Pokémon Legends: Arceus Info arrive “bientôt”, déclare The Pokémon Company

Bien que Pokémon Legends: Arceus soit sans doute l’une des versions les plus intrigantes que la série Pokémon ait reçues depuis un certain temps, nous n’en avons pas beaucoup entendu parler depuis sa première révélation en février. Une date de sortie a été donnée un peu plus tard en mai, mais nous n’avons pas entendu de bruit depuis lors.

Heureusement, pour tous ceux qui sont prudemment optimistes que le jeu pourrait être un pas en avant vraiment spécial pour la série compte tenu du temps et de la créativité qu’il mérite, il semble que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour en savoir plus. GamesBeat s’est récemment assis pour discuter avec JC Smith, directeur principal du marketing grand public de The Pokémon Company International, et le sujet de la sortie imminente d’Arceus a été brièvement mentionné :

JeuxBeat : Nous avons également Pokémon Legends : Arceus qui sortira l’année prochaine. Quand pensez-vous que nous en saurons plus à ce sujet ?



Forgeron: Celui-là, nous avons un déploiement robuste, mais pas grand-chose que je puisse partager pour le moment. Mais l’équipe a beaucoup de bonnes choses à partager, et vous aurez bientôt de nos nouvelles.

“Bientôt” nous semble bien, et avec Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl également à seulement 100 jours du lancement à compter d’aujourd’hui, il ne serait pas si surprenant de voir une émission Pokémon Presents discuter de tous ces jeux dans un proche avenir . Nous devrons attendre et voir sur celui-là.

Avez-vous hâte de voir plus de Pokémon Legends : Arceus ? Pensez-vous le récupérer en janvier ? Dites-nous ci-dessous.