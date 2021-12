Pokémon Journeys est comme la série originale, mais 151 fois mieux

Image : La société Pokémon

La vie a été difficile ces derniers temps. Autant je veux rattraper toute la tension palpitante de toutes les émissions de télévision que tout le monde regarde – Jeu de calmar, Succession, la nouvelle saison de Le sorceleur — Je n’ai tout simplement pas l’énergie pour ça. Si je n’ai qu’une heure ou deux après le travail, je ne veux pas le dépenser à cran, et ça n’aide pas que des émissions comme Squid Game me rebutent vraiment mon dîner.

Alors, mon partenaire et moi avons commencé à regarder le Pokémon original Ligue Indigo série, un peu comme une blague nostalgique, un peu comme une charge, de la même manière que vous mangez du pop-corn juste pour occuper vos mains et votre visage pendant un film. Ensuite, nous avons décidé de passer à la série Pokémon plus moderne (en partie pour voir comment elle avait évolué, et en partie dans l’espoir de voir un Snom), et nous avons opté pour Voyages Pokémon, qui est la plus récente saison de liaison de l’épée et du bouclier… et, alerte spoiler : c’est un peu la règle.

Je suis désolé pour les gens qui frappent le tambour d’anime Pokémon depuis des années. J’ai été choqué d’apprendre que Pokémon Journeys est la vingt-troisième saison, et bien que j’aie joué à presque tous les jeux (ce n’était donc pas trop difficile à rattraper), j’admets que ma diligence a glissé sur le Émission de télévision.

Heureusement pour moi, Pokémon Journeys ne s’attend pas à ce que je sache grand-chose sur les années intermédiaires. Ash a encore dix ans, Pikachu est toujours son meilleur ami, et bien qu’il y ait un peu de confusion quant à ce qu’Ash a déjà fait – il semble faire référence, ou du moins impliquer, qu’il a déjà battu plusieurs dirigeants de gymnases et a eu de nombreuses aventures , il ne s’agit donc pas seulement d’un redémarrage direct – il est surtout extrêmement facile de se lancer dans la nouvelle histoire.

Avec le nouveau venu de la série Goh, un garçon charmant et excitant qui veut vraiment (et essaie) de tous les attraper, Journeys est la première fois que deux protagonistes ont une facturation égale dans une saison d’anime Pokémon. Goh et Ash sont tous les deux très bien écrits en tant que meilleurs amis pré-adolescents : ils ont des combats stupides, des objectifs ambitieux et s’enseignent mutuellement des choses importantes sur la vie et la croissance. Comme nous le savons, Ash est un jeune vaurien courageux et bien informé, et l’attitude de Goh, attraper d’abord, poser des questions plus tard, mélangée à une surabondance de prudence au combat, est un excellent équilibre pour l’ambition enthousiaste d’Ash.

Les Pokémon qui jouent dans Journeys sont également pleins de personnalité, avec Pikachu semblant plus mature et plus solidaire qu’avant, et le partenaire de Goh, Pokémon Scorbunny, ayant toute une histoire tournant autour de vouloir aider les défavorisés, et de devenir plus tard un adolescent boudeur Raboot. Pikachu a même une histoire d’adoption par Kangaskhan, et c’est vraiment assez larmoyant.

Le Pokémon original était très bien animé par le studio japonais OLM, qui allait plus tard faire plusieurs films Pokémon, l’anime Inazuma Eleven et Yo-Kai Watch, et le favori culte. Komi ne peut pas communiquer – mais Journeys est autre chose. Les animateurs se sont penchés encore plus loin sur des émotions exagérées, des moments extrêmement mignons et maladroits, et un million de choses que j’ai tellement aimées que j’ai dû mettre la vidéo en pause pour prendre une photo et l’envoyer à des amis.

Mettez tout cela ensemble, et ce que vous obtenez est une série qui est construite sur les mêmes tropes Pocket-Monster-of-the-week que l’original, y compris Jessie et James de Team Rocket comme ennemis, mais mis à jour pour l’ère moderne. Les messages sur le consentement, l’épuisement professionnel et la confiance sont tissés dans une structure que nous connaissons et aimons tous, ce qui en fait un spectacle étonnamment profond pour les adultes et les enfants (du moins, je suppose que c’est bon pour les enfants… Je n’ai pas d’enfants moi-même, il n’y a donc que moi et mon partenaire, deux adultes dans la trentaine, regardant Pokémon pendant que nous déjeunons).

Je suis tellement investie dans cette émission qui est censée parler de petits animaux qui se battent, destinée aux enfants, qui existe entièrement pour vendre des jeux… et je n’ai pas honte. C’est douloureusement mignon, et j’ai éclaté de rire à plusieurs reprises.

Bien sûr, une partie est prévisible – la Team Rocket repartira toujours, Ash gagnera presque toujours n’importe quelle bataille et il n’y a jamais de véritable conflit – mais qui s’en soucie? C’est plein de cœur, c’est magnifique, et c’est honnêtement remarquable de voir combien de ses histoires consistent en des Pokémon disant simplement leurs noms dans des tons différents pendant 15 minutes, tout en vous faisant ressentir des émotions.

Je sais que votre arriéré d’émissions de télévision à regarder est probablement aussi long que le mien, mais si jamais vous cherchez quelque chose à la fois léger et étonnamment charnu, alors vous pourriez aussi profiter de Pokémon Journeys.

Je vous préviens cependant: j’en suis à 27 épisodes et il n’y a pas eu un seul Snom.