Pokémon Legends: Arceus Pokédex – Tous les Pokémon confirmés jusqu’à présent

Abomasnow IV Herbe/Neige Ce Pokémon est connu pour provoquer des blizzards. Une secousse de son corps massif suffit pour provoquer des conditions de voile blanc. Abra I Psychic Ce Pokémon utilise ses pouvoirs psychiques pendant son sommeil. Le contenu des rêves d’Abra affecte les pouvoirs que le Pokémon exerce. Aipom II Normal Il recherche des proies à la cime des arbres. Lorsqu’il repère sa nourriture préférée, Bounsweet, Aipom s’énerve et bondit. Arceus IV Normal Il est dit dans la mythologie que ce Pokémon est né avant même que l’univers n’existe. Basculegion VIII Eau/Fantôme N/A Basculin V Eau La basculine à rayures bleues était autrefois une source de nourriture courante. Ils ont apparemment une saveur légère et inoffensive. Beautifly III Bug/Flying Beautifly a une longue bouche comme une aiguille enroulée, ce qui est très pratique pour collecter le pollen des fleurs. Ce Pokémon chevauche les vents du printemps alors qu’il vole autour de la collecte de pollen. Bidoof IV Normal Il ronge constamment les bûches et les rochers pour rogner ses dents de devant. Il niche au bord de l’eau. Bonsly IV Rock Ce Pokémon vit dans des zones sèches et rocheuses. Au fur et à mesure que ses sphères vertes se dessèchent, leur éclat terne augmente. Bronzong IV Steel/Psychic De nombreux scientifiques soupçonnent que ce Pokémon est originaire de l’extérieur de la région de Galar, d’après les motifs de son corps. Bronzor IV Steel Psychic Polishing Bronzor à un éclat fait que sa surface reflète la vérité, selon la tradition commune. Quoi qu’il en soit, Bronzor déteste être poli. Budew IV Herbe/Poison Le pollen qu’il libère contient du poison. Si ce Pokémon est élevé dans de l’eau propre, la toxicité du poison est augmentée. Buizel IV Water Il gonfle le sac de flottaison autour de son cou et sort la tête de l’eau pour voir ce qui se passe. Buneary IV Normal Si les deux oreilles de Buneary sont enroulées, quelque chose ne va pas avec son corps ou son esprit. C’est un signe certain que le Pokémon a besoin de soins. Carnivine IV Herbe Elle se fixe aux arbres des marais. Il attire les proies avec sa bave odorante et les avale. Chatot IV Flying Il peut apprendre et prononcer des mots humains. S’ils se rassemblent, ils apprennent tous le même dicton. Feu de Chimchar IV Le gaz produit dans son ventre brûle depuis son extrémité arrière. Le feu brûle faiblement quand il se sent malade. Chimecho III Psychic Par vent fort, Chimecho pleure en se suspendant à une branche d’arbre ou à l’avant-toit d’un bâtiment en utilisant une ventouse sur sa tête. Ce Pokémon cueille des baies avec sa longue queue et les mange. Chingling IV Psychic Il y a un orbe à l’intérieur de sa bouche. Lorsqu’il sautille, l’orbe rebondit partout et émet un son de sonnerie. Clefairy I Fairy On dit que le bonheur viendra à ceux qui voient un rassemblement de Clefairy danser sous une pleine lune. Combee IV Bug/Flying Les membres du trio passent tout leur temps ensemble. Chacun a un goût légèrement différent de nectar. Croagunk IV Poison/Combat Il fait des bruits effrayants avec ses poches dans les joues remplies de poison. Lorsque les adversaires reculent, Croagunk les frappe avec un jab empoisonné. Crobat II Poison/Vol Ce Pokémon bat habilement de ses quatre ailes. Crobat peut voler à travers des grottes exiguës sans avoir besoin de ralentir. Cyndaquil II Fire Cyndaquil se protège en attisant les flammes sur son dos. Les flammes sont vigoureuses si le Pokémon est en colère. Cependant, s’il est fatigué, les flammes crachent par à-coups avec une combustion incomplète. Drapion IV Poison/Dark Son poison est puissant, mais il est rarement utilisé. Ce Pokémon préfère utiliser la force physique à la place, se déchaînant avec sa force d’écrasement de voiture. Évoli I Normal Grâce à sa constitution génétique instable, ce Pokémon spécial recèle de nombreuses évolutions possibles. Floatzel IV Water Son sac de flottaison s’est développé à la suite de la poursuite de proies aquatiques. Il peut également servir de radeau en caoutchouc. Froslass IV Ice/Ghost Après qu’une femme ait trouvé la mort sur une montagne enneigée, ses regrets ont persisté. D’eux, ce Pokémon est né. Sa nourriture préférée est les âmes congelées. Gallade IV