Pokémon lance “Pokémon 25: The Red EP”, avec un homologue “Blue EP” à venir plus tard

Dans le cadre des célébrations en cours de son 25e anniversaire, The Pokémon Company a lancé aujourd’hui “Pokémon 25: The Red EP”, la première des deux compilations musicales marquant l’occasion.

L’EP Red comprend trois chansons au total, comprenant les nouveaux morceaux Got ‘Em de Vince Staples et Wonderful de Cyn, ainsi que Take It Home de Mabel qui était déjà officiellement sorti. Vous pouvez diffuser l’EP sur Spotify ci-dessous, et il peut également être trouvé sur YouTube Music, iTunes et Amazon Music.

The Pokémon Company a également confirmé que le deuxième EP, “Pokémon 25: The Blue EP” arrivera plus tard ce mois-ci. Cette deuxième compilation comprendra des remixes des chansons de The Red EP réunis par l’artiste nominé aux Grammy, Zhu.

Image : La société Pokémon

Écoutez-le ci-dessus et dites-nous ce que vous en pensez – et assurez-vous également de regarder la chanson Pokémon de Katy Perry, Electric !