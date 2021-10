Pokémon HOME: Comment obtenir la capacité cachée Scorbunny, Grookey et Sobble

La première partie de la célébration Pokémon Sword and Shield, The Pokémon Company a fait en sorte que les joueurs puissent acquérir chacun des démarreurs Gen 8 avec des capacités cachées. Cela signifie que vous pouvez obtenir un Grookey, un Scorbunny et un Sobble, chacun avec une capacité cachée. De cette façon, vous pouvez vous amuser encore plus avec l’un des meilleurs jeux Nintendo Switch. Voici comment procéder.

Share