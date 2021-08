Pokemon Legends: Arceus a des formes hisuiennes de Pokémon familiers

in

Pokemon Legends : Arceus comportera non seulement une nouvelle créature légendaire, mais certains Pokémon du jeu auront également des formes hisuiennes.

Deux des formes hisuiennes de Pokémon Légendes : Arceus sont Wyrdeer et Basculegion. Le premier est une évolution de Stantler tandis que Basculegion est une version de Basculin.

Selon la tradition, le Wyrdeer de type Normal / Psychique grandit beaucoup lorsqu’il évolue et ses vêtements avec sa fourrure se détachent de sa barbe, de sa queue et de ses pattes. Ceux-ci sont très prisés par les habitants de la région pour une telle “protection haut de gamme” contre le froid. En ce qui concerne les combats, le Pokémon émet de l’énergie psychique à partir des orbes sur ses bois et utilise ces orbes pour émettre de l’énergie psychique “assez puissante pour déformer l’espace”.

Le poisson Basculegion, de type Eau/Fantôme, cette forme de Basculin se produit lorsque le Pokémon est “possédé par les âmes” d’autres Basculin de son banc qui n’ont pas pu supporter le dur voyage en amont.” des poissons décédés de son banc. Pokémon se bat avec ces âmes, qui attaquent leurs adversaires comme s’ils avaient leur propre volonté. Parce qu’il tire son pouvoir des âmes qui le possèdent, ce pouvoir lui permet de nager indéfiniment sans se fatiguer.

Ensuite, il y a aussi l’oiseau Pokémon Rufflet, qui, lorsqu’il est dans la région d’Hisui, évolue en Hisuian Braviary. Il est plus grand que la forme précédemment découverte de Braviary, et le type Psychic/Flying peut générer de puissantes ondes de choc. Il utilise ensuite ses serres pour donner aux combattants le coup de grâce lorsqu’ils sont affaiblis par ces ondes de choc. Apparemment, il peut également utiliser son pouvoir psychique pour “aiguiser son sixième sens et entrer dans une transe qui renforce ses capacités physiques”. Soigné

Et enfin, il y a Hisuian Growlithe, qui est de type Feu/Rock avec une corne pointue sur la tête en roche. Dans le jeu, les Pokémon ont tendance à traîner par paires.

Bien sûr, le jeu propose également le Pokémon légendaire, Arceus, qui apparemment “a tout façonné dans le monde” et est en quelque sorte lié à votre histoire.

Situé dans une ancienne version de la région de Sinnoh, dans le jeu, vous essayerez de terminer le tout premier Pokedex.

Avec votre choix de Rowlet, Cyndaquil ou Oshawott comme Pokémon de départ, vous travaillerez avec un “professeur mystérieux” qui a voyagé à travers le monde.

Le gameplay vous permet d’observer Pokemon pour apprendre leur comportement, puis de vous faufiler soigneusement et de viser votre Poke Ball. Vous pouvez également demander à votre allié Pokémon de combattre des Pokémon sauvages que vous espérez attraper. Il suffit de lancer la Poke Ball tenant votre allié Pokémon près d’un Pokémon sauvage, et vous entrerez en toute transparence dans une bataille et commanderez votre Pokémon.

Pokemon Legends : Arceus sortira sur Switch le 28 janvier.

Ceux qui précommanderont le jeu recevront l’ensemble de kimono Hisuian Growlithe. Vous pouvez le recevoir en choisissant “Obtenir via Internet” dans la fonction Cadeaux mystères du jeu, jusqu’au 9 mai 2022.

Nintendo note qu’il faudra environ deux heures de jeu avant que la fonction Mystery Gifts ne soit déverrouillée. Vous aurez besoin d’une connexion Internet pour réclamer le bonus de précommande, mais vous n’aurez pas besoin d’un abonnement Nintendo Switch Online payant.