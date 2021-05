Pokémon HOME pour iOS taquine une nouvelle fonctionnalité de calendrier de capture

Pokémon HOME a été lancé en 2020 pour les utilisateurs iOS et Android afin de stocker les monstres de poche des jeux Nintendo DS sur votre téléphone, puis sur la Nintendo Switch. Aujourd’hui, The Pokémon Company a annoncé une mise à jour majeure à venir en juin pour les utilisateurs d’iOS.

Selon un article de blog, trier les Pokémon via l’application Pokémon HOME devient plus facile que jamais avec la nouvelle fonction Catch Calendar. Il améliore le Pokédex permettant à l’entraîneur d’organiser ses Pokémon en fonction des dates auxquelles ils ont été capturés.

«Cela vous permettra de revivre des souvenirs de vos aventures, comme le jour où vous avez attrapé votre tout premier Pokémon ou le jour où vous avez finalement ajouté un puissant Pokémon légendaire à votre équipe. Vous pouvez également définir des dates spécifiques comme anniversaires, comme votre anniversaire ou le jour où vous avez rencontré pour la première fois un Pokémon qui est devenu spécial pour vous. “

Ce Pokédex mis à jour introduit la possibilité de visualiser les Pokémon enregistrés dans l’application Pokémon HOME sous différents angles. Les dresseurs pourront avoir un meilleur aperçu de leurs partenaires Pokémon et même découvrir des détails qui n’avaient jamais été remarqués auparavant.

Parallèlement à cette mise à jour, la société Pokémon distribuera un Bulbasaur et un Squirtle spéciaux, via Mystery Gift sur l’application Pokémon HOME, qui portent le facteur Gigantamax. Gigantamax a été introduit pour la première fois dans Pokémon Sword and Shield, les jeux Nintendo Switch lancés fin 2019. Avec cette fonctionnalité, une fois que vous avez fait évoluer Bulbasaur et Squirtle, vous pouvez leur faire prendre une nouvelle forme dans les batailles d’entraîneurs ou les batailles Max Raid.

Le billet de blog rappelle aux entraîneurs de terminer l’histoire principale de Pokémon Sword and Shield. Une fois qu’ils sont devenus champions, il est possible de recevoir un Charmander avec facteur Gigantamax de Leon. Avec cela, les formateurs pourront avoir les trois démarreurs Kanto avec cette condition spéciale.

Pokémon, qui est désormais la franchise la plus précieuse au monde, célèbre cette année son 25e anniversaire. En 2021, parallèlement à certains événements Pokémon GO pour célébrer cette étape importante, la société publie de nouveaux jeux pour Nintendo Switch, tels que New Pokémon Snap, Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Shining Pearl.

