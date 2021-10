Pokémon Legends: Arceus – Tous les Pokémon confirmés (jusqu’à présent)

Le RPG Pokémon en monde ouvert que tant d’entre nous voulaient depuis si longtemps est enfin réalisé sous la forme de Pokémon Legends : Arceus. Les joueurs exploreront une région féodale de Sinnoh et auront pour objectif de terminer le tout premier Pokédex.

Game Freak a actuellement créé 893 Pokémon officiels à partir de divers jeux Pokémon, mais tous ne seront pas dans Pokémon Legends : Arceus. Alors, lesquels pouvez-vous attraper? Nous avons travaillé dur pour parcourir les vidéos, images et promotions officielles pour voir quels Pokémon sont réellement dans le jeu. Voici ce que nous avons trouvé.

Combien y a-t-il de Pokémon dans Pokémon Legends : Arceus ?

Game Freak n’a pas encore annoncé le nombre de Pokémon qui apparaissent dans le jeu, mais ils ont taquiné de nouvelles variantes hisuiennes via des vidéos de style images trouvées. Nous garderons nos oreilles au sol et mettrons à jour lorsque nous en saurons plus.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Tous les Pokémon de Pokémon Legends : Arceus

Source : La société Pokémon

Aventure en monde ouvert

Pokémon Légendes : Arceus

Une aventure en monde ouvert

Parcourez Sinnoh féodal dans votre quête pour terminer le tout premier Pokédex. Vous aurez le choix entre Cyndaquil, Rowlet ou Oshawat comme démarreur avant de vous lancer dans une aventure en monde ouvert avec des éléments RPG.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.