Psychic/Fighting Fidèle à son image de guerrier honorable, il utilise les lames sur ses coudes uniquement pour défendre quelque chose ou quelqu’un. Garchomp IV Dragon/Terre Garchomp a élu domicile dans les montagnes volcaniques. Il vole dans le ciel aussi vite qu’un avion à réaction, traquant autant de proies qu’il le peut. Gastrodon IV Eau/Sol Sa recherche de nourriture le mène parfois sur terre, où il laisse derrière lui une traînée collante de bave au passage. Geodude I Rocher/Terre Communément trouvé près des sentiers de montagne et autres. Si vous marchez dessus par accident, il se met en colère. Gible IV Dragon/Ground Gible préfère rester dans des trous étroits dans les parois des grottes chauffées par l’énergie géothermique. De cette façon, Gible peut rester au chaud même pendant un blizzard. Glalie III Ice Il a un corps de glace qui ne fondra pas, même avec le feu. Il peut instantanément geler l’humidité dans l’atmosphère. Gliscor IV Au sol/en vol Il observe ses proies pendant qu’il est suspendu à l’envers aux branches. Quand l’occasion se présente, elle fonce ! Graveler I Rock/Ground Lorsqu’il s’agit de dévaler un sentier de montagne, tout ce qui se trouve sur son passage est détruit par l’électricité et envoyé dans les airs. Gyarados I Eau/Vol Il a une nature extrêmement agressive. L’Hyper Beam qu’il tire de sa bouche incinère totalement toutes les cibles. Heracross II Bug/Fighting Heracross aime la sève sucrée et ira la chercher dans les forêts. Le Pokémon utilise ses deux antennes pour capter les odeurs lors de ses recherches. Hisuin Braviary VIII Psychique/Vol N/A Hisuin Growlithe VIII Feu/Rocher N/A Honchkrow IV Ténèbres/Vol Ses hommes de main s’occupent de la plupart des combats pour lui. La seule fois où il se salit les mains, c’est en portant un coup final pour en finir avec un adversaire. Lucario IV Fighting/Steel Il contrôle les ondes connues sous le nom d’auras, qui sont suffisamment puissantes pour pulvériser d’énormes rochers. Il utilise ces vagues pour abattre sa proie. Luxio IV Électrique En joignant sa queue à celle d’un autre Luxio, ce Pokémon peut recevoir une partie de l’électricité de l’autre Luxio et alimenter ses propres explosions électriques. Luxray IV Electric Luxray peut voir à travers les objets solides. Il repérera instantanément les proies essayant de se cacher derrière les murs, même si les murs sont épais. Machoke I Fighting Son corps musclé est si puissant qu’il doit porter une ceinture d’économie d’énergie pour pouvoir réguler ses mouvements. Magikarp I Water Il est pratiquement sans valeur en termes de puissance et de vitesse. C’est le Pokémon le plus faible et le plus pathétique du monde. Feu Magmortar IV Lorsque Magmortar inhale profondément, le feu qui brûle dans son ventre s’intensifie, augmentant la température à plus de 3 600 degrés Fahrenheit. Magnéton I Électrique/Acier Ce Pokémon est composé de trois Magnémites qui se sont liés. Magneton envoie de puissantes ondes radio pour étudier son environnement. Mantyke IV Water/Flying Mantyke vivant à Galar semble être quelque peu lent. Les eaux plus froides des mers de cette région peuvent en être la cause. M. Mime I Psychic/Fairy La largeur de ses mains n’est peut-être pas une coïncidence – de nombreux scientifiques pensent que ses paumes se sont agrandies spécifiquement pour la mimique. Munchlax IV Normal Il stocke de la nourriture sous sa fourrure. Il peut partager une seule bouchée, mais seulement s’il vous fait vraiment confiance. Oshawott V Eau Il se bat en utilisant le pétoncle sur le ventre. En réponse à une attaque, il riposte immédiatement en tranchant. Pachirisu IV Electric On peut voir une paire frotter leurs joues ensemble dans le but de partager l’électricité stockée. Pikachu I Electric Lorsque Pikachu se rencontre, ils se touchent la queue et échangent de l’électricité à travers eux en guise de salutation. Piloswine II Glace/Sol Il frotte son museau sur le sol pour trouver et déterrer de la nourriture. Il découvre parfois des sources chaudes. Eau Piplup IV Parce qu’il est très fier, il déteste accepter la nourriture des gens. Son duvet épais le protège du froid. Ponyta I Fire Il ne peut pas fonctionner correctement quand il vient de naître. Au fur et à mesure qu’il court avec d’autres de son espèce, ses pattes se renforcent. Probopass