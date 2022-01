Pokémon Legends: Arceus obtient une bande-annonce de présentation de six minutes

Image : Nintendo/Pokémon

Le jeu Switch le plus attendu de janvier 2022 est facilement Pokémon Légendes : Arceus – c’est une toute nouvelle approche de la longue série d’apprivoisement de monstres qui renvoie les joueurs dans le passé. Il sortira le 28 janvier, et en amont, Nintendo et The Pokémon Company ont partagé de plus en plus de séquences du jeu.

Le dernier clip à être publié est une bande-annonce d’introduction. Bien qu’il soit en japonais, il donne toujours aux entraîneurs un bon aperçu de la façon dont le jeu se déroulera – présentant six minutes du paysage, des Pokémon, des personnes et des personnalisations proposées. Il y a aussi beaucoup de séquences sur les mécanismes de combat et les modes de transport.

Encore une fois, il s’agit d’une bande-annonce japonaise – mais Nintendo devrait partager une vidéo en anglais des mêmes images dans un proche avenir. Cliquez ci-dessous pour voir la dernière vidéo :

Pokémon Légendes : Arceus arrivera exclusivement sur Nintendo Switch le 28 janvier. Êtes-vous excité pour cela? Racontez-nous dans les commentaires.