçu une mise à jour gratuite qui a ajouté trois nouvelles zones et 20 Pokemon supplémentaires à photographier. Des remakes de Pokemon Diamond et Pearl sont également en route pour Switch en novembre, tandis qu’un tout nouveau jeu se déroulant dans l’ancien Sinnoh, Pokemon Legends: Arceus, sortira au début de l’année prochaine le 28 janvier.