IV Rock/Steel Il utilise trois petites unités pour attraper des proies et combattre les ennemis. Le corps principal donne principalement des ordres. Psyduck I Water Psyduck est constamment en proie à des maux de tête. Si le Pokémon laisse éclater son étrange pouvoir, apparemment la douleur s’atténue pendant un certain temps. Purugly IV Normal Pour se faire paraître intimidant et costaud, il serre fermement sa taille avec ses queues jumelles. Ralts III Psychic/Fairy Il est très sensible aux émotions des gens et des Pokémon. Il se cache s’il ressent de l’hostilité. Rhydon I Ground/Rock Il commence à marcher sur ses pattes postérieures après son évolution. Il peut percer des trous dans les rochers avec sa corne. Rhyhorn I Ground/Rock Fort, mais pas trop brillant, ce Pokémon peut briser même un gratte-ciel avec ses tacles de charge. Rowlet VII Herbe/Vol Pendant la journée, il accumule de l’énergie via la photosynthèse. La nuit, il vole silencieusement dans le ciel, à l’affût d’une proie. Rufflet V Normal/Vol S’il espionne un Pokémon puissant, Rufflet ne peut s’empêcher de le défier au combat. Mais si Rufflet perd, il se met à hurler. Sealeo III Glace/Eau Sealeo vit au-dessus de la banquise. Ils vont nager quand ils sont à la chasse, cherchant leurs proies à l’odeur. Shellos IV Water Il y a des spéculations selon lesquelles son apparence est déterminée par ce qu’il mange, mais la vérité reste insaisissable. Shinx IV Electric Ce Pokémon génère de l’électricité en contractant ses muscles. Le tremblement excité est un signe que Shinx génère une énorme quantité d’électricité. Skuntank IV Poison/Dark Dans son ventre, il réserve un liquide puant qu’il tire de sa queue pendant la bataille. Comme le régime alimentaire de ce Pokémon varie, la puanteur de son liquide varie également. Ronflex I Normal L’estomac de ce Pokémon est si fort que même manger de la nourriture moisie ou pourrie ne l’affectera pas. Snorunt III Ice On dit que s’ils sont vus à minuit, ils causeront de la neige abondante. Ils mangent de la neige et de la glace pour survivre. Snover IV Herbe/Glace Il vit sur les montagnes enneigées. Il enfonce ses pattes dans la neige pour absorber l’eau et maintenir sa propre température. Spheal III Glace/Eau Le corps de ce Pokémon est couvert de graisse et d’une rondeur impressionnante. Il est plus rapide pour Spheal de rouler que de marcher. Stantler II Normal Les bois incurvés modifient subtilement le flux d’air pour créer un espace étrange où la réalité est déformée. Staraptor IV Normal/Volant Les muscles de ses ailes et de ses pattes sont forts. Il peut facilement voler tout en agrippant un petit Pokémon. Staravia IV Normal/Volant Il vit dans les forêts et les champs. Des querelles de territoire se produisent lorsque les troupeaux se heurtent. Starly IV Normal/Flying Ils affluent autour des montagnes et des champs, pourchassant les Pokémon insectes. Leur chant est bruyant et agaçant. Stunky IV Poison/Dark S’il lève sa queue et pointe son arrière vers vous, méfiez-vous. Il est sur le point de vous asperger d’un liquide suffisamment puant pour vous faire perdre connaissance. Swinub II Glace/Sol S’il charge sur un ennemi, les poils de son dos se dressent droit. Il est très sensible au son. Tangrowth IV Grass Tangrowth a deux bras qu’il peut étendre à sa guise. Des recherches récentes ont montré que ces bras sont, en fait, des fagots de vignes. Teddiursa II Normal Avant que la nourriture ne se raréfie en hiver, son habitude est d’accumuler de la nourriture dans de nombreux endroits cachés. Toxicroak IV Poison/Combat Il rebondit vers les adversaires et les entaille avec des griffes venimeuses. Il suffit d’une égratignure pour assommer ses adversaires. Herbe Turtwig IV Elle entreprend la photosynthèse avec son corps, produisant de l’oxygène. La feuille sur sa tête se fane s’il a soif. Ursaring II Normal Bien qu’il ait un grand corps, il est assez doué pour grimper aux arbres. Il mange et dort à la cime des arbres. Wurmple III Bug Il vit parmi les hautes herbes et dans les forêts. Il repousse les attaques en soulevant les pointes sur son arrière. Wyrdeer VIII Normal/Psychique N/A Zubat I Poison/Vol Il émet des ondes ultrasonores depuis sa bouche pour vérifier son environnement. Même dans les grottes étroites, Zubat vole avec habileté.